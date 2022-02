Google Workspace Essentials Starter Edition: darmowy plan umożliwiający korzystanie z wybranych narzędzi do współpracy

W drugiej połowie stycznia Google poinformowało, że konta G Suite zostaną przekonwertowane na Workspace. Dla wielu przedsiębiorców, którzy mogli korzystać z adresów e-mail we własnej domenie, oznacza to pojawienie się dodatkowych kosztów. Najniższa, ograniczona czasowo opłata za pojedynczego użytkownika wyniesie 20,70 zł. Wiele firm zdecyduje się odejść od Workspace, mimo że usługa oferuje całkiem pokaźny pakiet narzędzi do współpracy zespołów. Google najwyraźniej dostrzegło problem i postanowiło stworzyć alternatywę dla tradycyjnego Workspace, która zostanie pozbawiona, między innymi kont poczty elektronicznej. Poznajcie Google Workspace Essentials Starter Edition, który będzie wdrażany w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Workspace Essentials Starter Edition to nowa propozycja Google dla firm, które potrzebują darmowego zestawu narzędzi do współpracy w ramach wewnętrznych zespołów.

Google Workspace to rozbudowany zestaw narzędzi, który umożliwia firmie sprawną kooperację pomiędzy pracownikami i całymi zespołami. W ramach usługi można bowiem korzystać z rozwiązań, takich jak Czat, Dysk, Dokumenty czy Arkusze. Co więcej, Workspace jest przyjazny dla przeciętnego użytkownika z racji podobieństwa do konsumenckiej wersji usług Google. Wadą platformy jest cena, która dla wielu przedsiębiorstw może okazać się przeszkodą nie do pokonania. Tutaj pojawia się nowy plany – Workspace Essentials Starter Edition. Bezpłatne rozwiązanie pozwala na korzystanie z narzędzi biurowych i spotkań wideo (od 3 do 100 osób), trwających do 60 minut. W grę wchodzą też Czat Google, 15 GB miejsca na Dysku Google oraz panel do zarządzania członkami zespołów.

Jak można zauważyć, Workspace Essentials Starter Edition nieszczególnie odbiega od zestawu narzędzi dla indywidualnego konta. To prawda, natomiast opisywana platforma zapewnia znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa z uwagi na możliwość nadzoru przez przełożonych. Opisywana edycja Workspace ma jednak dwa istotne braki. Przede wszystkim nie znajdziemy tutaj możliwości wykorzystania kont e-mail. Druga sprawa dotyczy ograniczonego dostępu do wsparcia technicznego Google. Czy warto zatem rozważać tytułowy plan? Wszystko rozbija się o oczekiwania poszczególnych przedsiębiorstw.

