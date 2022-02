HBO GO – filmowe i serialowe premiery VOD na 1 - 14 lutego 2022: Wychowane przez wilki: Sezon 2 oraz Sin City: Miasto Grzechu

Serwis streamingowy HBO GO cechuje się tym, że na platformie niemal co dnia pojawiają się nie tylko filmy czy pełne sezony seriali, ale także kolejne odcinki poszczególnych serii w formie cyklicznej. Dlatego też w pierwszej części niniejszego materiału przedstawiamy ciekawe nowości filmowe i serialowe (z pominięciem serii już trwających i otrzymujących wyłącznie nowy odcinek). Na końcu zaś artykułu, znajdziecie już wyczerpującą listę premier. Przegląd oferty HBO GO w serwisie PurePC obejmuje dwa materiały miesięcznie, przy czym zawartość każdego takiego materiału opiewa debiuty kolejno pierwszej i drugiej połowy miesiąca. Sprawdźmy więc, co tym razem przygotował dla swoich widzów serwis HBO GO.

W pierwszej połowie lutego na HBO GO pojawi się m.in. drugi sezon serialu sci-fi pt. Wychowane przez wilki oraz Sin City, a więc klasyk sprzed 17 lat.

Wychowane przez wilki: Sezon 2 (Raised by Wolves)

Opis: Dwoje androidów ma za zadanie wychowywać sześcioro ludzkich dzieci w ateistycznej kolonii na tajemniczej planecie.

Występują: Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim

Światowa data premiery: 3 lutego 2022

W HBO GO od: 3 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Raised by Wolves

Gatunek: Dramat, sci-fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,5

Ocena na portalu Filmweb: 6,8

Status związku: Sezon 2 (State of the Union)

Opis: Serial śledzi perypetie Louise i Toma, którzy spotykają się w pubie bezpośrednio przed ich cotygodniową sesją terapii małżeńskiej.

Występują: Chris O'Dowd, Rosamund Pike, Brendan Gleeson

Światowa data premiery: 12 czerwca 2021

W HBO GO od: 14 lutego 2022

Tytuł oryginalny: State of the Union

Gatunek: Komedia

Kraj produkcji: Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 7,8

Ocena na portalu Filmweb: 7,2

Snowfall: Sezon 5

Opis: Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.

Występują: Damson Idris, Carter Hudson, Isaiah John

Światowa data premiery: 24 lutego 2021

W HBO GO od: 14 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Snowfall

Gatunek: Dramat, kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,7

King Richard: Zwycięska rodzina (King Richard)

Opis: Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki swemu ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.

Występują: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal

Światowa data premiery: 3 grudnia 2021

W HBO GO od: 6 lutego 2022

Tytuł oryginalny: King Richard

Gatunek: Biograficzny, dramat, sportowy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,6

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Wcielenie (Malignant)

Opis: Madison jest sparaliżowana szokującymi wizjami makabrycznych morderstw, a jej udręka pogarsza się, gdy odkrywa, że to rzeczywistość.

Występują: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

Światowa data premiery: 1 września 2021

W HBO GO od: 12 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Malignant

Gatunek: Horror

Kraj produkcji: Chiny, USA, Rumunia

Ocena na portalu IMDb: 6,3

Ocena na portalu Filmweb: 5,9

Straszydło (Scarecrow)

Opis: Straszydło to wiejska znachorka, od której stronią sąsiedzi, ale i tak idą do jej drzwi zawsze gdy są w potrzebie.

Występują: Valentina Romanova-Chyskyyray, Nikolai Ivanov, Anatoly Struchkov

Światowa data premiery: 25 lutego 2021

W HBO GO od: 5 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Pugalo

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Rosja

Ocena na portalu IMDb: 6,6

Ocena na portalu Filmweb: 6,8

Sin City: Miasto Grzechu

Opis: Trzy historie, których akcja rozgrywa się w Basin City - Mieście Grzechu - będącym siedliskiem prostytutek, przestępców i skorumpowanych obrońców prawa.

Występują: Mickey Rourke, Clive Owen, Bruce Willis

Światowa data premiery: 28 marca 2005

W HBO GO od: 4 lutego 2022

Tytuł oryginalny: Sin City

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,0

Ocena na portalu Filmweb: 7,4

Pełna lista premier HBO GO w dniach 1 - 14 lutego 2022:

1 lutego 2022:

Morderstwa w Fall River, odc. 1-4 (cały sezon)

Pozłacany wiek, odc. 2

Grawitacja

Overdose

Narodziny Valerie

Właściwe słowa

Morderstwa w Fall River, odc. 1-4 (cały sezon) Pozłacany wiek, odc. 2 Grawitacja Overdose Narodziny Valerie Właściwe słowa 3 lutego 2022:

Wychowane przez wilki II, odc. 1-2

I tak po prostu..., odc. 10

Uśmiech Mony Lizy

Wychowane przez wilki II, odc. 1-2 I tak po prostu..., odc. 10 Uśmiech Mony Lizy 4 lutego 2022:

Rose: Opowieść o miłości

Sin City - Miasto grzechu

Na planie XIX, odc. 5

Rose: Opowieść o miłości Sin City - Miasto grzechu Na planie XIX, odc. 5 5 lutego 2022:

Batwoman III, odc. 11

Wyznania gejszy

Straszydło

Rango

Batwoman III, odc. 11 Wyznania gejszy Straszydło Rango 6 lutego 2022:

Superman i Lois II, odc. 4

King Richard: Zwycięska rodzina

Whiplash

Syn monarchów

Superman i Lois II, odc. 4 King Richard: Zwycięska rodzina Whiplash Syn monarchów 7 lutego 2022:

Genialna przyjaciółka III, odc. 1-2

Billions VI, odc. 3

Ktoś, gdzieś, odc. 4

Euforia II, odc. 5

Prawi Gemstonowie II, odc. 6

Pazury IV, odc. 10

Moja cudowna Wanda

Genialna przyjaciółka III, odc. 1-2 Billions VI, odc. 3 Ktoś, gdzieś, odc. 4 Euforia II, odc. 5 Prawi Gemstonowie II, odc. 6 Pazury IV, odc. 10 Moja cudowna Wanda 8 lutego 2022:

Pozłacany wiek, odc. 3

Pozłacany wiek, odc. 3 9 lutego 2022:

Wokół Słońca

Wokół Słońca 10 lutego 2022:

Wychowane przez wilki II, odc. 3

Walentynkowa połówka

Wychowane przez wilki II, odc. 3 Walentynkowa połówka 11 lutego 2022:

Obietnica (2001)

Nocny lekarz

Na planie XIX, odc. 6

Obietnica (2001) Nocny lekarz Na planie XIX, odc. 6 12 lutego 2022:

Ziemia swoich synów

Miłość po sąsiedzku

Ziemia swoich synów Miłość po sąsiedzku 13 lutego 2022:

Legalna blondynka

Legalna blondynka 2

Okupacja

Wcielenie

Legalna blondynka Legalna blondynka 2 Okupacja Wcielenie 14 lutego 2022:

Status związku II, odc. 1-10 (cały sezon)

Genialna przyjaciółka III, odc. 3-4

Billions VI, odc. 4

Ktoś, gdzieś, odc. 5

Euforia II, odc. 6

Prawi Gemstonowie II, odc. 7

Księżniczka z ulicy

Atak na dzielnicę

Źródło: HBO