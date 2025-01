Google Pixel 6 Pro uległ uszkodzeniu w wyniku przegrzania SoC. Wyjątkowy przypadek, a może ostrzeżenie dla użytkowników?

Nie od dziś wiadomo, że autorskie chipy Google Tensor pozostawiają wiele do życzenia w kwestii wydajności czy kultury pracy. Jak wykazano już w wielu testach, konkurencyjne jednostki ogólnie spisują się zauważalnie lepiej, choć oczywiście nie jest to powód, by przestać interesować się smartfonami od wyszukiwarkowego giganta. Mimo wszystko jednak historia pewnego forumowicza na Reddicie może dać wiele do myślenia...

Użytkownik Google Pixela 6 Pro o nicku zybernau zgłosił właśnie, że jego smartfon uległ uszkodzeniu w wyniku przegrzania procesora, o czym ma świadczyć spora plama na radiatorze (zdjęcie poniżej). Wygląda więc na to, że umieszczony poniżej chip Google Tensor G1 zwyczajnie osiągnął krytycznie wysoką temperaturę. Nie wiadomo, czy zawiódł system chłodzenia w tym konkretnym modelu czy też sam procesor, jednak zastanawiający jest fakt, że usterka wystąpiła rzekomo po 10-minutowej rozmowie telefonicznej. Wcześniej urządzenie działało przez dwa lata i możliwe, że jeszcze przed awarią dawało jakieś oznaki przegrzewania się chipu.

Póki co nie wiemy, czy producent zaoferował użytkownikowi wymianę smartfona, choć trudno do końca wyrokować w tej sprawie ze względu na dosyć ograniczoną ilość danych. To do tej pory pierwszy taki zgłoszony przypadek, dlatego wcale nie oznacza to, że użytkownicy Pixeli 6 Pro mają powody do obaw. Mimo wszystko jednak Tensor G1 nie słynie z niskich temperatur, a zatem opisywany przypadek wcale nie jest szokujący. Nowsze Tensory obecne w Pixelach 7 i Pixelach 8 są nieco lepsze pod względem kultury pracy, aczkolwiek spodziewamy się, że dopiero Pixele 10 przyniosą w tej kwestii znaczący postęp. Oczekuje się, że układ Tensor G5 będzie składać się z niestandardowego CPU i GPU, a za produkcję ma odpowiadać firma TSMC.

