Generowanie obrazów od Google powraca do Gemini. Teraz stworzymy też chatbota o określonej osobowości

Na początku lutego 2024 roku chatbot od Google, czyli Bard, zmienił swoją nazwę, a u jego podstaw położono bardziej zaawansowane modele AI. Wszystko po to, aby zapomnieć o jego dawnych błędach. Niestety jego następca, czyli obecny Gemini, wcale nie wypadł lepiej. Do dziś ma problemy z udzielaniem poprawnych odpowiedzi, a w czasie swojego wejścia na rynek za jego pomocą tworzono obrazy, które nie były poprawne historycznie. Google ogłosiło więc kolejne zmiany.

Gemini ponownie pozwoli użytkownikom tworzyć obrazy, a przy okazji zyska dostęp do Gemów. Te ostatnie są przystosowanymi do konkretnych zadań agentami, których można dowolnie skonfigurować.

Pierwszą nowością jest wspomniany powrót możliwości generowania obrazów bezpośrednio w okienku czatu z Gemini. Teraz chatbot będzie mógł skorzystać z udoskonalonego modelu obrazu o nazwie Imagen 3, który ma tworzyć bardziej szczegółowe i zgodne z zasadami Google grafiki. Wcześniej firma wycofała omawianą możliwość, ponieważ generowane obrazy były zupełnie niezgodne z tłem historycznym, a na dodatek w stosunku do nich usługa podawała fałszywe opisy. Tym razem ma być zupełnie inaczej. W kolejnych dniach każdy użytkownik Gemini będzie mógł stworzyć niemal dowolną grafikę - niemal, gdyż generowanie obrazów, które będą przedstawiać ludzi, ma być dostępne początkowo tylko dla subskrybentów Gemini Advanced oraz firm i to wyłącznie w języku angielskim.

Druga nowość to wspomniane Gemy, które są dostępne już teraz, o ile ktoś korzysta z usługi Gemini Advanced, Business lub Enterprise. Gem to odrębna wersja chatbota, która została skonfigurowana do odgrywania określonej roli. Identyczna opcja dostępna jest już od jakiegoś czasu dla chatbota od OpenAI, czyli ChatGPT (modele GPT). Domyślnie dostępnych jest pięć Gemów: Pomocnik w nauce, Kreatywny pomocnik, Doradca zawodowy, Pomocnik w programowaniu oraz Redaktor tekstów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć własnego Gema. Wystarczy go nazwać i opisać, kim ma się dla nas stać. Przykładowy fragment rozmowy zobaczymy na poniższych grafikach.

