Forza Horizon 5 - znamy datę premiery, ceny i tryby graficzne dla konsoli Sony PlayStation 5. Ray Tracing tylko dla wersji Pro

Forza Horizon 5 to jedna z ciekawszych gier wyścigowych, która została stworzona przez studio Playground Games, a wydało ją Xbox Game Studios pod koniec 2021 roku. Produkcja jest naprawdę bardzo pozytywnie odbierana przez graczy, jednak jej dostępność ogranicza się do platformy Steam oraz Microsoft Store, a więc użytkownicy konsol Sony PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro nie mają możliwości w nią zagrać. Wkrótce jednak wszystko ulegnie pozytywnej zmianie.

Produkcja Forza Horizon 5 zmierza na konsole z serii Sony PlayStation 5 i jest już dostępna w przedsprzedaży w PlayStation Store. Jeśli zdecydujemy się na zakup teraz, to zyskamy możliwość wcześniejszej rozgrywki. Oficjalny debiut odbędzie się pod koniec kwietnia 2025 roku.

Pod koniec stycznia 2025 roku dowiedzieliśmy się, że Forza Horizon 5 wymknie się z ekosystemu firmy Microsoft i trafi na wspomnianą generację konsol od Sony wiosną 2025 roku. Produkcja właśnie zawitała do PlayStation Store, gdzie można ją nabyć w ramach przedsprzedaży. Pod względem cenowym jest praktycznie tak samo, jak w przypadku odsłon na konsole Xbox Series X|S. Jeśli zdecydujemy się na zakup teraz, to będziemy mogli zagrać już 25 kwietnia 2025 roku w ramach wczesnego dostępu.

Forza Horizon 5 - Standard Edition Forza Horizon 5 - Deluxe Edition Forza Horizon 5 - Premium Edition Steam 249,90 zł 324,90 zł 399,90 zł Xbox Series X|S 299 zł 349 zł 439 zł Sony PlayStation 5

Jeśli jednak wolimy poczekać z zakupem, to oficjalna premiera odbędzie się 29 kwietnia 2025 roku. W międzyczasie zapewne dowiemy się, czy tytuł został odpowiednio zoptymalizowany i czy nie trapią go jakieś problemy. W przypadku konsoli Sony PlayStation 5 będziemy mieli do wyboru dwa tryby: Performance (60 FPS) oraz Quality (30 FPS). Z kolei wariant Sony PlayStation 5 Pro zaoferuje lepszą oprawę graficzną, a w opcji Quality będziemy mogli liczyć na wsparcie dla Ray Tracingu (dokł. ray traced car reflections) w przypadku wyścigów (Races) oraz w trybie swobodnej jazdy (Free Roam).

Źródło: Playground Games, Wikipedia