Emulator RPCS3 rośnie w siłę. Większość gier z PlayStation 3 uruchomisz dziś bez problemów na swoim PC

PlayStation 3 to przykład zamkniętego ekosystemu, który został niejako odizolowany od nowocześniejszych platform. Większość jego ekskluzywnych hitów można ograć wyłącznie natywnie na wiekowej już konsoli, jednak coraz lepszym rozwiązaniem okazuje się wybór otwartoźródłowego emulatora RPCS3. Wiele osób pewnie pomyśli, że ogrywanie starszych gier w ten sposób to droga przez mękę, ale najnowsze liczby mówią coś całkowicie odwrotnego.

W rzeczywistości liczba w pełni grywalnych gier może być nawet jeszcze większa. Niektóre gry nie są zaliczane jako "grywalne" nie dlatego, że się zawieszają lub mają błędy, ale dlatego, że nie zawsze osiągają zakładaną wydajność na komputerach średniej klasy.

Według bazy kompatybilności RPCS3, już ponad 70% gier na PS3 ma etykietę "grywalne", co oznacza, że ​​tytuły te można ukończyć od początku do końca bez doświadczania błędów psujących rozgrywkę przy stałym poziomie wydajności. Jest to szczególnie interesujące i cenne dla społeczności graczy retro, ponieważ sprawne konsole PlayStation 3 są dziś coraz rzadziej spotykane, natomiast Sony do tej pory nie zapewniło wstecznej kompatybilności z tą platformą za pośrednictwem PS5 czy PS4. Dzięki emulacji można więc cieszyć się kultowymi, trudno dostępnymi dziś grami za pomocą personalnego peceta.

Co równie ważne, w rzeczywistości liczba w pełni grywalnych gier może być nawet jeszcze większa. Dane pokazują, że niektóre gry często zaliczają się do kategorii "ingame" nie dlatego, że się zawieszają lub mają błędy, ale dlatego, że nie zawsze osiągają zakładaną wydajność na komputerach średniej klasy. Innymi słowy, mocniejsze konfiguracje często radzą sobie z nimi bez większych problemów, więc można przyjąć, że rzeczywisty odsetek grywalnych gier jest prawdopodobnie wyższy w przypadku posiadaczy nowszego sprzętu.

Źródło: TechPowerUP