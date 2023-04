Horizon Forbidden West: Burning Shores - kolejne szczegóły przedstawione. Plemię Quen, nowe ujęcia i towarzyszka

Jesteśmy już coraz bliżej premiery dużego rozszerzenia zeszłorocznego hitu Guerilla Games, gdzie zwiedzimy ruiny Los Angeles, totalnie odmienione przez całe milenia po katastrofach w uniwersum gry. Od pewnego czasu twórcy dość aktywnie promują ten projekt, uzasadniając między innymi wypuszczenie go tylko i wyłącznie na konsole najnowszej generacji. Nim będziemy mogli ograć tytuł 19 kwietnia, w sieci udostępniono jeszcze jeden obszerny materiał.

Podczas swoich podróży Aloy napotkała także plemię Quen, złożone z marynarzy zza Oceanu Spokojnego. W przeciwieństwie do innych szczepów poznanych przez naszą bohaterkę, potrafią oni korzystać z Focusa, co pozwala im wyrobić sobie pewną przewagę i nieco inaczej ukształtować własną kulturę. Z drugiej strony, ich zdolność odczytywania informacji z Focusa jest wypaczona, ponieważ pozwala na odczytywanie informacji tylko do pewnego konkretnego momentu w historii, co stało się przyczyną wielu błędnych interpretacji. W Burning Shores spotykamy ich, gdy poszukują nowego domu. Straciwszy połowę floty w trakcie burzy, znaleźli się w dość kiepskim położeniu. No i oczywiście tutaj wkracza Aloy.

Oryginalne i mocno oparte na hierarchii plemię Quen ma wnieść do gry zupełnie nową dynamikę i kilka ciekawych postaci. Wśród nich jest admirał Gerrit, utytułowany przywódca floty, stojący na czele spotkanej przez nas grupy, który pewnie utrzymuje swoich ludzi nawet w najtrudniejszych momentach. Alvę poznaliśmy jeszcze w podstawowej wersji Horizon Forbidden West, będąc tym samym pierwszą osobą z Quen, z którą Aloy zdołała się zaprzyjaźnić. Do tego jeszcze twórcy wymieniają przedstawioną na jednej z poniższych grafik Seykę, ambitną wojowniczkę i z czasem wartościową towarzyszkę głównej bohaterki w nadchodzących podróżach. Guerilla wraz z Sony opublikowali także parę dodatkowych grafik i specjalny minutowy klip:

The Quen that ended up in the Burning Shores have been here for some time, and while survival has been a constant challenge, they’ve managed to establish an impressive settlement.



