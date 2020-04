Google: Autorskie procesory dla smartfonów Pixel i Chromebooków

Producenci sprzętów i oprogramowania zaczynają ostatnimi czasy dość mocno realizować zasadność powiedzenia "umiesz liczyć, licz na siebie". Nie tylko Huawei powoli odcina się od firm, od których był dotąd zależny. Tworzy swoje środowisko systemowe, a także - zgodnie z nowymi doniesieniami - planuje swoją przyszłość w segmencie serwerowych kart graficznych. Tropem samodzielności idzie najwyraźniej również firma Google, która w 2021 roku ma dostarczyć pierwsze autorskie procesory mobilne. We współpracy z Samsungiem (projekt o nazwie Whitechapel) powstać ma mianowicie 8-rdzeniowy chip, który to następnie pojawić się ma w smartfonach Google Pixel i komputerach typu Chromebook.

Wspomniane układy SoC mają cechować się między innymi wyspecjalizowaniem pod kątem napędzania googlowskiej technologii związanej z uczeniem maszynowym. Google ma w całości prowadzić prace związane z projektowaniem układów, zaś Samsung ma za zadanie dostarczać wkład techniczny. Autorskie układy Google'a to być może także dobry pomysł, by obniżyć ceny flagowych modeli smartfonów Google Pixel, jako że (jak wiemy), najnowsze, topowe jednostki firmy Qualcomm mocno podbijają ceny całych urządzeń. Na tę chwilę o projekcie nie wiadomo wiele więcej. Możemy jednak przeczytać o wspomnianym już, sporym nacisku na wsparcie dla sztucznej inteligencji (asystenta Google).

Należy się też spodziewać (bo przecież mówimy o układach dedykowanych flagowcom), że SoC pojawi się w akompaniamencie modemu 5G. Do powyższych doniesień (mimo iż nie są oficjalne) nie należy może podchodzić ze sceptycyzmem jako takim, choć sceptycyzm co do daty pojawienia się wspomnianych procesorów (docelowo w 2021) można już mieć. Wróćmy bowiem choćby do 2015 roku, kiedy to Google zbudowało swój pierwszy procesor do użytku serwerowego. Wielu już wówczas wieszczyło zagrożenie dla marki Intel, a jednak do dziś Google nie zdołało rozpędzić się na tyle, aby zaproponować jakieś konkurencyjne, hardware'owe rozwiązanie. Cóż, czy to nie Google właśnie jest firmą, która w swojej historii skasowała już tak wiele projektów, iż stało się to już niemal legendarne?

Źródło: Techpowerup