Honor Magic V2 oraz V Purse - składany smartfon, który zaskakuje rozmiarem oraz jego brat będący... modną torebką

Targi IFA w Berlinie rozpoczęły się na dobre i w następnych dniach z pewnością zobaczymy sporo ciekawych "kawałków" elektroniki. Dziś weźmiemy na tapet dwa nowo zaprezentowane smartfony od należącej niegdyś do Huaweia marki Honor. Model Magic V2 to składany smartfon, który wyróżnia się swoją smukłością na tle bezpośredniej konkurencji. Z kolei V Purse to koncept urządzenia, które ma płynnie łączyć świat mody oraz elektroniki użytkowej. Zapowiada się ciekawie.

Na targach IFA marka Honor przedstawiła dwa smartfony - Magic VS oraz V Purse. Oba z nich są na swój sposób wyjątkowe i wyróżniają się z tłumu.

Zaczniemy od modelu Honor Magic V2, który w Chinach jest już znany od jakiegoś czasu. Nic jednak nie wskazywało na pojawienie się tego urządzenia na rynku europejskim - aż do teraz. Smartfon może się poszczycić swoimi rozmiarami, a konkretniej grubością. Ta bowiem po złożeniu wynosi tylko 9,9 mm. Dla porównania w przypadku Samsuga Galaxy Z Fold5 mamy do czynienia z 13,4 mm konstrukcją, a w modelu Google Pixel Fold jest to 12,7 mm. Waga nowości od Honora także nie jest wysoka, ponieważ plasuje się na poziomie 231 g. Oprócz tego smartfon ma świetne wyświetlacze LTPO OLED, które charakteryzują się wysoką jasnością szczytową i 120-hercowym odświeżaniem. Za wydajność odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 16 GB pamięci RAM oraz nawet 1 TB pamięcią flash. Na uwagę zasługuje fakt, że do dyspozycji otrzymamy najnowszy standard Wi-Fi 7, który oczywiście dopełnia 5G, NFC oraz Bluetooth 5.3. Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy z mocą 66 W. Kwestia fotograficzna też nie została pominięta - skorzystamy z zestawu trzech oczek, z których dwa wyposażono w optyczną stabilizację obrazu. Data premiery i cena pozostaje jeszcze nieznana.

Honor Magic V2 Ekran zewnętrzny 6,43" LTPO OLED 2376 x 1060, 120 Hz (20:9)

402 PPI, 2500 nitów Ekran wewnętrzny 7,92" LTPO OLED 2344 x 2156 px, 120 Hz

402 PPI, 1600 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2 GHz A510 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB / 512 GB / 1 TB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC Aparaty przednie 16 MP Aparat tylny 50 (OIS) + 50 + 20 (OIS) MP Akumulator 5000 mAh / 66 W Złącza USB typu C 3.1 Gen 1 Wymiary i waga Grubość 9,9 mm / 231 g System Android 13 / MagicOS Cena -

Czas więc przejść do istnej gwiazdy z pokazu IFA. Honor V Purse to bardzo oryginalny pomysł firmy, który zamienia smartfon w wirtualną torebkę. Wszystko za sprawą swojej konstrukcji. Wyświetlacz otwierany jest do zewnątrz, z kolei w środku po prostu go nie ma. Jednak złożony produkt ma stale włączoną funkcję AOD oraz specjalnie zaprojektowane ekrany. Na dodatek reaguje on z otoczeniem (co dużo lepiej widać na poniższym materiale wideo), więc całość jest o wiele bardziej interaktywna. Z pozoru dość dziwny projekt okazuje się naprawdę ciekawy. Oczywiście jego praktyczność nie jest zbyt wielka, natomiast oryginalność jak najbardziej. Mimo tego, że obecnie jest to tylko koncept, to Honor już niebawem ma udostępnić platformę, która pozwoli użytkownikom na tworzenie dedykowanych ekranów dla funkcji AOD. Można wspomnieć, że do "torebki" mają być dostępne wymienialne paski.

Źródło: IFA