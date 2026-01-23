GreedFall: The Dying World - pojawił się zwiastun ze szczegółami rozgrywki. Poznaliśmy datę wyjścia z Early Access

Jesienią 2024 roku Spiders wypuściło w Early Access drugą część swojego prawdopodobnie najbardziej cenionego IP. Obiecywano wiele ciekawych nowości względem poprzednika, w tym historię z zupełnie innej perspektywy. Gracze napotkali jednak sporo niespodziewanych zmian gameplayowych, czy techniczne problemy, co spotkało się z dotkliwą krytyką. Ostatecznie nawet pozbyto się cyfry "2" w tytule, by traktować tę odsłonę jako odrębną. Odbiór nieznacznie się polepszył, ale nadal nie jest to nic specjalnego. Nadchodzi jednak wersja 1.0.

GreedFall 2: The Dying World wyjdzie z wczesnego dostępu 12 marca. Tymczasem otrzymaliśmy nowy gameplay trailer.

Zespół Spiders nadal nie może do końca przekonać graczy do tej odsłony, choć trzeba przyznać, że nie ma już takiej katastrofy jak w przeciągu pierwszych miesięcy od wyjścia tytułu w ramach Early Access. Od tamtego czasu pojawiła się masa aktualizacji usprawniających czy to krytykowany system walki, czy poprawiających rozliczne kłopoty z wydajnością. Pełnię świata Gacane poznamy na wczesną wiosnę, wtedy też aktualna cena ma wzrosnąć. Tymczasem dostaliśmy również nowy trailer z fragmentami rozgrywki:

GreedFall: The Dying World pozwoli nam zagłębić się w opowieść mającą miejsce trzy lata przed wydarzeniami w "jedynce", gdy druzgocąca plaga Malichor dopiero zaczęła się rozprzestrzeniać po Starym Kontynencie. Jako przedstawiciel (bądź przedstawicielka) wyspy Teer Fradee, który został porwany z rodzinnych stron, odkryjemy wiele sekretów mogących zagrozić nie tylko najbliższym, ale też całej populacji. Będziemy zbierać sojuszników i zbroić się przed nadchodzącymi konfliktami, potencjalnie mogąc korzystać także z m.in. zdolności dyplomatycznych. Wygląda to istotnie lepiej niż dotąd, pytanie tylko, czy dalsza część fabuły będzie nieco ciekawsza, a my ponownie nie natrafimy na pusty świat i kolejne mrowie bugów.

Źródło: Retall (Youtube)