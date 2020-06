Głosuj na testy procesorów i kart graficznych. PurePC zrobi resztę

Narodzie kochany! Ludu czytający! Zwracam się do Ciebie z niecodzienną inicjatywą, albowiem głos Twój ważny jest i potrzebny, aby sprawę wagi testowej rozstrzygnąć. Redakcja nasza porównanie platform przygotowuje, chcąc celnie trafić w najszerszy krąg zainteresowania, a nikt przecież lepiej nie określi czego chcecie... niż wy sami! Dlatego niniejszym ankietę uruchamiam, gdzie pozycje dla konkurencyjnych procesorów i kart graficznych znajdziecie. Zwycięzcy z obydwu kategorii staną na ubitej ziemi, aby miecze i sockety skrzyżować. Każdy głos się liczy! Już dzisiaj idźcie na wybory - głosować można zdalnie, siedząc wygodnie w fotelu, a wszystko odbywa się anonimowo.

Porównanie platform będzie wykonane kilku grach komputerowych w dwóch różnych miejscach testowych - procesorowym i graficznym.

Dobrze... o co konkretnie chodzi? A chodzi o porównanie kompletnych platform sprzętowych tj. procesora osadzonego w adekwatnej płycie głównej, doprawionego odpowiednimi pamięciami operacyjnymi itp. Uwzględniam tutaj wszystkie ograniczenia wynikające z zablokowanego mnożnika i kontrolera DDR4. Jeżeli Intel Core i5-10400F obsługuje tylko moduły 2666 MHz siedząc w płcie głównej z chipsetem Intel B460, to będzie konkurował z podkręconym AMD Ryzen 5 3600 pracującym z pamięciami DDR4-3200/3600 (kwestia timingów do dogadania). Jak to mówią - c'est la vie. W przypadku kart graficznych dojdzie jeszcze migracja między platformami, więc finalnie GeForce i Radeon będą sparowane z Ryzenem i Core.

Wszystko sprawdzę w kilku grach komputerowych w dwóch różnych miejscach testowych - procesorowym i graficznym. Ustawienia będą jednak identyczne. W planie mam Shadow of the Tomb Raider, Wiedzmin 3: Dziki Gon, Watch Dogs 2, Kingdom Come: Deliverance, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry: New Dawn plus ewentualnie coś starszego jeszcze np.: Dishonored 2 albo Deus Ex: Mankind Divided. Nie każda produkcja pozwala wykonać miarodajne testy CPU i GPU, dlatego muszę ograniczyć się wyłącznie do takich tytułów. Kandydatów do zestawienia znajdziecie poniżej w dwóch oddzielnych pytaniach.

1. Który zestaw procesorów? AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i5-10400F AMD Ryzen 5 3600 vs Intel Core i5-10600K AMD Ryzen 3 3300X vs Intel Core i3-10100 AMD Ryzen 3 3100 vs Intel Core i3-10100 2. Który zestaw kart graficznych? AMD Radeon RX 5700 XT vs NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER AMD Radeon RX 5600 XT vs NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 5500 XT vs NVIDIA GeForce GXT 1650 SUPER AMD Radeon VII vs NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER



