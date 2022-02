HBO GO - filmowe i serialowe premiery VOD na 15 - 28 lutego 2022. W repertuarze m.in. dramat pt. Wszyscy święci New Jersey

Serwis streamingowy HBO GO cechuje się tym, że na platformie niemal co dnia pojawiają się nie tylko filmy czy pełne sezony seriali, ale także kolejne odcinki poszczególnych serii w formie cyklicznej. Dlatego też w pierwszej części niniejszego materiału przedstawiamy ciekawe nowości filmowe i serialowe (z pominięciem serii już trwających i otrzymujących wyłącznie nowy odcinek). Na końcu zaś artykułu, znajdziecie już wyczerpującą listę premier. Przegląd oferty HBO GO w serwisie PurePC obejmuje dwa materiały miesięcznie, przy czym zawartość każdego takiego materiału opiewa debiuty kolejno pierwszej i drugiej połowy miesiąca. Sprawdźmy więc, co tym razem przygotował dla swoich widzów serwis HBO GO.

W drugiej połowie miesiąca na HBO GO pojawi się m.in. prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano, film pt. Wszyscy święci New Jersey.

Obsesja Eve: Sezon 4 (Killing Eve)

Opis: Agentka brytyjskiego wywiadu MI6 obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię, z którą łączy ją skomplikowana historia.

Występują: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw

Światowa data premiery: 27 lutego 2022

W HBO GO od: 27 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Killing Eve

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania, Włochy

Ocena na portalu IMDb: 8,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Wszyscy święci New Jersey (The Many Saints of Newark)

Opis: Prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo.

Występują: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal

Światowa data premiery: 30 września 2021

W HBO GO od: 20 lutego 2022

Tytuł oryginalny: The Many Saints of Newark

Gatunek: Dramat, kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,3

Ocena na portalu Filmweb: 5,8

Cry Macho

Opis: Emerytowany gwiazdor rodeo wyrusza w podróż, aby sprowadzić z Meksyku do USA syna swojego szefa. Wyprawa staje się dla bohatera szansą na odkupienie grzechów.

Występują: Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau

Światowa data premiery: 16 września 2021

W HBO GO od: 20 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Cry Macho

Gatunek: Dramat, western

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,7

Ocena na portalu Filmweb: 5,4

Ci, którzy życzą mi śmierci (Those Who Wish Me Dead)

Opis: Nastolatek jest świadkiem morderstwa, za co ściga go dwóch zabójców. Chłopiec trafia pod opiekę strażaka, który stara się go ochronić przed prześladowcami, jak i przed pożarem lasu.

Występują: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Finn Little

Światowa data premiery: 5 maja 2021

W HBO GO od: 27 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Those Who Wish Me Dead

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Kanada, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,0

Ocena na portalu Filmweb: 5,7

Drabina (The Ladder)

Opis: Oparty na prawdziwych wydarzeniach zapis duchowej podróży wrażliwego młodego mężczyzny, który po upadku komunizmu jest świadkiem serii brutalnych wydarzeń w Rumunii.

Występują: Eduard Trifa, Ana Maria Guran, Eduard Adam

Światowa data premiery: 15 października 2021

W HBO GO od: 20 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Scara

Gatunek: Dramat, historyczny

Kraj produkcji: Rumunia

Ocena na portalu IMDb: 7,7

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Czuła noc (Gracious Night)

Opis: Podczas wprowadzonego w pandemii lockdownu trzech Finów przeżywa kryzys wieku średniego w pustym barze w Helsinkach.

Występują: Timo Torikka, Kari Heiskanen, Pertti Sveholm

Światowa data premiery: 22 października 2020

W HBO GO od: 21 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Yö armahtaa

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Finlandia

Ocena na portalu IMDb: 6,1

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Wszyscy za jednego (The Crossing)

Opis: W czasie II WŚ Otto i Gerda muszą wraz z dwójką ukrywającego się u nich w domu żydowskiego rodzeństwa przedostać się do neutralnej Szwecji.

Występują: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine

Światowa data premiery: 14 lutego 2020

W HBO GO od: 26 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Flukten over grensen

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Norwegia

Ocena na portalu IMDb: 6,5

Ocena na portalu Filmweb: 6,2

Mały motyl (Lille sommerfugl)

Opis: uparty hodowca świń i jego żona wydają na swojej farmie przyjęcie dla przyjaciół i krewnych z okazji 50. rocznicy ślubu. W ich rodzinie skrywanych jest wiele sekretów i podczas imprezy prawda zaczyna stopniowo wychodzić na jaw

Występują: Jesper Ole Feit Andersen, Sofie Juul Blinkenberg, Jesper Christensen

Światowa data premiery: 3 grudnia 2020

W HBO GO od: 27 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Lille sommerfugl

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Dania

Ocena na portalu IMDb: 5,8

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Pełna lista premier HBO GO w dniach 15 - 28 lutego 2022:

15 lutego 2022:

Folklor II, odc. 1-6 (cały sezon)

Pozłacany wiek, odc. 4

Folklor II, odc. 1-6 (cały sezon) Pozłacany wiek, odc. 4 16 lutego 2022:

Carl Icahn: Niespokojny miliarder

Carl Icahn: Niespokojny miliarder 17 lutego 2022:

Kolory miłości

Wychowane przez wilki II, odc. 4

Kolory miłości Wychowane przez wilki II, odc. 4 18 lutego 2022:

Roman J. Israel

Na planie XIX, odc. 7

Roman J. Israel Na planie XIX, odc. 7 19 lutego 2022:

Malowanie z Johnem II, odc. 1

Cry Macho

Strach

Malowanie z Johnem II, odc. 1 Cry Macho Strach 20 lutego 2022:

Wszyscy święci New Jersey

Drabina

World Trade Center

Wszyscy święci New Jersey Drabina World Trade Center 21 lutego 2022:

Genialna przyjaciółka III, odc. 5-6

Billions VI, odc. 5

Ktoś, gdzieś, odc. 6

Euforia II, odc. 7

Prawi Gemstonowie II, odc. 8

Czuła noc

Genialna przyjaciółka III, odc. 5-6 Billions VI, odc. 5 Ktoś, gdzieś, odc. 6 Euforia II, odc. 7 Prawi Gemstonowie II, odc. 8 Czuła noc 22 lutego 2022:

Pozłacany wiek, odc. 5

Pozłacany wiek, odc. 5 24 lutego 2022:

Frederick Douglass: W pięciu mowach

Snowfall V, odc. 1-2

Wychowane przez wilki II, odc. 5

All American IV, odc. 8

Miłość pod drzewem oliwnym

Frederick Douglass: W pięciu mowach Snowfall V, odc. 1-2 Wychowane przez wilki II, odc. 5 All American IV, odc. 8 Miłość pod drzewem oliwnym 25 lutego 2022:

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 1

Superman i Lois II, odc. 5

Na planie XIX, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 1 Superman i Lois II, odc. 5 Na planie XIX, odc. 8 26 lutego 2022:

Malowanie z Johnem II, odc. 2

Batwoman III, odc. 12

Żona pilota

Wszyscy za jednego

Malowanie z Johnem II, odc. 2 Batwoman III, odc. 12 Żona pilota Wszyscy za jednego 27 lutego 2022:

Obsesja Eve IV, odc. 1-2

Młody Sheldon V, odc. 14

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 10

Ci, którzy życzą mi śmierci

Na zawsze w moim sercu

Mały motyl

Obsesja Eve IV, odc. 1-2 Młody Sheldon V, odc. 14 Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 10 Ci, którzy życzą mi śmierci Na zawsze w moim sercu Mały motyl 28 lutego 2022:

Billions VI, odc. 6

Genialna przyjaciółka III, odc. 7

Ktoś, gdzieś, odc. 7

Euforia II, odc. 8

Prawi Gemstonowie II, odc. 9

Źródło: HBO