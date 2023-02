Honor Magic5, Magic5 Pro oraz Magic Vs - smartfony drogie, ale zapowiadają się świetnie. Do kupienia niestety tylko za granicą

Marka Honor, która do pewnego momentu była dla Huawei tym, czym wciąż jest Redmi dla Xiaomi, wycofała się z Polski mniej więcej przed rokiem. A szkoda, ponieważ smartfony i tablety Honor, w przeciwieństwie do Huawei'a wciąż pracują w oparciu o system Android oraz oferują usługi Google. Dla chcącego jednak nic straconego, ponieważ dzisiejsze globalne premiery - Honor Magic5, Magic5 Pro oraz składany Magic Vs - dostępne będą w pozostałych krajach Europy, stąd w grę wchodzi zakup za granicą.

Dzisiejsze globalne premiery, Honor Magic5, Magic5 Pro oraz składany Magic Vs, w Polsce nie zadebiutują, ale już w Europie jako takiej - owszem.

Prezentację nowości zacznijmy od składanego modelu Honor Magic Vs, będącego następcą dostępnego wyłącznie w Chinach Honora Magic V. Smartfon ów wyposażono w dwa ekrany OLED, przy czym zewnętrzny (6,45") jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz, zaś wewnętrzny (7,9") z częstotliwością 90 Hz. Wygląda więc na to, że producent miał w zamyśle, aby to zewnętrzny wyświetlacz był tym głównym, a wewnętrzny służył nam okazjonalnie, np. przy pracy na kilku aplikacjach. Urządzenie jest napędzane przez układ Snapdragon 8+ Gen 1, ma głośniki stereo, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz zestaw aparatów z 54-megapikselową jednostką (Sony IMX800) na czele. Pełną specyfikację zamieszczamy w tabeli poniżej, a teraz nadmienię już tylko, iż smartfon będzie dostępny w II kwartale tego roku w cenie 1599 euro.

Honor Magic Vs Ekran wewnętrzny 7,9", OLED, 1984 x 2272 px, 90 Hz Ekran zewnętrzny 6,45", OLED, 1080 x 2560 px, 120 Hz System operacyjny Android 13 Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM 8 lub 12 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 lub 512 GB UFS 4.0 Wymiary po rozłożeniu 160 x 142 x 6 mm Wymiary po złożeniu 160 x 73 x 13 mm Waga 261 g Akumulator 5000 mAh, 66 W Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB 3.1 (DP 1.2) Aparat tylny 54 + 50 + 8 MP (szeroki, ultraszeroki, tele) Aparat przedni 16 MP Cena od 1599 euro

Honor Magic Vs:

O ile Honor Magic Vs nie jest specjalną nowością (chińska premiera miała miejsce pod koniec tamtego roku), to Honor Magic5 oraz Honor Magic5 Pro to prawdziwe świeżynki, które zadebiutowały dziś w trakcie targów MWC w Barcelonie. Oba urządzenia to bardzo wydajne jednostki, napędzane układem Snapdragon 8 Gen 2 oraz 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM. W obu przypadkach mamy do czynienia także z tą samą pojemnością akumulatora (5100 mAh, ładowane z mocą 66 W), przy czym wersja Pro wspiera także ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. Pozostałe różnice dotyczą ekranu oraz wersji złącza USB-C, o czym doczytacie w poniższej tabeli, jednak nie sposób przemilczeć kwestii fotograficznej. I tak, Honor Magic5 Pro zdołał już zostać okrzykniętym fotograficznym mistrzem roku (m.in. przez testerów z DxOMark). Smartfon wyposażono w wielozakresowy czujnik temperatury barwowej do pomiaru oświetlenia, jednostkę główną 50 MP (1/1,12", f/1.6, 1,4 µm) wspieraną przez OIS, jednostkę tele 50 MP (zoom optyczny x3,5, zoom cyfrowy x100, f/3.0, 90 mm) oraz jednostkę ultraszerokokątną 50 MP (f/2.0, 122°, 1/2.5", 12 mm). Nie zabrakło też czujnika głębi i to zarówno na tyle, jak i na przodzie. Szczególnie ciekawą funkcją wydaje się być tryb Falcon Capture, który pozwala na uzyskanie milisekundowych czasów otwarcia migawki – i to bez wyzwalania jej przy pomocy przycisku przez użytkownika. Smartfon sam, przy pomocy sztucznej inteligencji, ma analizować scenę i robić zdjęcie w najbardziej odpowiednim momencie.

Honor Magic5 Honor Magic5 Pro Ekran 6,73", OLED, 1224 x 2688 px, 120 Hz 6,81" OLED, 1312 x 2848 px, 120 Hz System operacyjny Android 13 Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM 8 ,12 lub 16 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 lub 512 GB UFS 4.0 Wymiary 161 x 76 x 8 mm 163 x 77 x 9 mm Waga 191 g 219 g Akumulator 5100 mAh, 66 W 5100 mAh, 66 W, 50 W Qi Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB 3.1 (DP 1.2) Aparat tylny 54 + 50 + 32 MP (szeroki, ultraszeroki, tele) 50 + 50 + 50 MP (szeroki, ultraszeroki, tele) Aparat przedni 12 MP 12 MP + TOF 3D Cena od 899 euro od 1199 euro

Honor Magic5:

Honor Magic5 Pro:

Źródło: Honor, PurePC