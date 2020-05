GTA 6 w 2023 roku: Wskazują na to plany finansowe wydawcy

Kilka dni temu odbyła się konferencja dla inwestorów, podczas której szef studia wydawniczego Take-Two Interactive zapowiedział między innymi, iż obecny rok fiskalny będzie "lekki" pod kątem przedsięwzięć i premier. Biorąc pod uwagę fakt, iż rzeczony rok zakończy się w marcu 2021 roku, należy spodziewać się, iż do tego momentu zdecydowanie nie otrzymamy tytułu GTA 6. To jednak nie wszystko. Analityk nazwiskiem Jeff Cohen (pracujący na co dzień w firmie inwestycyjnej Stephens), przyglądając się oficjalnym planom wydatków studia Take-Two sądzi, że nowej odsłony gangsterskiej gry akcji nie ma co spodziewać się nawet do 2023 roku. Skąd takie wnioski? Otóż wspomniany wydawca ma zamiar przeznaczyć 89 milionów dolarów na marketing w okresie od 31 marca 2023 do 31 marca 2024 toku.

Czy powyższy trop wystarczy, aby sądzić, iż to właśnie w tym przedziale czasowym pojawi się GTA 6? Cóż, z jednej strony Take-Two jakiś czas temu informowało już, że do 2024 roku ma chęć wydać aż 93 gry, choć nie padło wówczas słowo o nowym Grand Theft Auto. Biorąc jednak pod uwagę, że wspomniana kwota jest dwukrotnie wyższa w porównaniu do takich samych okresów ze wcześniejszych lat, podczas których wydawane były inne wielkie gry, faktycznie można zacząć sądzić, że to właśnie ten przedział czasu przyniesie nam nowe GTA. Co więcej, Cohen zauważył, że Take-Two znów przełożyło pieniądze na wspomniany rok fiskalny (z 2022-23 na 2023-24).

Znów, bowiem z taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia przed premierą Red Dead Redemption 2. Cohen podkreślił wyraźnie: podobne oświadczenie finansowe pomogło przewidzieć, kiedy ukaże się Red Dead Redemption 2. Cóż, wiele wskazuje na to, że produkcja pojawi się faktycznie nie wcześniej niż w 2023 - 2024 roku. Nawet o wydaniu RDR2 wiedzieliśmy na około dwa lata wcześniej - w przypadku GTA 6 z całą pewnością będzie podobnie, a że oficjalnych wieści na temat GTA 6 póki co jeszcze nie ma, każe nam to rzeczywiście ochłonąć i przestać się łudzić na prędkie pojawienie się tytułu na sklepowych półkach.

Źródło: Venturebeat