IGN przejmuje liczne portale zajmujące się branżą gier komputerowych. Na liście między innymi Eurogamer

Przejęcia firm przez większe podmioty to w gospodarce rynkowej niemalże codzienność. Skutki takich działań dla odbiorców produktów wytwarzanych przez przejmowaną firmę mogą być pozytywne lub negatywne. Do sporej roszady doszło ostatnio w branży dziennikarstwa poświęconego grom komputerowym. IGN Entertainment ogłosiło oficjalnie przejęcie spółki Gamer Network, która jest właścicielem między innymi takich portali, jak Eurogamer czy Rock Paper Shotgun.

Omawiane przejęcie to w praktyce znacząca zmiana sytuacji rynkowej. Główny serwis internetowy IGN ma bardzo silną pozycję w branży, zatem objęcie kontroli nad konkurencyjnymi podmiotami musi budzić kontrowersje. Największe z nich dotyczą portalu Eurogamer, który także jest uznawany za dosyć duży serwis zajmujący się grami komputerowymi. W ręce IGN Entertainment trafią jednak także inne strony. Jest wśród nich chociażby GamesIndustry.biz, który koncentruje się przede wszystkim na deweloperskiej stronie branży. Przejęty zostanie także portal Rock Paper Shotgun, którego twórcy celowali do tej pory zazwyczaj w gusta mniej mainstreamowych graczy.

Na tym jednak nie koniec. Gamer Network to też właściciel skupionego na grach planszowych serwisu Dicebreaker, a także portalu VG247. Spółka ma ponadto udziały w Digital Foundry, które specjalizuje się w analizie aspektów technicznych gier, a także w szeregu innych podmiotów. Mamy więc do czynienia niemalże z rewolucją, jeśli chodzi o zagraniczne portale branżowe. Jest to olbrzymia konsolidacja, która w praktyce poważnie zmniejsza konkurencyjność na rynku. Bezpośrednim skutkiem będą też zwolnienia, które oficjalnie już zapowiedziano. Na razie nie podano ich skali, ale można spodziewać się, że nie będą należały do małych. W rękach IGN znajdzie się bowiem kilka znaczących podmiotów, które zajmują się bardzo zbliżoną tematyką.

