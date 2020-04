Historia marki Predator - jak Acer stał się drapieżnikiem gamingu

Jeszcze kilka lat temu marka Acera nie była specjalnie mocno powiązana z gamingowymi notebookami o najwyższej wydajności. Wręcz przeciwnie - firma nie była zbyt poważnie traktowana, a na tle kolosów pokroju ASUS czy MSI, a nawet Alienware wypadała bardzo blado. Wystarczyło jednak kilka lat solidnej i żmudnej pracy nad stworzeniem nowej marki, co zaowocowało wskoczeniem do panteonu firm tworzących najciekawsze i najbardziej oryginalne laptopy do gier. Powstanie marki Predator to punkt zwrotny w historii tajwańskiego producenta, o czym przekonaliśmy się już niejednokrotnie. W dzisiejszym felietonie postanowiliśmy przedstawić historię gamingowej marki Predator i tego, jak mocno wpłynęła na branżę laptopów do gier.

Autor: Damian Marusiak

Jeszcze przed powstaniem marki Predator, Acer wykorzystywał inną linię produktową do reklamowania grania na komputerach przenośnych. Mowa oczywiście o serii Nitro, która w swoim czasie również zyskiwała na popularności. Głównie ze względu na prosty, minimalistyczny design znacząco odbiegający od gamingowych notebooków takich firm jak Dell Alienware, ASUS czy MSI. Laptopy marki Nitro nie miały najwydajniejszych komponentów, ale dzięki takim kartom jak NVIDIA GeForce GTX 860M czy GeForce GTX 960M pozwalały na komfortową rozgrywkę w swoim okresie czasu. Do laptopów z serii Nitro nie pakowano najwydajniejszych i najbardziej prądożernych kart NVIDII, toteż pracowano nad nową marką, która miałaby skupiać wokół siebie najwydajniejsze urządzenia i najmocniejsze karty graficzne. Tak powstała linia Predator, której pierwsze laptopy zobaczyliśmy w 2015 roku.

Pierwsze notebooki marki Acer Predator pojawiły się w 2015 roku i już wówczas firma postawiła sobie za cel eksperymentowanie z urządzeniami i wprowadzanie rozwiązań niedostępnych nigdzie indziej.

Niemalże wszystkie Predatory, które weszły do sprzedaży były w pewnym stopniu eksperymentami. Dodawano funkcje niedostępne nigdzie indziej bądź tworzono tak oryginalne konstrukcje, na które nie decydował się żadny inny producent. Wiele z cech charakterystycznych pierwszych laptopów Acer Predator pojawiało się później w kolejnych modelach - najczęściej dotyczyło to samo projektu designu, kolorystyki klawiatury czy wyglądu układu chłodzenia. Jednak już pięć lat temu wraz z wprowadzeniem marki Predator zaczęły pojawiać się rozwiązania niespotykane w innych laptopach. Acer Predator 15 oraz Acer Predator 17 z kartami graficznymi NVIDIA GeForce GTX 970M oraz GeForce GTX 980M wprowadziły wymienny wentylator, który można było używać zamiennie z napędem DVD. Dzięki trzeciemu wentylatorowi, dodatkowo usprawniono działanie układu chłodzenia i w efektowniejszy sposób usuwano zalegający kurz wewnątrz notebooków.



Dodatkowy trzeci wentylator czy napęd DVD? Użytkownik mógł wybrać co chce.

W późniejszym czasie do najwydajniejszego Predatora 17X (jeden z pierwszych modeli wykorzystujących pełny układ GeForce GTX 980 Maxwell z rdzeniem GM204) przeniesiono na stałe trzeci wentylator, który umieszczony został w tym samym miejscu, w którym wcześniej montowano napęd DVD. Już przy prezentacji pierwszych laptopów Acer wyraźnie sygnalizował, że marka Predator będzie wielokrotnie kroczyła własnymi ścieżkami, eksperymentując na rynku laptopów do graczy. O ile wymienny wentylator na spółkę z napędem DVD był dopiero początkiem, nikt nie był przygotowany na to, co firma pokaże rok później...



Acer Predator 17X z kartą NVIDIA GeForce GTX 1080.

Od 2016 roku Acer rozpoczął już eksperymenty na całego (był to także rok premiery architektury NVIDIA Pascal, która przyniosła ogromny skok wydajności w laptopach) i prawdziwym pokazem możliwości firmy stał się zaprezentowany w sierpniu 2016 roku Acer Predator 21X. Sprzęt, który przez lata był wychwalany i jednocześnie wyśmiewany stał się w rzeczywistości punktem zwrotnym w historii marki Predator. Mocno zmieniono design późniejszych urządzeń, charakterystyczną czerwoną kolorystykę (wyglądającą niemal identycznie jak we wszystkich innych laptopach do gier w tamtym okresie) zamieniono na połączenie czerni i niebieskiego, a także przeprojektowano kolejne generacje układów chłodzeń, które stosowały wentylatory AeroBlade. Predator 21X to było w tamtym okresie prawdziwie monstrum, coś na co nie poważyła się wcześniej żadna inna firma. Ogromny sprzęt ważący 8,5 kilograma z 21-calowym ekranem, który na dodatek był zakrzywiony i o proporcjach 21:9. Przy oryginalnym designie nawet zastosowane podzespoły nie robiły już takiego wrażenia - wówczas topowy procesor Intel Core i7-7820HK (i to 4-rdzeniowy/8-wątkowy!) oraz dwie (!!) karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI, doprawione m.in. 64 GB pamięci RAM. Oczywiście to był pokaz możliwości firmy, ale pokaz który niezwykle się opłacił firmie. O marce Predator stało się bardzo głośno, stała się rozpoznawalna niemal na równi z ASUS Republic of Gamers, Dell Alienware czy MSI Gaming. Dość powiedzieć, że pomimo absurdalnej ceny (w Polsce sprzęt kosztował nawet 45 tysięcy złotych!), wszystkie 300 wyprodukowanych urządzeń sprzedało się w bardzo krótkim czasie. W tym wypadku wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek stało się opłacalne zwłaszcza z biznesowego punktu widzenia. Od tej pory marka Predator zaczęła mocno zyskiwać na znaczeniu, a jej wpływ na cały rynek gamingu na świecie coraz mocniej utrwalał się.



Acer Predator 21X w całej swojej okazałości.

Acer Predator 21X był pierwszą istotną zmianą w postrzeganiu marki na arenie gamingowej, jednak z każdym kolejnym rokiem Predator zaczął się przeobrażać, rozrastać i tworzyć produkty nie tylko w sektorze notebooków. W 2017 marka podzieliła się na dwie osobne podkategorie (oczywiście wszystkie urządzenia w dalszym ciągu należą do jednej wielkiej marki Predator) - Triton oraz Helios. Początkowo Helios był wyznacznikiem wyraźnie tańszych laptopów, których design był zbliżony do tego co oferowały starsze modele Predator 15 oraz Predator 17. W początkowym okresie życia w serii Predator Helios znacznie mniej eksperymentowano, skupiając się na dostarczaniu dobrych jakościowo urządzeń. Inaczej sprawa wyglądała z serią Predator Triton, w której zaczęto tworzyć smukłe i kompaktowe laptopy dla graczy. To właśnie w tej serii pozostało sporo elementów, które po raz pierwszy pojawiły się w Predatorze 21X, co pokazuje jak bardzo tamten model oddziaływał na późniejsze konstrukcje tajwańskiego producenta.



Acer Predator Triton 700.

Acer Predator Triton 700 był pierwszym modelem ze smukłej linii Triton. Charakteryzował się czarno-niebieską kolorystyką oraz przesuniętą na sam przód klawiaturą mechaniczną z niskoprofilowymi przełącznikami - był to jeden z pierwszych modeli na rynku, które wykorzystały taką klawiaturę (która notabene była jedną z najlepszych i najwygodniejszych z jakimi przyszło mi pracować). Cechą, którą przeniesiono z Predatora 21X była szybka pod ekranem, spod której można było dojrzeć pracujący układ chłodzenia. Dość znaczącą zmianą i kolejnym eksperymentem było usunięcie tradycyjnego touchpada, który przeniesiono częściowo na wspomnianą szklaną wyspę. Choć było to rozwiązanie oryginalne, to jednak nie zyskało popularności i w późniejszym czasie zrezygnowano z podobnych pomysłów. Seria Triton pozostała także tą linią, która od samego początku odznacza się zdecydowanie nowocześniejszym designem oraz lepszą jakością wykonania - w przeciwieństwie do pierwszych modeli Predator Helios gdzie korzystano z tworzywa sztucznego, w Tritonach od samego początku postawiono na aluminium. W tym momencie seria Predator Triton liczy sobie cztery modele: Triton 300, Triton 500, Triton 700 oraz Triton 900, aczkolwiek ten ostatni model znowu stał się obiektem wielu ożywionych dyskusji, ponieważ wprowadzono rozwiązania niespotykane nigdzie wcześniej.



Acer Predator Triton 900 - innowacyjny laptop z obrotowym ekranem.

Acer Predator Triton 900 został zaprezentowany podczas konferencji next@acer we wrześniu 2018 roku. Pod względem gabarytów był zupełnie inny od innych modeli Triton - nie przypominał tradycyjnego notebooka, był także wyraźnie od nich cięższy. Największą zmianą był obrotowy ekran, który dzięki specjalnym zawiasom można było przesuwać bliżej klawiatury lub bardziej ją oddalać. Można by powiedzieć, że Predator Triton 900 po części jest urządzeniem hybrydowym, aczkolwiek nie umożliwia całkowitego wypięcia ekranu, zamiast tego mogliśmy go dowolnie obracać i zmieniać jego położenie względem klawiatury. To kolejne innowacyjne podejście do kwestii laptopów gamingowych, które udowadnia, że firma Acer jak mało która w branży odważyła się na stałe eksperymentowanie ze swoimi notebookami. Oczywiście nie tylko seria Triton się tym odznaczała, bowiem kolejne dwa modele z linii Helios - Predator Helios 500 oraz Predator Helios 700 nie pozostawały dłużne, choć innowacje i zmiany w tych konkretnych urządzeniach postawiono na zupełnie inne elementy.



Acer Predator Helios 500 z podzespołami AMD zrobił na nas niemałe wrażenie - wysoka wydajność i niskie temperatury to były cechy wyróżniające tego laptopa.

Acer Predator Helios 500 był eksperymentem zwłaszcza w kontekście dostępnych parametrów. Wprawdzie podstawowa wersja bazowała na Intelu oraz karcie NVIDII, jednak to właśnie Acer zaprezentował inną wersję Heliosa 500, która bazowała wyłącznie na podzespołach AMD. Był to pierwszy i jedyny na świecie notebook, który bazował na 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorze AMD Ryzen 7 2700 oraz karcie graficznej AMD Radeon RX Vega 56. Duet wydawałby się całkowicie chybionym pomysłem z racji dużego zapotrzebowania na energię karty Radeon. W testach jednak okazało się, że konfiguracja ta działa wyjątkowo dobrze i bezproblemowo, osiągając nie tylko wysoką wydajność, ale również niskie temperatury podzespołów. To właśnie wraz z Acerem Predator Helios 500 producent pokazał, że jak mało który potrafi bez problemu okiełznać moc swoich najwydajniejszych komponentów i od czasu premiery Predatora Helios 500 marka zaczęła się również jawić jako ta, która najlepiej radzi sobie z temperaturami oraz zwalczaniem throttlingu termicznego. Udowodniły to recenzje zarówno Heliosa 500 jak również jego następcy w postaci Heliosa 700. Ten ostatni produkt to prawdziwe magnum opus marki i potwierdzenie tego, jak dobrze producent radzi sobie z odprowadzaniem ciepła z laptopa.



Acer Predator Helios 700 to kolejne innowacyjne urządzenie na rynku - cechuje się m.in. wysuwaną klawiaturą, dodatkowo poprawiającą cyrkulację powietrza w obudowie sprzętu.

Acer Predator Helios 700 został przedstawiony światu w kwietniu 2019 roku i był jednym z najbardziej innowacyjnych gamingowych notebooków jakie pojawiły się na rynku w ubiegłym roku. Jego najciekawszą cechą jest wysuwana klawiatura, która odsłania układ chłodzenia. Szczegółowy test takiego notebooka został opublikowany oczywiście na łamach PurePC i wówczas stwierdziłem, że Predator Helios 700 jest najlepszym notebookiem do gier, jeśli zależy nam na jak najwyższej wydajności i jak najniższych temperaturach. Efektywnie działający układ chłodzenia bez żadnego problemu radzi sobie zarówno z 6-rdzeniowym Core i7-9750H jak również 8-rdzeniowym Core i9-9980HK. Predator Helios 700 ustanowił także rekord w działaniu dedykowanej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2080 - to jedyny notebook do gier, w którym udało się przekroczyć próg 2000 MHz na rdzeniu, do czego nie były zdolne żadne inne laptopy w 2019 roku. Acer wraz z modelem Predator Helios 700 pokazał, że swoją pracą stworzyć linię laptopów, która nie tylko jest bardzo wydajna, ale także lepiej niż gdziekolwiek indziej radzi sobie ze schłodzeniem podzespołów.

W ciągu zaledwie kilku lat marka Predator firmy Acer stała się jednym z dominujących i najważniejszych brandów na rynku gamingu. Duża w tym zasługa stałej prezentacji nietuzinkowych i innowacyjnych projektów.



Po kilku latach Acer wraz z marką Predator stał się oficjalnym partnerem Intel Extreme Masters, którego finały corocznie odbywają się w Katowicach.

Kilka lat temu początkująca i raczkująca marka Predator nie miała takiego posłuchu wśród graczy jaką ma dzisiaj. W ciągu kilku lat przygotowano mnóstwo ciekawych i oryginalnych konstrukcyjnie sprzętów, dzięki którym producent nie tylko nabrał doświadczenia przy projektowaniu laptopów do gier, ale także zyskał ogólnoświatową sławę, prowadząc w konsekwencji do sytuacji, w której marka Predator jest jedną z najsilniejszych marek w obecnym świecie gamingu. Nieustanne rozwijanie się i chęć promowania najnowszych rozwiązań doprowadziła do tego, że Predator stał się jednym z najważniejszych ambasadorów e-sportu. Jest obecny na wszystkich najważniejszych wydarzeniach, jest także jednym z głównych patronów oraz sponsorów finałów Intel Extreme Masters, które już od kilku lat odbywają się w Katowicach. Oczywiście bez pieniędzy nic z tego by nie wyszło. Ale budowanie tak prężnie działającej dzisiaj marki wymagało włożenia nie tylko finansów, ale także ogromnego serca. Sam jestem ogromnie ciekawy, jakie kolejne projekty ma firma w planach, bo z pewnością producent nie poprzestanie na aktywnym eksperymentowaniu z nadchodzącymi laptopami dla graczy. Zapraszamy również na wywiad z Karolem Szudzikiem, Product Managerem w Acer Polska.



Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska.

Damian Marusiak, PurePC.pl: Dlaczego akurat marka „Predator”? Kto w firmie zdecydował, że to właśnie taka nazwa będzie podporządkowana najwydajniejszym notebookom dla graczy i dlaczego padło akurat na nazwę, która jest doskonale znana fanom kina? Seria filmów „Predator” z Arnoldem Schwarzeneggerem jest bardzo popularna na całym świecie.

Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska: Trudno wskazać osobę, która zdecydowała o tej nazwie. Acer to globalna firma, w której nad projektami pracuje sztab specjalistów. Produkty są dopracowywane nie tylko pod kątem technicznym, ale także komunikacji marketingowej. Oczywiście zgadzam się, z tym, że w Polsce nazwa marki w pierwszej kolejności kojarzy się z serią filmów “Predator”. W języku angielskim oznacza po prostu “drapieżnika, łowcę” i dlatego pasuje do sprzętu gamingowego z komponentami z najwyższej półki. Powiązania z fantastyką są obecne w działaniach naszej marki cały czas. Ta stylistyka jest świetnie odbierana przez fanów w Polsce i na całym świecie. Obserwujemy to między innymi w polskojęzycznych mediach społecznościowych, w których pod względem liczby fanów jesteśmy zdecydowanymi liderami branży. Nie uciekamy również od skojarzeń z filmem - jakiś czas temu w naszej ofercie znalazły się akcesoria sygnowane filmowym Predatorem.

Pierwszym poważniejszym eksperymentem w laptopach Predator była możliwość swobodnej wymiany napędu optycznego na trzeci wentylator. Czy na etapie projektowym natrafiliście na jakieś przeszkody w związku z taką funkcjonalnością, czy cały pomysł okazał się niezwykle łatwy w implementacji? Czy dzisiaj zdecydowalibyście się na coś podobnego?

Eksperymenty nigdy nie są łatwe. Wprowadzanie nowych funkcjonalności do tak zaawansowanych sprzętów, jakimi są notebooki Predator, wymaga czasu oraz starannego przygotowania. Nie możemy pozwolić sobie na przysłowiową “wtopę”. Samodzielna wymiana napędu optycznego na trzeci wentylator wyprzedzała trendy na rynku. Już wtedy przewidywaliśmy, że napęd optyczny w przyszłości będzie zbędnym elementem wyposażenia notebooka. Główną trudnością na etapie projektowania było to, aby struga powietrza z trzeciego wentylatora w odpowiedni sposób krążyła wewnątrz obudowy i nie zaburzała pracy “stałych” wentylatorów. Dziś nie musimy uciekać się do tego typu rozwiązań. Usunięcie napędów wytworzyło dodatkową przestrzeń, która już w momencie tworzenia projektu jest zagospodarowana pod układy chłodzenia. Zrezygnowaliśmy także z obudowy, w której “wycięte” są okna dostępowe do pamięci ram, czy dysków. Najlepsze efekty chłodzenia otrzymujemy wtedy, kiedy całość dolnej obudowy notebooka wykonana jest z jednego kawałka materiału.

Czy prezentacja Predatora 21X była w waszej opinii punktem zwrotnym w postrzeganiu marki Predator jako jednej z wiodących na rynku gamingowych notebooków? Od premiery tego urządzenia minęło już kilka lat, ale chyba nadal jest to sprzęt, który bardzo miło wspominacie? Czy macie może w planach stworzenie równie nietypowego laptopa, ale niekoniecznie o takich gabarytach jak Predator 21X?

Model Predator 21X był ważnym elementem budowania strategii naszej marki. Pokazał możliwości techniczne i wyobraźnię projektantów. Czy był punktem zwrotnym? Nie lubię tego typu określeń, ponieważ deprecjonują one codzienne wysiłki zespołów, stale pracujących nad rozwojem różnych produktów naszej marki. Użyłbym raczej określenia “moment przełomowy”. Nasz notebook był bowiem szeroko prezentowany w mediach na całym świecie. Także w tych, które na co dzień nie zajmują się gamingiem. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań to nasza wizytówka. Wystarczy spojrzeć na model Predator Helios 700, który został wybrany najlepszym laptopem gamingowym w plebiscycie TechAwards 2019. Posiada on klawiaturę HyperDrift odsłaniającą dodatkowe wloty powietrza. Kolejnym przykładem może być Predator Triton 900 z zawiasami Ezel Aero, umożliwiającymi pracę w czterech trybach. Na pewno w pamięci czytelników zapisał się Predator Thronos. Nasza konstrukcja wzbudziła niebywałe zainteresowanie gamingiem. Przebiła się do mainstreamowych mediów, takich jak telewizje śniadaniowe, czy najbardziej popularne portale, które wcześniej w żaden sposób nie zajmowały się gamingiem. Co jakiś czas możecie więc spodziewać się nowych rozwiązań, które będą wprowadzać zamieszanie na rynku, a także w komentarzach pod artykułami.

W pewnym momencie zaprezentowaliście notebooka Predator Triton 700 z niesamowicie przyjemną w użytkowaniu klawiaturą mechaniczną z niskoprofilowymi przełącznikami. Później jednak taka klawiatura nie pojawiła się w żadnym innym laptopie marki. Czy są perspektywy na zmiany w tym temacie? Osobiście bardzo chciałbym zobaczyć kolejnego Predatora z taką klawiaturą, bowiem do gier sprawdza się znakomicie.

Będziesz pierwszą osobą, którą poinformujemy o nowym notebooku z podobną klawiaturą. W naszych laboratoriach cały czas trwają prace nad jej udoskonaleniem. Możemy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości podobne rozwiązania będą dostępne w naszych nowych laptopach gamingowych.

Jaka koncepcja przyświecała marce Acer Predator, kiedy postanowiła wyodrębnić dwie linie produktów: Helios oraz Triton?

Cieszę się, że zadałeś to pytanie. Wielu fanów cały czas ono nurtuje, więc spieszę z odpowiedzią. W ramach jednej marki Predator musimy wyodrębniać poszczególne rodzaje produktów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wskazywać użytkownikom, który z naszych sprzętów będzie najbardziej odpowiadał ich oczekiwaniom. Predator Helios to notebook dla miłośników gier, których nie interesują żadne kompromisy - są graczami i chcą to pokazywać wszystkim wokół. Ich sprzęt nie musi więc być dyskretny. Stawiają przede wszystkim na niczym nie skrępowaną wydajność, bez względu na potencjalne ograniczenia mobilności. W tej serii znajdziemy np. karty graficzne Nvidia Geforce RTX 2080 Super Max-P. Predator Triton jest natomiast dedykowany graczom, którzy preferują sprzęt mobilny. Dla przykładu, Triton 500 ma mniej niż 18 mm grubości, ale jego osiągi nadal są bardzo dobre. Matryca o odświeżaniu 300 Hz wraz z kartą graficzną Nvidia Geforce RTX2080 Super MaxQ dają możliwość niezwykle płynnej rozgrywki bez utraty jakości obrazu. Seria Predator Triton to także sprzęt bardziej dyskretny - w najnowszej odsłonie na obudowie pozostało tylko logo Predator.

Jaka jest wasza recepta na sukces? Marka Predator w ciągu kilku lat osiągnęła ogromną popularność, jest także rozpoznawalna na arenie e-sportowej. W czym tak naprawdę tkwi sukces firmy Acer w tym kontekście?

W wielu firmach technologicznych to technologia jest na pierwszym miejscu. Dla nas jest ona drogą do zaspokojenia potrzeb graczy na całym świecie. Owszem technologia jest bardzo ważna, ale trzeba pamiętać, że jest niczym bez tworzących ją ludzi oraz osób, które z niej korzystają. Wielu z naszym pracowników to gracze, dlatego dostarczamy sprzęt, który jest spełnieniem także naszych gamingowych marzeń. Ujmę to krótko: “Gracze dla Graczy”.

Dzięki Karol za miłą rozmowę i mam nadzieję do rychłego usłyszenia o gamingowych nowościach od Acer Predator!