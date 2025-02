Epic Games Store i GOG oferują graczom dwie darmowe gry. Produkcje odbierzemy tylko przez ograniczony czas

Platformy z grami cyfrowymi coraz częściej oferują nam produkcje, które możemy za darmo przypisać do naszego konta. Mimo że to Epic Games Store jest najbardziej znany z takich działań, to inne sklepy cyfrowe, takie jak GOG, czy też Steam, powoli zaczynają podejmować te same kroki. Tym razem możemy odebrać dwie produkcje z pierwszych dwóch wymienionych pozycji. Jedna należy do gatunku taktycznych gier RPG, natomiast druga przypadnie do gustu fanom gier logicznych.

Platformy GOG i Epic Games Store oferują nam do odebrania dwie produkcje. Są nimi Infinifactory oraz Mordheim: City of the Damned. Pierwsza jest bardzo podobna do znanej gry Factorio, natomiast druga osadzona jest w uniwersum Warhammera i zaoferuje nam turową rozgrywkę.

Infinifactory to gra logiczna, w której wcielamy się w pracownika fabryki. Naszym zadaniem jest odpowiednie zarządzanie nią, aby wytworzyć wymagane przedmioty dla... kosmitów. To właśnie oni sprawują władzę nad wszystkim i jeśli coś pójdzie nie tak, możemy nie przeżyć następnego dnia w pracy. Gracze oceniają tytuł bardzo pozytywnie. Obecna średnia z pozytywnych ocen na Steam wynosi 95%, natomiast w serwisie Metacritic ocena graczy to 9,2/10. Produkcja jest do odebrania na platformie Epic Games Store tylko do 1 lutego 2024 roku do godziny 17:00.

Mordheim: City of the Damned to z kolei tytuł RPG z systemem turowym. Pod względem fabularnym mamy do czynienia z adaptacją gry bitewnej o nazwie Mordheim, a wydarzenia rozgrywają się na terenie Imperium ze świata Warhammera. Przychodzi nam więc wybrać jedną z frakcji, a następnie toczyć walki w Mieście Przeklętych. Produkcja w serwisie Metacritic cieszy się opinią graczy na poziomie 6,8/10, natomiast w przypadku platformy Steam pozytywne opinie stanowią 72%. Tytuł możemy odebrać za darmo z platformy GOG, a promocja zakończy się 6 lutego 2024 roku o godzinie 8:59.

