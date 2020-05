Audiobook czy ebook - który lepiej sprawdza się na smartfonie?

Trzeba powiedzieć jasno, że nic nie jest w stanie w stu procentach zastąpić prawdziwej książki w papierowej odsłonie. Zapach, dźwięk przewracanych stron, zakładki oraz uczucie, które towarzyszy nam podczas konsumpcji słowa pisanego w oryginalnej formie wydają się niepowtarzalne i takie właśnie są. Niemniej, coraz częściej sięgamy po elektroniczne wersje powieści, poradników, reportaży czy bajek. Z uwagi na to, że to właśnie smartfony towarzyszą nam podczas pracy, rozrywki, drogi do pracy oraz podczas wypełniania obowiązków domowych i służbowych, to właśnie inteligentne telefony pełnią rolę terminali czytelniczych. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że możemy wykorzystać je na dwa sposoby, w postaci — czytania ebooków i słuchania audiobooków.

Elektroniczne wersje książek to wygoda. Ebooki oraz audiobooki możemy mieć bowiem zawsze przy sobie. Wypada natomiast zastanowić się nad tym, która forma jest bardziej uniwersalna. Odpowiedź znajdziesz w naszym starciu: audiobook kontra ebook.

Od zawsze nad ebooki i audiobooki przedkładałem książki w formie papierowej. Lubiłem i w zasadzie dalej lubię rozsiąść się wygodnie na sofie z ulubioną kawą na stoliku i oddać się lekturze o interesującej mnie tematyce. Jeśli dodamy do tego przyjemny widok zimowego puchu za oknem oraz nagrzany kominek, uczucie będzie bliskie ideałowi. Niestety, na ten moment nieosiągalnemu. Śnieg to dziś towar bardziej niedostępny niż płyn do dezynfekcji na Orlenie czy maseczki w pobliskiej aptece. O czasie wolnym pozwalającym na kilkugodzinne sesje z książką nawet nie wspomnę. Remedium na obydwie kwestie stanowią ebooki oraz audiobooki. Rzeczone formy sprawdzają się w formie krótkich sesji czytelniczych tudzież odsłuchowych i co ważne — urządzenie do ich konsumpcji mam zawsze przy sobie. Pytanie, która z dwóch wymienionych opcji jest bardziej przydatna?

Aby ocenić przydatność ebooków oraz audiobooków i wyłonić zwycięzcę, musimy zastanowić się nad tym, na ile rozwiązania są efektywne czasowo, wygodne oraz, w jakich konkretnych przypadkach możemy używać każdego z nich. Nie można pominąć również cen, gdyż one wbrew pozorom mogą grać dla wielu osób pierwsze skrzypce. W materiale znajdziesz wady i zalety obydwu formatów, jednakże w popełnionym tekście zawarłem coś jeszcze. Tym czymś jest mała rozprawa na temat tego, czy lepiej kupować ebooki i audiobooki na własność, czy korzystać z nich w usługach abonamentowych takich jak Empik Go, Audioteka czy Legimi.

Ebook - największe zalety i wady książki elektronicznej

Rzadko kto czyta kilka książek równolegle, ale skłamałbym, pisząc, że temat nigdy mnie nie dotknął. Szczególnie jeśli mówimy o literaturze faktu i przeróżnych opracowaniach naukowych. Powieści rządzą się nieco innymi prawami. Niemniej, jeśli chciałbym zawsze mieć przy sobie książki, z których aktualnie korzystam, musiałbym nosić na tę potrzebę dodatkową torbę lub plecak. W przypadku ebooków, czyli elektronicznych książek w formatach EPUB czy MOBI lub nawet od biedy PDF taki problem nie występuje. Aby rozpocząć czytanie, wystarczy sięgnąć do kieszeni spodni po smartfona. Jasne, nie jest to rozwiązanie idealne, ani nawet tak wygodne, jak dedykowany czytnik ebooków z ekranem e-ink, jednak korzystam z niego od dawna i w niektórych przypadkach sprawdza się świetnie.

Przede wszystkim mogę sięgnąć po książkę w formie ebooka w poczekalni przychodni, w kolejce na myjnię, a nawet podczas chwilowego odpoczynku „na mieście”. Ebooki sprawdzają się także w domu, kiedy nie zawsze mogę pozwolić sobie na wygodną pozycję na kanapie. Pilnując dziecka, bez przeszkód udaje mi się przeczytać rozdział lub dwa. Dla młodego stażem rodzica to istne błogosławieństwo. Podoba mi się również to, ze Ebooki pozwalają na łatwe zakreślanie fragmentów oraz używanie wirtualnych zakładek. W grę wchodzi również łatwe udostępnianie treści w postaci słów lub całych zdań. Odnośniki zawarte w tekście są w pełni interaktywne, po ich kliknięciu, aplikacja kieruje nas do strony internetowej. W przypadku kupna ebooka nie musimy czekać na jego dostawę. Książa natychmiast trafia „w ręce” właściciela. Rozwiązanie nie jest pozbawione wad, które mogą okazać się dla wielu przeszkodą nie do przeskoczenia.

Zaczniemy od ekranu. Wyświetlacze w smartfonach mają coraz większą rozdzielczość, co sprzyja sesjom czytelniczym. Standardem w kwestii przekątnych jest dziś 6,5-cala i to również wydaje się wystarczające do konsumpcji elektronicznych książek. Wydaje się to „fraza klucz”. Emitujący, niekiedy agresywne światło ekran smartfona, nie nadaje się na dłuższe posiadówki przy książce. Przerwy muszą być robione znacznie częściej aniżeli ma to miejsce przy tradycyjnej książce lub czytniku z ekranem e-ink. Mnie przeszkadza nieco brak obcowania z całą oprawą książki, od okładki, przez ocenę zastosowanego papieru, po ewentualne dodatki od autora.

Audiobook - zalety i wady książki do słuchania

Część zalet ebooków można bez większych przeszkód przypisać także audiobookom. Tak samo, jak ebooki można je łatwo transportować, zaś kupno konkretnej pozycji realizowane jest w czasie od kilku sekund do kilku minut. Wizyta w tradycyjnej księgarni lub sprzedaż wysyłkowa trwa nawet kilka dni. Audiobooków słucham w kilku przypadkach. Przede wszystkim wybierając się w dłuższą niż kilkanaście minut trasę, rezygnuję ze słuchania radia lub muzyki z odtwarzacza. Zamiast tego, z głośników zamontowanych w samochodzie dochodzi do mnie głos lektora odczytującego kolejne karty zakupionej przeze mnie książki. Audiobooków słucham również podczas treningów siłowych oraz, tutaj znowu ukłon w stronę rodziców, podczas pilnowania mojej pociechy. Podobnie do ebooków znajdziemy tutaj możliwość korzystania z zakładek. Nie działa to jednak tak wygodnie, jak w opisywanym wcześniej przypadku.

Zaletą audiobooków jest ich uniwersalność i możliwość korzystania z ich dobrodziejstwa niemal wszędzie. Schody zaczynają się w momencie, w którym chcemy szybko wrócić do danego fragmentu. Owszem, można zrobić to na przykład za pomocą suwaka w programie do odtwarzania elektronicznej książki w formacie dźwiękowym, natomiast ciężko nazwać to rozwiązanie precyzyjnym. Nie mówiąc już o tym, że czynność jest niemal niemożliwa do wykonania podczas treningu czy podróży autem. Dlaczego? To rozpraszające, choć w zasadzie możemy powiedzieć tak o samym słuchaniu wspomnianego formatu książki elektronicznej.

Drugą wadą jest lektor. Jakkolwiek nie byłby on staranny i jakkolwiek nie dążyłby do oddania klimatu książki, wymusi on na czytelniku-słuchaczu swoją interpretację. To nieco kłóci się z ideą czytelnictwa, a przynajmniej tak odbieram to ja. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, której za nic nie mogę przyporządkować tylko do wad lub tylko do zalet. Chodzi o słuchanie audiobooków przez dzieci. Z jednej strony jest to kapitalna opcja, która pozwala zapoznać się z treścią książki młodej osobie z niewystarczająco sprawną umiejętnością czytania, z drugiej mówimy o pewnym spłyceniu czynności i wyrabianiu złych nawyków. Jestem przeciwny całkowitemu odsunięciu maluchów od czytelnictwa w tradycyjne formie lub choćby w formie ebooków.

Wypożyczalnia czy księgarnia?

Zanim sięgniemy po ebooka lub audiobooka, warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcemy uzyskać do niego dostęp. W przypadku fizycznej książki sprawa jest jasna. Zamawiamy ją przez internet lub wybieramy się do najbliższej, lub wybranej przez nas księgarni. Z elektronicznymi wersjami książek sprawa nieco się komplikuje. Możemy bowiem zdecydować się na zakup w formacie EPUB lub MOBI, dzięki czemu plik zapiszemy na własnym urządzeniu i będziemy mogli korzystać z niego w niemal dowolny sposób. Niestety, cena ebooka bardzo często jest niewiele niższa od ceny tradycyjnej książki. Rozsądniejszym wyjściem, a na pewno wyjściem tańszym, będzie skorzystanie z usługi abonamentowej, gdzie za stałą miesięczną opłatę otrzymujemy dostęp do kilkudziesięciu tysięcy ebooków oraz audiobooków.

Ceny abonamentów przedstawiają się przeróżnie, jednak ja skupię się na dwóch najpopularniejszych w naszym kraju rozwiązaniach, czyli Empik Go oraz Legimi. W przypadku tego pierwszego możemy wybrać pomiędzy opcją z samymi ebookami za 29,99 zł miesięcznie, opcję z samymi audiobookami za 29,99 zł miesięcznie lub ofertą łączoną za 39,99 zł miesięcznie. Legimi oferuje w zasadzie dwa standardowe pakiety — ebooki za 44,99 zł lub ebooki i audiobooki za 39,99 zł miesięcznie. Co ważne, jeśli zdecydujemy się na 12-miesięczne zobowiązanie, ceny spadną do 32,99 zł miesięcznie oraz 39,99 zł miesięcznie. Natomiast, jeśli interesują Was wyłącznie audiobooki, możecie rozważyć abonament w Storytel kosztujący 34,90 zł miesięcznie. Każda z usług oferuje darmowy okres próbny.

Jeśli zamierzacie przeczytać lub przesłuchać więcej niż jedną książkę miesięcznie, abonament jest wyborem rozsądniejszym. Za cenę wynoszącą plus-minus cenę pojedynczego tytułu dostajecie dostęp do olbrzymiej bazy z przeróżnymi tytułami. Minusem abonamentu jest niestety to, że tytułu mogą znikać z repozytorium i nie będziemy mieli ponownego do nich dostępu. Tutaj wiele zależy od tego, o jakiego rodzaju książkach mówimy. Inaczej przedstawia się kwestia reportaży, biografii czy powieści, a inaczej książek zawierających cenne dla nas informacje, z których zamierzamy, co jakiś czas korzystać. Każdy musi zdecydować w tej materii sam. Ja postawiłem na abonament, jednak jeśli szczególnie zależy mi na danym tytule lub wiem, że będę do niego kilkukrotnie wracał, decyduję się na zakup papierowej wersji.

Werdykt: wygrywają osobiste potrzeby czytelnika

Rozpisując sobie najważniejsze wady i zalety ebooków oraz audiobooków, dochodzę do wniosku, że obydwa rozwiązania są do siebie mocno zbliżone. W zależności od naszych oczekiwań oraz sposobu uzyskania elektronicznego formatu książki, jedna z opcji może wypaść korzystniej. Należy więc odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań. Po pierwsze, musimy zastanowić się nad tym, w jakich sytuacjach najczęściej korzystamy z książki elektronicznej. Jeśli chcemy korzystać ze słowa pisanego „przy okazji”, audiobooki będą lepszym rozwiązaniem. Wystarczy bowiem uruchomić odtwarzacz i kontynuować realizowane wcześniejszej aktywności. Natomiast, jeśli do konsumpcji książki potrzebujecie prawdziwego skupienia i chcecie czerpać ze wspomnianej formy rozrywki pełnię przyjemności pobudzającą wyobraźnię, ebook jest dla Was.

Trudno wybrać tylko jeden format. W niektórych przypadkach ideałem okaże się ebook, w jeszcze innych audiobook. Usługi abonamentowe wygrywają dostępem do obydwu formatów przy założeniu jednej miesięcznej opłaty. Kupując elektroniczną książę „na własność”, nie mamy tej wygody. Oczywiście pod warunkiem, że nie chcemy płacić za dobro cyfrowe podwójnie.

Co, jeśli nie możecie zdecydować się na jedną formę książki elektronicznej lub chcecie korzystać z możliwości obydwu formatów? Istnieje jedno rozwiazanie i jest nim korzystanie z planów abonamentowych takich jak Empik Go Premium lub Legimi. Decydując się na takowe rozwiązanie, możecie pochłaniać treść danego tytułu naprzemiennie formie audiobooka oraz ebooka. Przykładowo, wracając autem z pracy, posłuchacie rozdziału, który możecie dokończyć podczas wieczornego seansu z ebookiem, a jakże, na kanapie w salonie. Ja obstaje właśnie za takim rozwiązaniem. Niemniem, jak już wspomniałem wcześniej, niektóre książki zamawiałem, zamawiam i będę zamawiał w tradycyjnej papierowej formie. Niekiedy jest to najlepsze, przynajmniej w moim mniemaniu, wyjście.