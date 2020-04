ASUS ROG MAXIMUS XII - Topowe płyty główne z chipsetem Z490

Przy składaniu nowego zestawu komputerowego najważniejszy jest zawsze zdrowy rozsądek i złoty środek. Pakowanie wszystkich pieniędzy w jeden podzespół nigdy nie jest dobre, ale w jednostce dla przeciętnego Kowalskiego spokojnie można pozwolić sobie na pewne oszczędności - zrezygnować z obudowy przystosowanej pod WC, zamiast płyty głównej z topowym chipsetem wziąć coś ze średniej półki, a w miejsce najwydajniejszego, acz małego SSD NVMe z RGB LED można użyć zdecydowanie pojemniejsze SSD SATA III. Inaczej sprawa ma się z entuzjastami, którzy często korzystają z więcej niż jednej karty rozszerzeń lub lubują się w podkręcaniu. To właśnie im dedykowana zawsze była rodzina płyt głównych ASUS ROG MAXIMUS, a my właśnie poznaliśmy wygląd oraz specyfikację 12. generacji.

Dwunasta generacja płyt głównych z rodziny ASUS ROG MAXIMUS składać się będzie z pięciu różnych modeli. Nowością ma być biały "Extreme Glacial".

Najwyraźniej to nie koniec przecieków prosto z Tajwanu, bowiem do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące płyt głównych dla nadciągających procesorów Intel Comet Lake-S. Tym razem mowa o konstrukcjach z wyższej półki, zarówno cenowej, jak i wydajnościowej, czyli rodzinie ASUS ROG MAXIMUS XII. Dokładna specyfikacja widoczna jest w tabli na samym dole tekstu. Tajwańczycy przygotowali aż pięć różnych modeli, z czego przynajmniej jeden to MOBO w standardzie E-ATX, a trzy to "zwykłe" ATX. Wszystkie z nich wyposażone zostały jednak w 16-fazowe sekcje zasilania z naprawdę rozbudowanymi radiatorami na VRM. Widzimy tu zarówno bogate żebrowanie, rurki cieplne, jak i otwory dla autorskich układów chłodzenia cieczą.

Niemal wszystkie z nowych płyt głównych zaoferują podwójne układy sieciowe. ASUS ROG MAXIMUS XII Formula i Extreme wyposażono w 10-gigabitowe rozwiązania od Marvella + 2,5-gigabitowe propozycje Intela, zaś ASUS ROG MAXIMUS XII APEX to połączenie 5-gigabitowego układu sieciowego od Marvella oraz 1-gigabitowego od Intela. Najsłabiej pod tym względem wypada ASUS ROG MAXIMUS XII Hero (WiFi) oferując "tylko" 2,5-gigabitową kartę sieciową Intel I225-V. Zastosowany kodek dźwiękowy to we wszystkich przypadkach SupremeFX S1220, acz w HERO jest to SupremeFX S1220A. Wielką niewiadomą pozostaje wspomniany, acz niepokazany i nieopisany ASUS ROG MAXIMUS XII Extreme Glacial. Będzie to najprawdopodobniej biały wariant kolorystyczny. Co do cen, to nie zostały one zdradzone, ale jak na rodzinę MAXIMUS przystało można spodziewać się naprawdę bajońskich sum. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę plotki, jakoby platformy z chipsetem Z490 miałyby być droższe od poprzedników...

