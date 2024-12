Huawei Mate XT - pierwszy smartfon, którego można podwójnie złożyć. Niestety jego cena dosłownie zwala z nóg

Wszystko wskazuje na to, że powoli nadchodzi nowy odłam składanych smartfonów. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do modeli z takich serii jak Samsung Galaxy Z Fold, czy też Flip, natomiast producenci już prezentują warianty, które można podwójnie złożyć. Ba, jeden z nich właśnie wkroczył do przedsprzedaży w Chinach i jest cień szansy, że z czasem trafi także do Polski. Tytułowy Huawei Mate XT robi wrażenie zarówno pod względem konstrukcji, jak i swojej nieziemskiej ceny.

Zgodnie z oczekiwaniami chińska marka Huawei wprowadziła do sprzedaży pierwszy na świecie smartfon, którego można podwójnie złożyć. Huawei Mate XT jest imponujący, choć i tak przez długi czas pozostanie tylko ciekawostką.

Sercem nowego smartfona jest... no właśnie - firma nie zdradziła dokładnego modelu, jednak spekuluje się, że jest nim HiSilicon Kirin 9010, który znalazł się na pokładzie edycji Huawei Pura70 Ultra. Możemy liczyć na 16 GB pamięci RAM i nawet 1 TB pamięci wbudowanej (choć ponownie nie zdradzono szczegółów, takich jak standardy pamięci). Chińskiej marce udało się stworzyć system, na który składają się dwa zawiasy: jeden składa się do wewnątrz, a drugi na zewnątrz. Mamy do czynienia z elastycznym panelem LTPO OLED, który po rozłożeniu wszystkich części może się pochwalić sporą, bo aż 10,2-calową przekątną. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z jednego lub dwóch ekranów, a trzeci będzie pełnił rolę podpórki.

Huawei Mate XT Procesor (nieoficjalnie) HiSilicon Kirin 9010 (5 nm)

12C/12T (1,55 - 2,3 GHz) Układ graficzny (nieoficjalnie) HiSilicon Maleoon 910 (750 MHz) Pamięć RAM 16 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB lub 1 TB Wyświetlacz Jeden ekran: 6,4" 2232 x 1008 pikseli, LTPO OLED

Dwa ekrany: 7,9" 2332 x 2048 pikseli, LTPO OLED

Trzy ekrany: 10,2" 2232 x 3184 piksele, LTPO OLED (16:11) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G

GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Złącza, porty i sloty USB 3.1 Gen 1 typu C (DP Alt Mode) Kamera przednia 8 MP (f/2.2) Kamery tylne 12 MP (f/2.2)

50 MP (f/1.4~f/4.0, OIS)

12 MP (f/3.4, OIS, 5,5x zoom optyczny) Akumulator 5600 mAh Ładowanie Przewodowe - 66 W

Bezprzewodowe - 50 W

Zwrotne - 7,5 W Wymiary Jeden ekran: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm

Dwa ekrany: 156,7 x 143 x 4,75/7,45 mm

Trzy ekrany: 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm Waga 298 g System HarmonyOS 4.2 Cena 256 GB - 19 999 juanów

512 GB - 21 999 juanów

1 TB - 23 999 juanów

Mimo smukłych rozmiarów każdego wyświetlacza, a co za tym idzie samej konstrukcji, Huawei umieścił naprawdę spore ogniwo akumulatora, gdyż jego pojemność wynosi 5600 mAh, a przy tym można je ładować z mocą 66 W. Zestaw aparatów także jest całkiem przyzwoity, wszak można liczyć na główne oczko o rozdzielczości 50 MP ze zmienną przysłoną oraz optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabrakło również kamery z teleobiektywem, który zapewnia 5,5-krotny zoom optyczny. Szkoda co prawda, że w kwestii łączności bezprzewodowej nie zdecydowano się na nowsze moduły - a już szczególnie w tej cenie. Ta ostatnia jest naprawdę wysoka, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce juany może traktować "dosłownie", jakby były złotówkami. W takim scenariuszu najtańsza edycja może kosztować niespełna 20 tys. zł. Kwota dosłownie absurdalna, więc model ma nikłe szanse na odniesienie sukcesu na naszym rodzimym rynku, choć z drugiej strony nie ma pewności, czy jednak do nas trafi. Aktualnie trwa w Chinach przedsprzedaż, natomiast do regularnej sprzedaży model wejdzie już 20 września 2024 roku.

Źródło: Huawei