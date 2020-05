Empik Music: Nowy muzyczny serwis streamingowy. Znamy ceny

Spotify, Apple Music czy Tidal to już całkiem ostra konkurencja na rynku jeśli mówić o serwisach streamujących muzykę. Najwyraźniej jednak konkurencja ta nie jest straszna marce Empik, jako że ta wprowadziła właśnie swoją usługę o prostej nazwie - Empik Music. Usługa reklamowana jest m.in. takimi hasłami jak "Miliony utworów, dziesiątki gatunków, nowe odkrycia muzyczne", ale o jej wartości poświadczy ostatecznie tylko faktyczny zasób biblioteki wraz z odpowiednią ceną za jej użytkowanie. Empik Music będzie zintegrowane z ekosystemem pozostałych usług Empiku, w tym z programem lojalnościowym, Empik Premium i innymi aplikacjami mobilnymi.

Aplikacja Empik Music już teraz dostępna jest na smartfony z systemem Android oraz iOS. W najbliższym czasie usługa ma pojawić się także w klasycznej, przeglądarkowej wersji, a także na urządzeniach Smart TV. Znamy też ceny czterech dostępnych abonamentów. Co ciekawe Empik chce zachęcić do korzystania ze swojej platformy te osoby, które nigdy dotąd nie korzystały z podobnych rozwiązań choćby dlatego, że na drodze do sfinalizowania opłaty za abonament stała płatność kartą. Nowa usługa ma wspierać więc wiele innych sposobów płatności, a obsługa w salonach Empik ma dodatkowo udzielać wsparcia z instalacją i konfiguracją aplikacji Music.

Empik Music - ceny abomanemtów:

1 miesiąc — 19,99 zł

3 miesiące —59,97 zł

6 miesięcy — 104,99 zł (17,50 miesięcznie)

12 miesięcy — 199,99 zł (16,67 zł miesięcznie)

Ostatecznie w serwisie pojawią się miliony utworów, choć na starcie dostępnych jest ich wyłącznie 800 tysięcy. Biblioteka zawierać będzie produkcje wytwórni takich jak Sony, Warner czy Universal z oczywistym uwzględnieniem polskich wykonawców. Nielimitowane słuchanie w obrębie abonamentu pozwoli zarówno na pracę online jak i offline. Producent opisuje swoją usługę następującymi zwrotami:

nowości i odkrycia, najgorętsze premiery i wiele innych muzycznych wydarzeń,

playlisty i rekomendacje stworzone przez znane postacie polskiego świata kultury i ekspertów Empiku śledzących polski rynek muzyczny – sprawdź, co polecają znawcy i artyści,

informacje o koncertach, wydarzeniach i spotkaniach z artystami,

tworzenie własnych katalogów ulubionych artystów, albumów i utworów w sekcji Moja Muzyka,

tryb offline umożliwiający słuchanie albumów i playlist wcześniej pobranych w aplikacji,

wygoda i intuicyjność obsługi, szybkie wyszukiwanie ulubionych artystów, albumów i utworów,

teksty piosenek towarzyszące wielu utworom,

importowanie playlist z innych serwisów streamingowych,

logowanie do serwisu kontem empik.com oraz synchronizacja z historią zakupów z empik.com - dodawanie albumów i utworów zakupionych w empik.com do konta Empik Music.

Oficjalną notatkę na temat Empik Music znajdziecie pod TYM linkiem.

Źródło: Empik