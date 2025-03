Po co składać smartfona na dwie części, skoro można na trzy? Tecno przedstawia model Phantom Ultimate 2

Większość z nas zdążyła się już przyzwyczaić do składanych modeli smartfonów. Początkowo były one okropnie drogie, jednak z biegiem czasu sytuacja zaczęła się trochę poprawiać. Trzeba jednak przyznać, że do tej pory takie konstrukcje nie osiągnęły zbyt wielkiego sukcesu. Marka Tecno (należąca do Transsion) chce wprowadzić lekki powiew świeżości do tego segmentu urządzeń, gdyż właśnie zaprezentowała smartfon, który ma możliwość podwójnego złożenia.

Chińskie firmy nie boją się eksperymentować i często jako pierwsze oferują technologię, którą inne przedsiębiorstwa wprowadzają jakiś czas później. Firma Tecno właśnie pokazała smartfon, który można podwójnie złożyć.

Smartfon Tecno Phantom Ultimate 2 przełamuje ówczesne trendy nie tylko swoją konstrukcją, ale i zastosowaną technologią. Według firmy jest to pierwszy składany model, który korzysta z technologii TDDI (Touch and Display Driver Integration). Jest ona dokładnie tym, na co wskazuje rozwinięcie jej angielskiej nazwy, a więc integracją sterowników ekranu oraz dotyku w jednym układzie scalonym. Samo omawiane urządzenie wyróżnia się ekranem wykonanym w technologii LTPO OLED, który po złożeniu ma wielkość 6,48 cala, natomiast po rozłożeniu jest to już 10 cali przy rozdzielczości 1620 x 2880 pikseli (format 4:3).

Mimo tego, że smartfon jest podwójnie składaną konstrukcją, to może się pochwalić bardzo niewielką grubością po złożeniu, która wynosi zaledwie 11 mm. Według wewnętrznych testów firmy Tecno zastosowany w tym modelu mechanizm ma wytrzymać 300 tys. złożeń. Rozłożony smartfon wspiera otwarcie kilku aplikacji jednocześnie (obok siebie), a przy tym nowość może pracować w kilku trybach, które mamy sposobność zobaczyć w tym newsie oraz załączonym poniżej materiale wideo. Nie znamy jednak możliwej daty premiery ani też potencjalnej ceny, ponieważ Tecno Phantom Ultimate 2 to na ten moment tylko koncept.

