Forza Horizon 4 niebawem zniknie z cyfrowej dystrybucji. Pojawia się ostatnia okazja do nabycia gry

Forza Horizon 4 została wydana w 2018 roku, a więc już niespełna sześć lat temu, jednak po dziś dzień trudno znaleźć lepszą grę wyścigową z otwartym światem. No, jest oczywiście jeszcze "piątka", ale poza mapą nie różni się ona zbyt wiele, a przy okazji wcale nie zapewnia tak diametralnie różnych pór roku... Tak czy owak, jeśli jeszcze nie mieliście okazji wypróbować "czwórki", to właśnie zbliża się moment, w którym musicie już ją nabyć. Później szansa przepadnie...

Forza Horizon 4 zniknie z cyfrowej dystrybucji już 15 grudnia tego roku. Warto więc pospieszyć się z zakupem tej gry (najlepiej od razu w wersji Ultimate), zwłaszcza że przygotowano bardzo atrakcyjną promocję.

Ogłoszono właśnie, że 15 grudnia bieżącego roku gra Forza Horizon 4 zniknie z cyfrowych sklepów, a ponadto opuści Game Passa. To smutna wiadomość, ale można było się do tego przygotować - w końcu podobny los spotkał poprzednie odsłony z tej serii, a powodem zawsze były wygasające licencje. Już teraz natomiast w ogóle nie można kupować osobno dodatków do gry. Można je aktualnie zdobyć jedynie w wersjach Deluxe i Ultimate przy zakupie pełnej wersji. Swoją drogą, przy okazji zorganizowano bardzo atrakcyjną przecenę. Edycja standardowa gry kosztuje dziś na Steamie zaledwie 42,99 zł. Atrakcyjnie prezentuje się także wariant Deluxe w cenie 57,99 zł oraz Ultimate, który został wyceniony na 71,99 zł. Tak tanio jeszcze nie było.

Co teraz stanie się z samą grą? Wiemy, że po 22 sierpnia przestaną pojawiać się nowe Playlisty Festiwalowe, a pojazdy dostępne do tej pory wyłącznie w formie nagród trafią do w menu Horizon Backstage (będzie je można nabyć za punkty Forzathon). Co ciekawe, ci gracze, którzy nabyli subskrypcję Game Pass w pełnej cenie i w tym czasie zakupili dowolny dodatek do gry, po 25 czerwca będą mogli odebrać specjalny token umożliwiający przypisanie pełnej wersji gry do swojego konta Xbox. Na koniec warto dodać, że nie przewiduje się wyłączenia serwerów gry w najbliższych latach. Ci, którzy od dawna odkładali zakup "czwórki" mają dziś prawdopodobnie najlepszą okazję do wypróbowania dzieła studia Playground Games.

Źródło: Playground Games