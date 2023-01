Gamedec za darmo na Epic Games. Polska cyberpunkowa gra RPG do odebrania za darmo przez ograniczony czas

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo. Tym razem, od dziś (od godz. 17:00) do 19 stycznia mamy szansę zgarnąć tytuły takie jak Gamedec oraz First Class Trouble.

Spośród nowych darmówek na Epic Games to Gamedec jest chyba tą bardziej godną uwagi grą. Nie ze względu na jej polski rodowód, ale ze względu na niebanalną fabułę (w której napotkamy m.in. SI), przyjemne mechaniki i wciągający charakter. Gra jest cyberpunkowym RPG utrzymanym w widoku izometrycznym, który przenosi nas do cyberpunkowego Warsaw City z XXII wieku. Warszawiacy z przyszłości spędzają większość czasu nie w prawdziwym, lecz w wirtualnym świecie. Sprawia to, że ten drugi stanowi źródło realnych problemów oraz miejsce, w którym np. dzieci są zmuszane do niewolniczej pracy (pod przykrywką grania w produkcję free-to-play), a oszustwa i zbrodnie są na porządku dziennym. Głównym bohaterem gry jest tytułowy gamedec, czyli prywatny detektyw badający przestępstwa popełniane w wirtualnych światach.

Jeśli zaś chodzi o drugą darmówkę, First Class Trouble, to także i w tej produkcji znajdziemy zagadnienia takie jak sztuczna inteligencja. Tym razem mamy jednak do czynienia nie z kampanią dla pojedynczego gracza, a z zabawą w kooperacji. First Class Trouble jest mianowicie asymetryczną grą sieciową, której akcja toczy się na luksusowym statku kosmicznym ISS Alithea, opanowanym przez niebezpieczne SI. Gracze wcielają się tu w ostatnich żywych pasażerów – jednak muszą zachować ostrożność, bo część z nich może być androidami służącymi AI (skojarzenia gameplay'owe z Among Us jak najbardziej na miejscu). Ostatecznym zadaniem graczy będzie zresetowanie SI, wykazując się w międzyczasie taktyką oraz niekiedy i refleksem. By zwiększyć poziom napięcia i uprzyjemnić zabawę twórcy zaimplementowali w swoim dziele także system czatu, który działa w oparciu o odległość pomiędzy bohaterami – możemy rozmawiać wyłącznie z osobami, które są w pobliżu.

