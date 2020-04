Half-Life: Alyx - mod pozwala zagrać w grę i ukończyć ją bez gogli VR

Jeszcze przed premierą Half-Life: Alyx - długo wyczekiwanej gry pod wirtualną rzeczywistość - spodziewaliśmy się, że ostatecznie, bardziej lub mniej oficjalnymi sposobami uda się ją przejść bez konieczności posiadania gogli VR. Na realizację tych oczekiwań nie musieliśmy czekać długo, bo już w 3 dni po premierze, a dokładniej pisząc - 26 marca, w sieci pojawił się sposób jak rozegrać tytuł w trybie deweloperskim, a więc przy użyciu myszy i klawiatury. Aby to uczynić nie mogliśmy jednak ograniczyć się tylko do wpisaniu we wbudowaną konsolę kilku komend. Trzeba też było pobrać wcześniejszą wersję gry z bazy SteamDB, jako że deweloperzy po zreflektowaniu się, prędko "przykryli" ów tryb pod stosowną aktualizacją.

Mod, który pozwala na grę Half-Life: Alyx bez gogli VR zaczął powstawać już na początku kwietnia, jednak dopiero teraz twórca nickiem r57zone ogłosił, iż jest w pełni ukończony.

Najwięksi fani serii, którzy nie posiadają gogli rozszerzonej rzeczywistości musieli się więc trochę nagimnastykować, aby zagrać bez dedykowanego sprzętu. Dziś, dzięki pracy jednego z modderów nickiem r57zone, możemy umożliwić sobie grę w Half-Life: Alyx bez hełmu VR w dużo łatwiejszy sposób. Mod zaczął powstawać już na początku kwietnia, jednak dopiero teraz twórca ogłosił, iż jest w pełni ukończony i kompatybilny z najnowszą wersją gry. Co najważniejsze jednak, możemy mieć pewność, że dzięki niemu będziemy w stanie przejść grę do końca.

Aby zaprezentować mod w akcji, r57zone wydał stosowny materiał wideo (powyżej). Widzimy na nim m.in. to, jakie klawisze przypisane są do konkretnych funkcji. Niestety widać też, jak miejscami podczas poruszania się postaci, na ekranie pojawia się rwanie obrazu. Nie wiadomo jeszcze, czy nowsze wersje moda będą w stanie to naprawić. Jakby nie było, pierwszy mod non-VR jest zdecydowanie warty wspomnienia, a jeśli chcecie przyjrzeć się mu osobiście, to zapraszam pod TEN link. Na stronie z projektem umieszczono instrukcję instalacji modu (w języku angielskim i rosyjskim) wraz z opisem mapowania klawiatury i myszy. Instalacja została również przedstawiona na kolejnym materiale wideo, który umieszczam poniżej:

Źródło: DSO gaming