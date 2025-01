Huawei MateBook D 16 2024 - oficjalna prezentacja notebooka w Polsce. Smukła konstrukcja i wydajne podzespoły

Marka Huawei na swojej konferencji zaprezentowała najnowszy model notebooka z popularnej serii MateBook D. Tym razem możemy liczyć na procesory Intela z rodzin Alder Lake (12. generacji) oraz Raptor Lake (13. generacji). Huawei MateBook D 16 2024 ma zapewnić długi czas pracy na akumulatorze, smukłą i lekką konstrukcję, a także całkiem przyzwoitą wydajność. Dodatkowo niektóre funkcje wspierane są przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Huawei MateBook D 16 2024 jest już dostępny w Chinach, natomiast jego premiera na rynkach europejskich dopiero nadejdzie. Notebook oferowany będzie w trzech wariantach, które będą się od siebie różniły przede wszystkim zastosowanym procesorem. Będziemy mogli więc wybrać spośród jednostek: Intel Core i5-12450H (Alder Lake), Intel Core i5-13420H (Raptor Lake), a także Intel Core i9-13900H (Raptor Lake). Ich dopełnieniem będzie nośnik danych na złączu M.2 o maksymalnej pojemności 1 TB oraz do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x. W kwestii samego wyświetlacza również zdecydowano się na użycie dwóch paneli, które kluczowe parametry mają do siebie dość zbliżone. Na froncie znajdziemy więc 16-calową matrycą IPS (FullView) o rozdzielczości 1920 x 1200 px i jasności szczytowej na poziomie 300 nitów. W najtańszym wariancie spotkamy się jednak z nieco gorszym odwzorowaniem kolorów i brakiem sprzętowego filtrowania światła niebieskiego, które występuje w dwóch pozostałych modelach. Ekran wyróżnia się także swoim stosunkiem powierzchni do okalających go ramek (90%).

Huawei MateBook D 16 2024 Huawei MateBook D 16 2024 Procesor Intel Core i5-12450H (8C/12T)

4P (2,0 - 4,4 GHz) + 4E (1,5 - 3,3 GHz)

Intel Core i5-13420H (8C/12T)

4P (2,1 - 4,6 GHz) + 4E (1,5 - 3,4 GHz) Intel Core i9-13900H (14C/20T)

6P (2,6 - 5,4 GHz) + 8E (1,9 - 4,1 GHz) Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics (48 EU, 1,2 GHz)

Intel UHD Graphics (48 EU, 1,4 GHz) Intel Iris Xe Graphics

Intel UHD Graphics (96 EU, 1,5 GHz) Dedykowany układ graficzny brak brak Pamięć RAM 8 / 16 GB LPDDR4x 16 GB LPDDR4x Nośnik danych 512 GB / 1 TB SSD M.2 1 TB SSD M.2 Wyświetlacz 16" FullView 1920 x 1200 (16:10)

45% NTSC, 300 nitów, Ochrona wzroku (TÜV Rheinland) 16" FullView 1920 x 1200 (16:10)

72% NTSC, 300 nitów, 100% sRGB, Ochrona wzroku (TÜV Rheinland), Sprzętowe filtrowanie światła niebieskiego Łączność Wi-Fi 6 (Intel Wi-Fi 6 AX201), Bluetooth 5.1 Złącza, porty i sloty 1 x HDMI 1.4

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x USB typu C (DP Alt Mode) Akumulator 56 Wh / 65 W 70 Wh / 65 W Czas pracy Do 13 godzin odtwarzania wideo

(off-line) Do 15 godzin odtwarzania wideo

(off-line) Wymiary i waga 356,7 x 248,7 x 17 mm / 1,68 kg 356,7 x 248,7 x 18 mm / 1,73 kg Dodatkowe informacje 2 głośniki, 2 mikrofony, kamera 1 MP, czytnik linii papilarnych

W aspekcie łączności bezprzewodowej skorzystamy z modułów Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.1. Mimo całkiem smukłej konstrukcji wśród dostępnych złącz znalazł się pełnoprawny port HDMI 1.4. Pozostałe to: dwa porty USB typu A, jeden USB typu C, który może służyć do podłączenia zewnętrznego monitora oraz do ładowania, a także port Audio-Jack 3,5 mm. Akumulator będzie występował w dwóch odsłonach - 56 lub 70 Wh. Według producenta zapewnia on analogicznie do 13 i 15 godzin odtwarzania wideo. W obu wypadkach naładujemy go z mocą 65 W. Z ciekawych funkcji można wymienić te, które przydadzą się podczas wideokonferencji, a więc redukcję szumów (AI), wzmocnienie naszego głosu oraz dźwięk TrueHD. Układ chłodzenia ma być wydajny i chichy. Warto wspomnieć, że ekran notebooka możemy rozłożyć zupełnie na płasko (180 stopni).

Źródło: Huawei