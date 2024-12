RPCS3 - emulator gier z konsoli PS3 stał się jeszcze lepszy. Twórcy omawiają ostatnie dwa lata rozwoju. Pełna lista zmian

W ostatnim czasie na scenie emulatorów do gier dzieje się całkiem sporo. W najgorszym położeniu znajdują się osoby, które tworzą oprogramowanie zdolne uruchamiać gry z konsol Nintendo, gdyż tej firmie jest to bardzo nie na rękę. Nieco „luźniejszy” stosunek mają inni producenci popularnych urządzeń, tacy jak Sony. Twórcy emulatora gier z konsoli Sony PlayStation 3 (RPCS3) pochwalili się tym, co udało im się osiągnąć przez ostatnie dwa lata. Zmian jest całkiem sporo.

Emulator gier z konsoli Sony PlayStation 3, a więc RPCS3, z każdym kolejnym rokiem oferuje graczom coraz większą funkcjonalność. Od końcówki 2022 roku oprogramowanie było w stanie uruchomić każdą produkcję ze sprzętu od Sony, natomiast nie wszystkie były całkowicie grywalne. Twórcy podzielili się kolejnymi usprawnieniami, które dotyczą pokaźnej liczby gier.

Emulator RPCS3 jest rozwijany już ponad dekadę, gdyż został wydany w maju 2011 roku. Na początku uruchamianie gier z konsoli Sony PlayStation 3 było niezmiernie trudnym zadaniem, jednak z biegiem lat sytuacja poprawiała się coraz bardziej. Dziś nie tylko można zagrać we wszystkie dostępne produkcje, ale często jesteśmy w stanie odblokować licznik FPS, czy też polepszyć oprawę graficzną. Najnowsze wideo opublikowane przez twórców oprogramowania ukazuje kilka zmian, jakie zaszły przez ostatnie dwa lata. Jedna z popularniejszych gier dawnych lat, a konkretniej Gran Turismo 5, oferuje nam teraz nieskończoną liczbę kl/s, dzięki czemu osiągnięcie wartości ponad 100 FPS jest całkowicie możliwe. Na dodatek niektóre z dostępnych opcji można zmienić podczas rozgrywki.

Twórcy usprawnili wydajność, a także poprawili wiele błędów graficznych w kolejnych 31 tytułach, które zostały wyszczególnione w poniższej liście. Emulator jest dostępny za darmo i możemy z niego skorzystać na większości dostępnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, macOS) - choć oczywiście warunkiem jest fizyczne posiadanie danej kopii gry. Trzeba przyznać, że rozwój oprogramowania przez tak długi okres robi wrażenie, aczkolwiek autorzy mają bardzo dobrą zachętę, aby cały czas to robić. Mowa o zarobkach z platformy Patreon, które miesięcznie wynoszą 8 783 dolarów, a więc około 34 749 zł.

Metal Gear Solid 4, inFamous, Killzone 2 - poprawa wydajności poprzez lepsze zarządzanie buforem ZCULL

- poprawa wydajności poprzez lepsze zarządzanie buforem ZCULL Demon's Souls - naprawiono błąd, przez który okrągła tarcza nie była renderowana, a także umożliwiono poprawne wyświetlanie geometrii terenu

- naprawiono błąd, przez który okrągła tarcza nie była renderowana, a także umożliwiono poprawne wyświetlanie geometrii terenu God of War 3 - poprawiono renderowanie wody

- poprawiono renderowanie wody Fuse - naprawiono błędy graficzne, dodano łatkę, która zdejmuje ograniczenie do 30 FPS, a gra może być teraz ukończona bez awarii i niepoprawnie wyświetlanych elementów

- naprawiono błędy graficzne, dodano łatkę, która zdejmuje ograniczenie do 30 FPS, a gra może być teraz ukończona bez awarii i niepoprawnie wyświetlanych elementów Killzone 3 - naprawiono asynchroniczne ładowanie tekstur na układach graficznych NVIDII

- naprawiono asynchroniczne ładowanie tekstur na układach graficznych NVIDII Midnight Club: Los Angeles - poprawiono źle funkcjonujące cieniowanie

- poprawiono źle funkcjonujące cieniowanie Ratchet & Clank Future: A Crack in Time - błędy graficzne, które współistniały z trwałą utratą wydajności, nie powinny już występować

- błędy graficzne, które współistniały z trwałą utratą wydajności, nie powinny już występować Dante's Inferno - postać Vergila powinna się już wyświetlać prawidłowo

- postać Vergila powinna się już wyświetlać prawidłowo Transformers: Fall of Cybertron, Deadpool - naprawiono błędy graficzne, produkcje są teraz całkowicie grywalne

- naprawiono błędy graficzne, produkcje są teraz całkowicie grywalne Mass Effect - usunięto błędy graficzne, które występowały na układach graficznych NVIDII

- usunięto błędy graficzne, które występowały na układach graficznych NVIDII Metal Gear Solid HD Collection - na ekranie głównym nie ujrzymy już żadnych nieścisłości

- na ekranie głównym nie ujrzymy już żadnych nieścisłości Tokyo Jungle - poprawiono ustawienia dotyczące jasności na układach graficznych AMD

- poprawiono ustawienia dotyczące jasności na układach graficznych AMD Call of Duty: Black Ops 2 - tekst jest już poprawnie renderowany

- tekst jest już poprawnie renderowany F.E.A.R - światło latarki i broń są wyświetlane w prawidłowy sposób

- światło latarki i broń są wyświetlane w prawidłowy sposób Spider-Man: Web of Shadows - poprawiono wydajność na układach graficznych NVIDII

- poprawiono wydajność na układach graficznych NVIDII Uncharted 3: Drake's Deception - usunięto artefakty graficzne i dodano łatkę, która naprawia błędne skalowanie rozdzielczości, choć stabilność i wydajność tytułu nie są jeszcze idealne

- usunięto artefakty graficzne i dodano łatkę, która naprawia błędne skalowanie rozdzielczości, choć stabilność i wydajność tytułu nie są jeszcze idealne Retro/Grade - tytuł jest już w pełni grywalny

- tytuł jest już w pełni grywalny Split/Second, Polar Panic, Star Wars: The Force Unleashed - naprawiono występujące artefakty graficzne

- naprawiono występujące artefakty graficzne Sniper Elite 3 - tu także naprawiono artefakty, a tytuł stał się niemal całkowicie grywalny

- tu także naprawiono artefakty, a tytuł stał się niemal całkowicie grywalny The Witch and the Hundred Knight - w produkcję można zagrać bez żadnych problemów

- w produkcję można zagrać bez żadnych problemów Need for Speed: Most Wanted - poprawiono odbicia aut

- poprawiono odbicia aut Need for Speed: Rivals - tekstury gór są wyświetlane poprawnie, a układy graficzne NVIDII nie mają już problemów z zakłóceniami wizualnymi (Vertex Explosions, wada nie występuje także w Battlefield 3)

- tekstury gór są wyświetlane poprawnie, a układy graficzne NVIDII nie mają już problemów z zakłóceniami wizualnymi (Vertex Explosions, wada nie występuje także w Battlefield 3) Grand Theft Auto V - zredukowano artefakty graficzne

- zredukowano artefakty graficzne Up!, WALL-E - gry są w pełni grywalne

Źródło: YouTube @RPCS3