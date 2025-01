Google już teraz zapowiada premierę smartfonów z serii Pixel 9. Pojawią się szybciej, niż myśleliśmy

Na temat Google Pixeli 9 można by dziś napisać obszerny artykuł. Tak się składa, że wiemy już w zasadzie wszystko na ich temat, wliczając w to specyfikacje czy ogólny design, a przecież ciągle mowa o niewydanych modelach. Spodziewaliśmy się, że oficjalnie poznamy je dopiero po premierze iPhone'ów 16, jednak firma Google nieoczekiwanie już teraz zapowiedziała pokaz swoich nadchodzących urządzeń. Skąd ta nagła zmiana strategii?

Smartfony Google Pixel 9 zostaną zaprezentowane już 13 sierpnia. Tak szybki pokaz tych urządzeń może świadczyć o tym, że wyszukiwarkowy gigant zwyczajnie obawia się wrześniowej premiery iPhone'ów 16.

Jak się okazuje, na nowe Pixele będziemy czekać nie do listopada, nie do października, ale do 13 sierpnia bieżącego roku - właśnie tego dnia mają zostać zaprezentowane modele Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Właściwie nie ma żadnych wątpliwości, że chodzi właśnie o kolejną generacją smartfonów - wystarczy popatrzeć tylko na oficjalny teaser. Symbol "IX" mówi raczej sam za siebie. Wstępnie można zakładać, że obok nowych "dziewiątek" Google pokaże również swojego Pixel Folda drugiej generacji i omówi nowe funkcje związane z AI. Być może do grona nowych produktów zaliczymy także Pixel Watcha 3? Czas pokaże.

Tak szybki pokaz nowych Google Pixeli może świadczyć o tym, że gigant zwyczajnie obawia się wrześniowej premiery iPhone'ów 16. Choć same urządzenia raczej nie wywrócą rynku do góry nogami, to jednak na pewno wiele zmienia tutaj zaprezentowany już iOS 18, który otrzymał wiele nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Na koniec pozostaje nam przypomnieć, że Google oficjalnie wprowadziło już Pixele do naszego kraju, dlatego zakładamy, że poznamy ceny "dziewiątek" w złotówkach od razu po premierze. Oby tylko nie były zbyt przesadzone...

AI... spotka się z IX na @MadebyGoogle. Przygotuj się na magię! ✨ pic.twitter.com/lWv8bJsuUM — Google Polska (@GooglePolska) June 25, 2024

Źródło: Google, Rozetked