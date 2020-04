Apple i Google będą śledzić użytkowników w imię walki z COVID-19

Skutki pandemii koronawirusa odczuwalne są przez wszystkich, zarówno w skali mikro, jak i makro. Przez rozprzestrzeniający się COVID-19 pracę tracą drobni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, a także osoby świadczące pracę tudzież usługi dla większych fabryk. Obrywa się również olbrzymim koncernom technologicznym. Te mogą natomiast wspomagać walkę z pandemią, choćby poprzez implementację odpowiednich technologii wewnątrz sprzedawanych oraz oferowanych usług i produktów. Najnowsze partnerstwo Apple i Google idealnie obrazuje to, jak ważne jest odłożenie na bok sporów i skupienie się na wspólnym celu, którym w tym przypadku jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby.

Apple i Google nawiązują partnerstwo. Wspólnym celem koncernów jest opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na monitorowanie zakażeń COVID-19. Pierwsze kroki zostały już podjęte.

Niespecjalnie cieszy to, że firmy takie jak Google, Amazon, Apple czy Microsoft posiadają rozległą wiedzę na temat swoich użytkowników. Dane te, choć teoretycznie chronione i wykorzystywane w celu lepszego dopasowania usług oraz ewentualnego targetowania reklam, mogą natomiast posłużyć również szczytnym ideom. Jakim? Nie trzeba szukać daleko. Magazynowanie danych o użytkownikach idealnie sprawdzi się podczas walki z pandemią koronawirusa. Firmy podjęły właśnie wspólne działania, których celem jest udostępnienie wygodnej możliwości śledzenia kontaktów z osobami zarażonymi. W tym celu udostępniono specjalne API, które może być wykorzystywane w aplikacjach rządowych lub stworzonych przez współpracujące instytucje.

Mechanizm opiera się na technologii Bluetooth i działa zarówno w Androidzie, jak i na smartfonach pracujących pod kontrolą iOS. Apple i Google nie ograniczają się jednak do udostępniania samego zestawu narzędzi deweloperskich. Firmy chcą na stałe zaimplementować podobne rozwiązania w swoich systemach. Tak, aby w przypadku przyszłych pandemii lub innych równie groźnych zjawisk móc działać natychmiastowo, bez niepotrzebnej zwłoki. Działania zapobiegawcze we wspomnianej formie wydają się rozsądne, ale co z bezpieczeństwem i prywatnością danych użytkowników? To temat rzeka i próżno oczekiwać jednoznacznej odpowiedzi. Możemy być natomiast pewni tego, że giganci zadbają o wspomnianych informacjach o użytkownikach w sposób nieodbiegający od dzisiejszych standardów.

Źródło: Apple