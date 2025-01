Handheld GPD WIN Mini 2025 otrzyma procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 i 64 GB RAM. Nadchodzi wiele wartościowych ulepszeń

Firma GamePad Digital wprowadziła do globalnej sprzedaży (poprzez kampanię na Indiegogo) odświeżoną wersję swojego całkiem popularnego handhelda do gier, który pod względem konstrukcji jest nieco zmodyfikowanym małym laptopem. GPD WIN Mini w edycji przeznaczonej na 2025 rok poprawia wiele wad poprzednika, takich jak niezbyt udany system chłodzenia, czy też obsługa nośników w formacie 2230. Możemy też liczyć na nowy touchpad i trochę większą klawiaturę.

GPD WIN Mini 2025 to kolejna wersja handhelda do gier z tej popularnej serii, która wprowadza sporo usprawnień. Możemy się spodziewać ulepszonego układu chłodzenia, obsługi pełnowymiarowych nośników SSD, kilku zmian w samej konstrukcji, a także nowej płytki dotykowej i trochę większej klawiatury.

Nowy GPD WIN Mini zaoferuje nam nieco większą konstrukcję - pozwoliło to na umieszczenie trochę większej klawiatury, co powinno przełożyć się na nieznacznie lepszy komfort użytkowania. Najważniejszą zmianą (subiektywnie) jest ulepszony układ chłodzenia, który ma być wydajniejszy, a zarazem cichszy od poprzednika - wcześniejsza edycja była co prawda dość wydajna, ale też głośna, a przy tym nierzadko irytująca (nawet podczas zwykłych aktywności, takich jak oglądanie filmów, wentylator wchodził na tak wysokie obroty, że niejedną osobę mógłby skutecznie zniechęcić do kontynuowania sensu). Niewątpliwą zaletą będzie także obsługa nośników SSD w rozmiarze 2280, jak również układy od AMD z generacji Hawk Point oraz Strix Point.

GPD WIN Mini 2024 GPD WIN Mini 2025 Procesor AMD Ryzen 7 8840U (4 nm) AMD Ryzen 7 8840U (4 nm)

AMD Ryzen AI 9 365 (4 nm)

AMD Ryzen AI 9 HX 370 (4 nm) Konfiguracja rdzeni 8C/16T (3,3 - 5,1 GHz) 8C/16T (3,3 - 5,1 GHz) | Zen 4

10C/20T (2,0 - 5,0 GHz) | 4x Zen 5, 6x Zen 5c

12C/24T (2,0 - 5,1 GHz) | 4x Zen 5, 8x Zen 5c Układ graficzny AMD Radeon 780M (2,7 GHz, 12 CU, RDNA 3) AMD Radeon 780M (2,7 GHz, 12 CU, RDNA 3)

AMD Radeon 880M (2,9 GHz, 12 CU, RDNA 3.5)

AMD Radeon 890M (2,9 GHz, 16 CU, RDNA 3.5) Pamięć RAM 16/32 GB LPDDR5 (6400 MT/s) 16/32/64GB LPDDR5X (7500 MT/s) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2230) SSD PCIe 4.0 NVMe (M.2 2280) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Ekran 7" LTPS 1920 x 1080 px, 120 Hz

500 nitów, VRR, 100% sRGB, AMD FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass 6. generacji Złącza, porty i sloty 1 x USB typu A

1 x USB4 typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 2 typu C

1 x Slot na karty pamięci microSD Wymiary 168 x 109 x 26 mm 172 x 109 x 27 mm Waga 520 g 555 g Akumulator Litowo-polimerowy, 44,24 Wh TDP Do 20 W Do 35 W Moc ładowania 65 W Dodatkowe informacje Gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, podświetlana klawiatura System Windows 11 Home Cena Geekbuying:

Ryzen 7 8840U / 32 GB / 1 TB - 3599 zł Indiegogo:

Ryzen 7 8840U / 16 GB / 1 TB - 3220 zł

Ryzen AI 9 365 / 32 GB / 2 TB - 4945 zł

Ryzen AI 9 HX 370 / 32 GB / 2 TB - 5393 zł

Ryzen AI 9 HX 370 / 64 GB / 2 TB - 5971 zł

W środku znajdziemy nowsze moduły Wi-Fi i Bluetooth, z kolei suwak do zmiany trybu pracy (myszka/gamepad) przeniesiono na bok. Wyświetlacz pozostał ten sam - podobnie jak akumulator, który nadal ma dość niewielką pojemność, jak na dzisiejsze standardy. Jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem, to na chwilę obecną możemy go zrealizować jedynie na platformie Indiegogo. Cena z nieco starszym, ale nadal wydajnym chipem AMD Ryzen 7 8840U jest niższa w porównaniu z wersją na 2024 rok, choć głównie dlatego, że porównujemy kampanię na Indiegogo ze sklepem Geekbuying (+mowa o 16 GB pamięci RAM). Tym razem producent zapewnił dostęp do białej wersji kolorystycznej, ale uchwyty ponownie są opcjonalne.

Źródło: Indiegogo, YouTube @会弹钢琴的疯疯