Enshrouded - szykuje się kolejny hit 2024 roku. Twórcy pochwalili się statystykami ze sprzedaży

Wydawać by się mogło, że aktualny ogromny sukces gry Palworld przyćmi inne pojawiające się produkcje, gdyż jej popularność utrzymuje się stale na podobnym poziomie (średnio milion graczy jednocześnie). Kilka dni temu zadebiutował jednak tytuł Enshrouded, który również staje się coraz bardziej rozpoznawalny i to w skali, o której inne gry mogą jedynie pomarzyć. Twórcy, a dokładniej studio Keen Games, pochwalili się właśnie wynikami sprzedaży.

Enshrouded dopiero co zadebiutował i to w dodatku we wczesnym dostępie, a już trafił do rąk ponad miliona graczy. Sukces gry jest imponujący, tym bardziej że obecna konkurencja w postaci Palworlda ciągle daje o sobie znać.

Wspomnianą wartość miliona sprzedanych egzemplarzy studio Keen Games osiągnęło w zaledwie cztery dni. Zapewne niewiele osób (łącznie z twórcami) spodziewało się takiego obrotu spraw, tym bardziej, kiedy spojrzymy na omawianą konkurencję. Na ten moment w serwisie Steam pozytywnych opinii jest aż 84% (z ponad 14 tys.). Enshrouded należy do gatunku gier RPG, natomiast oprócz standardowego systemu rozwoju postaci rozgrywka jest nastawiona na przetrwanie, a także budowanie konstrukcji. To właśnie w tej ostatniej kwestii gracze mają prawdziwą dowolność, gdyż produkcja opiera się na wokselach (w internecie już można znaleźć mnóstwo budowli, które zostały wzniesione przez graczy).

Widać, że twórcy starali się zaimplementować sporo mechanik z wielu różnych gatunków i to połączenie okazało się niezwykle udane. W ostatnich 24 godzinach w grze bawiło się jednocześnie nawet 128 985 osób, co można uznać za naprawdę dobry wynik. Na dodatek tytuł oferuje tryb współpracy dla 16 graczy, więc bez problemu możemy zagrać ze znajomymi. Obecnie trwa promocja, dzięki której Enshrouded nabędziemy za 98,99 zł ( 109,99 zł ). Czas na tańszy zakup jest ograniczony do dnia 31 stycznia do godziny 19:00. Sporo więc wskazuje na to, że mamy do czynienia z bardzo udaną produkcją 2024 roku - a ten dopiero się zaczął.

Źródło: Steam, SteamDB