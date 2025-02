Homeworld 3 - pierwsze oceny recenzentów wskazują na całkiem udany powrót serii kosmicznych strategii

Na przygotowywaną przez Blackbird Interactive nową odsłonę kultowego dla wielu cyklu czekaliśmy całkiem długo. Co więcej, po drodze trafiło się też trochę komplikacji - a na ich czele nie do końca dobrze przyjęta wersja demonstracyjna, która wylądowała jeszcze na początku tego roku. Deweloperzy wzięli się jednak do roboty i teraz wreszcie gra wchodzi na rynek. Nim jednak większa liczba graczy zdąży ją sprawdzić, pojawiły się już pierwsze recenzje.

Według większej części dotychczasowych recenzentów, Homeworld 3 koniec końców podołało trudnemu zadaniu, wypuszczając kompetentną odsłonę, lecz trudno mówić o jakiejkolwiek rewolucji.

W drugiej połowie kwietnia twórcy udostępnili informację o wymaganiach sprzętowych oraz ogólnikowe przyszłe plany związane z tytułem. W ostatnich dniach zaś zaczęły już napływać pierwsze recenzje. I wygląda na to, że choć raczej trudno mówić o grze roku, fani zasłużonej serii powinni być zadowoleni. Zdecydowanie większa część tekstów odnosi się do Homeworld 3 pozytywnie, głównie wyliczając zalety, przy garstce mieszanych recenzji. W chwili pisania tego newsa nie pojawiła się żadna negatywna ocena.

Na bazie owych relacji wygląda na to, że Homeworld 3 to godny spadkobierca franczyzy, aczkolwiek rzadko mówi się o dorównaniu poprzednikom. Różne tryby przeznaczone tak dla jednego, jak wielu graczy w większości wciągają i są bardzo dopracowane. Chwali się na ogół zapierającą dech w piersiach oprawę graficzną oraz ścieżkę dźwiękową, a także intuicyjne sterowanie swoją flotą. Jeśli chodzi o problemy, w kilku miejscach zwrócono uwagę na dość prostą kampanię z mało porywającymi fabularnymi wątkami, do tego gra jako całokształt ostatecznie nie stanowi żadnego wielkiego kroku naprzód dla gatunku. Niektóre tryby są do tego jeszcze nie do końca rozbudowane i ma to dawać dobry powód, by zaczekać na rozwój gry.

Źródło: Metacritic