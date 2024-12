Exodus z pierwszym trailerem pokazującym fragmenty rozgrywki. Czuć inspirację serią Mass Effect w niemal każdym aspekcie

Mainstreamowa branża gier nie jest obecnie w swojej szczytowej formie. Wciąż jednak pojawiają się na rynku warte uwagi produkcje. Wielu graczy wiąże duże nadzieje z grą Exodus, tworzoną przez weteranów studia BioWare. Najnowszy trailer produkcji, przedstawiający fragmenty rozgrywki, udowadnia, że nadzieje te nie są bezpodstawne. Tytuł już okrzyknięto prawdziwym następcą serii Mass Effect i wydaje się, że ma szanse, by sprostać tym oczekiwaniom.

Gra Exodus prezentuje się na najnowszym trailerze bardzo dobrze. Wyraźnie czuć, że produkcja inspirowana jest umiejętnie trzema pierwszymi odsłonami serii Mass Effect. Nie brakuje jednak też bardziej oryginalnych elementów.

Gra Exodus jest tworzona przez należące do Wizards of the Coast studio Archetype Entertainment. Najnowszy trailer jeszcze bardziej rozbudził apetyty graczy i wiele wskazuje na to, że byli deweloperzy serii Mass Effect wiedzą, co robią. Oprócz fragmentów cut-scenek, które wykonano na silniku gry (prawdopodobnie bez pre-renderowania), możemy zapoznać się z elementami rozgrywki. Produkcja pod niemal każdym względem wygląda, jak nowa odsłona Mass Effect. Nie brakuje jednak także elementów charakterystycznych dla uniwersum Exodus. Są to na przykład zmodyfikowane genetycznie zwierzęta, z którymi przyjdzie nam zarówno rozmawiać, jak i walczyć.

Całość została opatrzona bardzo klimatyczną ścieżką dźwiękową, która idealnie wpisuje się w przedstawiony świat science-fiction. Jeśli chodzi o przerywniki filmowe na silniku gry, to bardzo pozytywne wrażenie robi mimika postaci. Dawno już nie otrzymaliśmy produkcji, w której element ten byłby wykonany tak dobrze. Wygląda to niezwykle naturalnie i nareszcie nie ma poczucia sztuczności podczas patrzenia na bohaterów. Problem ten trapił dotychczas wiele tytułów opartych na Unreal Engine 5, zatem cieszy, że tutaj go prawdopodobnie rozwiązano. Exodus raczej nie zadebiutuje przed końcem 2025 roku, ale jeśli twórcom uda się utrzymać początkowy impet, to możemy otrzymać grę, o której będzie mówiło się przez lata.

