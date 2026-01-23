GreedFall: The Dying World - pojawił się zwiastun ze szczegółami rozgrywki. Poznaliśmy datę wyjścia z Early Access
Jesienią 2024 roku Spiders wypuściło w Early Access drugą część swojego prawdopodobnie najbardziej cenionego IP. Obiecywano wiele ciekawych nowości względem poprzednika, w tym historię z zupełnie innej perspektywy. Gracze napotkali jednak sporo niespodziewanych zmian gameplayowych, czy techniczne problemy, co spotkało się z dotkliwą krytyką. Ostatecznie nawet pozbyto się cyfry "2" w tytule, by traktować tę odsłonę jako odrębną. Odbiór nieznacznie się polepszył, ale nadal nie jest to nic specjalnego. Nadchodzi jednak wersja 1.0.
GreedFall 2: The Dying World wyjdzie z wczesnego dostępu 12 marca. Tymczasem otrzymaliśmy nowy gameplay trailer.
GreedFall 2: The Dying World - kiepskie przyjęcie we wczesnym dostępie. Krytyka walki, optymalizacji i ogólnego konceptu
Zespół Spiders nadal nie może do końca przekonać graczy do tej odsłony, choć trzeba przyznać, że nie ma już takiej katastrofy jak w przeciągu pierwszych miesięcy od wyjścia tytułu w ramach Early Access. Od tamtego czasu pojawiła się masa aktualizacji usprawniających czy to krytykowany system walki, czy poprawiających rozliczne kłopoty z wydajnością. Pełnię świata Gacane poznamy na wczesną wiosnę, wtedy też aktualna cena ma wzrosnąć. Tymczasem dostaliśmy również nowy trailer z fragmentami rozgrywki:
GreedFall 2: The Dying World - pierwsze wrażenia z rozgrywki w nowe RPG od Spiders. Prezentacja zmian w mechanice
GreedFall: The Dying World pozwoli nam zagłębić się w opowieść mającą miejsce trzy lata przed wydarzeniami w "jedynce", gdy druzgocąca plaga Malichor dopiero zaczęła się rozprzestrzeniać po Starym Kontynencie. Jako przedstawiciel (bądź przedstawicielka) wyspy Teer Fradee, który został porwany z rodzinnych stron, odkryjemy wiele sekretów mogących zagrozić nie tylko najbliższym, ale też całej populacji. Będziemy zbierać sojuszników i zbroić się przed nadchodzącymi konfliktami, potencjalnie mogąc korzystać także z m.in. zdolności dyplomatycznych. Wygląda to istotnie lepiej niż dotąd, pytanie tylko, czy dalsza część fabuły będzie nieco ciekawsza, a my ponownie nie natrafimy na pusty świat i kolejne mrowie bugów.