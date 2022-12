Horizon Forbidden West - The Burning Shores może zostać zaprezentowane na gali The Game Awards

W lutym tego roku na konsolach PlayStation zadebiutowała druga część przygód Aloy - Horizon Forbidden West. Gra okazała się udanym sequelem, wprowadzając wiele mniejszych lub większych usprawnień, a także oferując ponadprzeciętną jakość oprawy graficznej. Na razie Sony milczy w temacie ewentualnej wersji na PC, jednak w najbliższych dniach możemy poznać plany na dalszy rozwój gry. Podobnie jak w przypadku jedynki i dodatku The Frozen Wilds, również Forbidden West ma dostać duży dodatek fabularny - The Burning Shores.

Według informatorów, Sony oraz Guerilla na dniach zaprezentują fabularny dodatek do gry Horizon Forbidden West - The Burning Shores.

Osoby, które zagrały i przeszły do końca fabułę Horizon Forbidden West z pewnością wiedzą, że jest przynajmniej jeden wątek fabularny, który powinien zostać zamknięty, zanim na rynek trafi trzecia i ostatnia część przygód Aloy. W samej grze kilkakrotnie również pojawiały się wspomnienia na temat lokacji o nazwie Burning Shores (Płonące Brzegi), umieszczonej na południe od miejsca "The Spinebreak". Miejsce nie jest obecnie dostępne do eksploracji, a próby przejścia powodują wyświetlanie się komunikatu z prośbą o zawrócenie. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że Guerilla odblokuje ten teren wraz z dodatkiem "The Burning Shores".

RUMOR: Horizon Forbidden West DLC expansion to be announced soon for April 2023.



The Burning Shores is a likely location based on southern California that's mentioned in the game multiple times.https://t.co/85NeRIpBVk pic.twitter.com/RSEPJZhiCa — Okami Games (@Okami13_) December 6, 2022

Kilka miesięcy temu na Twitterze aktor Lance Reddick (wcielający się w postać Sylensa) pochwalił się opracowaniem nowych sesji motion-capture dla gry Horizon Forbidden West. Jako że do trzeciej części zostało zapewne jeszcze mnóstwo czasu, przygotowanie sesji musiało być związane z fabularnym dodatkiem. To z kolei oznacza, że The Burning Shores będzie w jakiś sposób powiązane z tym bohaterem. Z kolei Tom Henderson na łamach portalu Insider Gaming wskazuje, że fabularne DLC do Horizon Forbidden West zadebiutuje w kwietniu 2023 roku. Możliwe zatem, że pokaz odbędzie się w trakcie gali The Game Awards.

Źródło: Twitter @Okami Games, Twitter @The Snitch, Insider Gaming