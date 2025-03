Hama 8900 - nowa generacja smartwatchy z ekranem AMOLED. Inteligentne zegarki wyposażono w moduł GPS i Bluetooth 5.3

Hama to niemieckie przedsiębiorstwo, które stara się oferować produkty z różnych kategorii w przystępnych cenach. Kolejnym z nich jest trzecia generacja smartwatchy Hama 8900. W tej serii znalazły się trzy warianty, z których każdy jest bliźniaczo podobny, natomiast skierowano go do innej grupy odbiorców. Możemy wybrać rozmiar wyświetlacza, a także styl samego smartwatcha. Każdy model posiada tę samą funkcjonalność, na którą składa się choćby ekran AMOLED, moduł GPS, czy też pomiar naszego pulsu oraz saturacji.

Hama 8900 to najnowsza generacja smartwatchy od niemieckiej firmy. Trafiły do niej trzy modele różniące się od siebie stylem, natomiast ich funkcje są praktycznie identyczne. Dodatkowo możemy liczyć na przystępną cenę.

Największą różnicą pomiędzy modelami jest wspomniana wielkość wyświetlacza. W przypadku wariantu, który skierowany jest dla mężczyzn, ekran ma przekątną 1,43 cala, a sama koperta, pasek, czy też ramki, mają czarny kolor. Pozostałe dwie edycje charakteryzują się wyświetlaczem o średnicy 1,32 cala - w tym wypadku styl jest podobny, ponieważ mamy do czynienia z kremowym paskiem, z kolei ramki są w kolorze złotym lub srebrnym. Materiał użyty do produkcji paska to silikon, natomiast do wykonania obudowy wykorzystano aluminium. Możemy liczyć również na to, że urządzenie przetrwa dłuższy czas podczas zanurzenia w wodzie (IP68).

Hama 8900 Tarcza 1,43" / 1,32" Wyświetlacz AMOLED Długość bransoletki 113 / 88 mm Materiał bransoletki Silikon Materiał obudowy Aluminium, ABS + PC Łączność Bluetooth 5.3, GPS Funkcje Barometr, pomiar saturacji i tętna, krokomierz, poziom stresu, zużycie kalorii, analiza snu, asystent głosowy Tryby sportowe 110 Klasa ochrony IP68 Akumulator 300 mAh, litowo-polimerowy Czas pracy Do 10 dni Czas ładowania Ok. 2,5 godziny Wymiary i waga 251 x 42,5 x 10,5 mm / 39,7 g Aplikacja mobilna Hama FIT Move Cena 499 zł

W kwestii funkcjonalności jest całkiem dobrze. Oprócz tego, że smartwatche mogą skorzystać z ekranów typu AMOLED (nie podano rozdzielczości), to zaoferują nam również łączność GPS, a także Bluetooth 5.3. Oczywiście standardowo jak na tego typu urządzenia znajdziemy ponad 100 trybów sportowych, jednak smartwatch pozwoli nam także na pomiar tętna, analizę snu, czy też skorzystanie z asystenta głosowego. Możemy prowadzić rozmowy głosowe, ponieważ na pokładzie znalazł się mikrofon oraz głośnik. Akumulator ma pozwolić na 10 dni umiarkowanej pracy, a jego ogniwo naładujemy do pełna przez ładowarkę magnetyczną w ok. 2,5 godz. Cena wszystkich modeli to 499 zł, z kolei premiera odbędzie się już "wkrótce".

Źródło: Hama