Gigabyte potwierdza PCI Express 4.0 na płytach głównych Z490

Ostatnie dni to istna nawałnica informacji dotyczących nadchodzącej rodziny konsumenckich procesorów Intel Comet Lake-S, czy raczej platform im poświęconych. Całkiem nieźle poznaliśmy już płyty główne od ASUSa i MSI, wiemy że większość mobo z chipsetem Z490 będzie zdecydowanie droższa od odpowiedników poprzedniej generacji, a dodatkowo chłodzenia procesora dla socketów LGA 115x będą kompatybilne z nowym gniazdem LGA 1200. Dzisiaj przyjrzymy się ofercie płyt głównych od innej z wielkich firm w postaci Gigabyte. Tajwańczycy przygotowali bowiem aż 14 różnych modeli, w tym całkiem nową serię "Vision" dla twórców treści oraz rozbudowanego maluszka w standardzie Mini ITX.

Gigabyte potwierdził, że płyty główne z chipsetem Intel Z490 będą wspierać standard PCI Express 4.0. Będzie to jednak w pewien sposób ograniczone.

Zagraniczny serwis VideoCardz po raz kolejny postanowił przedpremierowo opublikować informacje dotyczące nadciągających płyt głównych z chipsetem Intel Z490 oraz gniazdem LGA 1200 dla procesorów Intel Comet Lake-S. Tym razem mowa o propozycjach od Gigabyte. Tajwańczycy przygotowali na premierę 14 różnych modeli, z czego aż 8 wchodzi w skład rodziny AORUS. Na szczególną uwagę zasługuję model XTREME Waterforce z pełnym blokiem wodnym dla CPU, VRM i chipsetu oraz Master i Ultra z prawdziwymi, bogato żebrowanymi radiatorami sekcji zasilania, które 10 lat temu były jeszcze czymś całkowicie normalnym.

Nowością za to jest seria Vision, w skład której wejdą dwa modele. Mowa o płytach głównych, które nie są skierowane do graczy, acz do twórców treści wymagających topowych podzespołów i wysokiej wydajności. Ich stylistyka wyraźnie różni się od serii AORUS, stawiając na srebrno-białe kolory zamiast czarnego i pomarańczowego. Fani komputerów Small Form Factor z pewnością ucieszą się z płyty głównej Z490i AORUS Ultra, która jest w formacie Mini ITX. Najciekawsza informacja z materiałów prasowych Gigabyte to jednak potwierdzenie wcześniejszych plotek i domysłów, czyli wsparcie PCI Express 4.0 na płytach głównych z chipsetem Intel Z490, co tłumaczyłoby wyższe ceny w porównaniu do starszych platform z układami Z390. Obsługa będzie jednak ograniczona. Nie podano szczegółów, ale prawdopodobnie będzie ona dostępna tylko z procesorami Intel Rocket Lake-S, które mają pokazać się na rynku dużo później.

