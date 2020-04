Huawei znów używa zdjęcia z lustrzanki do promocji smartfonów

Historia lubi się powtarzać. Sytuacje z wykorzystywaniem fotografii z profesjonalnych aparatów jako zdjęć smartfonowych zdarzały się nie tylko marce Huawei. Do grona zespołu z nie do końca uczciwymi PR-owcami dołącza także Nokia przy okazji premiery Nokii 808 Pure View. Tym razem przypadek chińskiej marki jest nieco inny, niż może się wydawać po samym tylko przeczytaniu pierwszej części tytułu newsa. Otóż Huawei zorganizował konkurs na chińskim portalu społecznościowym Weibo. Uczestnicy mieli walczyć między sobą wykonaniem najlepszego zdjęcia przy użyciu smartfona wspomnianej marki. Najlepsze prace wykorzystano w oficjalnym filmie Huawei. To właśnie w nim pojawiła się wyłoniona praca, nie pochodząca ze smartfona, a z aparatu Nikon D850.

Huawei zorganizował konkurs fotograficzny na chińskim portalu społecznościowym Weibo. W jego wyniku doszło niestety do pewnej, wydaje się, niechcianej wpadki, którą na szczęście prędko naprawiono.

Na trop wspomnianego oszustwa (choć najwyraźniej niecelowego) wpadł jeden z uczestników podobnego konkursu iPhone'a, realizowanego przez Apple w 2018 roku. Uczestnik ów (a nawet zwycięzca drugiego miejsca) rozpoznał zdjęcie i doniósł o wszystkim Huawei. Mowa o fotografii, która znajdowała się już w serwisie 500px, wykonanej przez Su Tie przy użyciu lustrzanki Nikon D850, o wartości około 3 tysięcy dolarów. Organizator konkursu prędko przeprosił za całe zajście, tłumacząc je przeoczeniem po stronie edycji.

Film z pracami zwycięzców naturalnie już zaktualizowano. Inaczej (zdecydowanie dużo gorzej) sytuacja wyglądała przed rokiem, kiedy to internauci przyłapali chińskiego producenta na reklamowaniu flagowego modelu Huawei P30, wykorzystując stockowe zdjęcie z 2009 roku (możecie przeczytać o tym TUTAJ). W 2016 roku, premierę miał z kolei model Huawei P9, a do jego promowania użyto z kolei zdjęcia wykonanego aparatem Canon EOS 5D Mark III.

