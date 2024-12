Honor Magic Vs - oficjalny polski debiut składanego smartfona. Świetna specyfikacja i dość... zaporowa cena

Należąca niegdyś do firmy Huawei marka Honor po długich zawirowaniach ponownie zawitała do Polski w drugiej połowie czerwca 2023 roku. W tamtym okresie zapowiedziano, że na nasz rodzimy rynek trafią trzy modele smartfonów, z których jednym był Honor Magic Vs. Model ten jest odpowiedzią firmy na konkurencyjne składane smartfony, których w ostatnich czasie tylko przybywa. Zaoferuje nam świetne ekrany OLED, wydajny procesor oraz pojemny akumulator.

Do oferty polskiego operatora telekomunikacyjnego Orange trafił właśnie składany smartfon Honor Magic Vs. Sprzęt jest bardzo ciekawą propozycją, natomiast przed zakupem skutecznie może nas powstrzymać jego cena.

Warto od razu wspomnieć, że smartfon Honor Magic Vs ma dostęp do usług Google, a więc do sklepu z aplikacjami oraz wszelkich funkcjonalności, jakie są z tym związane. Może to się okazać wręcz kluczowe dla wielu osób, które nie są zaznajomione z alternatywnymi rozwiązaniami. Samo urządzenie z pozoru nie wyróżnia się nadto od innych tego typu konstrukcji, jednak tylko z zewnątrz. Na uwagę zasługują nie tylko świetne ekrany OLED z obsługa HDR10+, ale również całkiem pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh, który na dodatek naładujemy z mocą 66 W. Na pokładzie znalazł się wciąż bardzo wydajny SoC od Qualcomma - Snapdragon 8+ Gen 1. Sprzęt występuje w dwóch wariantach pamięciowych, natomiast w ofercie operatora Orange dostępna jest jedynie mocniejsza wersja z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci flash.

Honor Magic Vs Ekran wewnętrzny 7,9" OLED 2272 x 1984 px, 90 Hz

HDR10+, 800 nitów, 382 PPI Ekran zewnętrzny 6,45" OLED 2560 x 1080 px, 120 Hz

HDR10+, 1200 nitów, 431 PPI Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)

1 x 3,0 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510 Układ graficzny Adreno 730 Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 / 512 GB UFS 4.0 Wymiary po rozłożeniu 160,3 x 141,5 x 6,1 mm Wymiary po złożeniu 160,3 x 72,6 x 12,9 mm Waga 267 g Akumulator 5000 mAh, 66 W Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB 3.1 (DP 1.2)

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Aparaty tylne 54 (Sony IMX800, f/1,9, OIS) + 50 + 8 MP Aparat przedni 16 + 16 MP System Android 13 / MagicOS 7.1 Cena 7499 zł

Na funkcjonowanie urządzenia z pewnością nie będziemy mogli narzekać. Tym bardziej że mamy dostęp do niemalże wszystkich nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej - od Wi-Fi 6 i NFC, po Bluetooth 5.2 oraz systemy nawigacji satelitarnej. Kwestia konsumowania treści multimedialnych powinna należeć do samych przyjemności, ze względu na parametry obu wyświetlaczy, jak i głośniki stereo. Zaplecze fotograficzne również jest całkiem udane, choć do czołówki mu daleko. Jak na składany smartfon, który po rozłożeniu ma ekran o przekątnej niemal 8-cali, to trzeba przyznać, że jest dość lekki, ponieważ jego waga wynosi 267 g. Jednak największą przeszkodzą dla większości z nas, okaże się jego zaporowa cena, która wynosi 7499 zł. Jest to co prawda tańsze rozwiązanie od innych flagowców, jednak ta technologia nadal należy do bardzo kosztownych. Można dodać, że w cenie dostaniemy etui ochronne.

Źródło: Honor