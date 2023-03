Elden Ring - ujawniono statystyki gry. Najbardziej morderczy boss, przyczyny zgonów, najczęstsze zaklęcia i inkantacje

Jeśli chodzi o gry wideo z ubiegłego roku, absolutnymi zwycięzcami zarówno po kątem uznania ze strony ogółu graczy, jak i recenzentów były gry od FromSoftware oraz Santa Monica. Ostatecznie jednak to Elden Ring odebrał kluczową nagrodę branżową i wydaje się, że zapisał się mocniej w pamięci od God of War Ragnarok. Zwłaszcza, że od premiery mija już ponad rok i tytuł wciąż jest na językach - i to nie tylko z powodu zapowiedzianego DLC.

Bandai Namco podzieliło się kluczowymi statystykami w Elden Ring. Dowiedzieliśmy się między innymi, kto był najgroźniejszym dla graczy bossem, jakich spelli używano i w jaki sposób ginęliśmy.

Z przygotowanych infografik na pierwszy plan oczywiście wychodzi liczba naszych śmierci z ręki bossów. W sumie na czele listy nie ma wielkich niespodzianek. Króluje Malenia, od początku okrzyknięta przez ogół graczy najtrudniejszym bossem nie tylko w Elden Ring, ale być może wszystkich grach Miyazakiego i spółki. Ubiła ona grubo ponad 300 milionów śmiałków, pewnie wyprzedzając pozostałe miejsca na podium. Następnie dość blisko siebie wylądowali przeciwnicy, na których gracz natyka się w pierwszej fazie gry: będący prawdziwą zmorą dla poznających mechanikę Margit oraz nękający zmatowieńców w startowej lokacji Tree Sentinel. W piątce mieszczą się jeszcze mocno oddaleni od nich Radagon - jeden z dwóch finałowych bossów - oraz Radahn, dysponujący nieprawdopodobnie potężnymi atakami (kto przetrwał chociaż jego pierwszą fazę, ten wie, co mam na myśli).

Dość ciekawe są także statystyki ogólnych przyczyn zgonu. Jak widać, całkiem częstym zabójcą jest grawitacja oraz śmierć wskutek konkretnych statusów, takich jak odmrożenie, trucizna czy szkarłatna zgnilizna. Dostaliśmy także informacje o przywołaniach w trakcie kooperacji i inwazji oraz najpopularniejsze zaklęcia czy inkantacje. Spore wrażenie może robić parę ogólnych statystyk, z generalnym licznikiem śmierci osób grających w Elden Ring na czele. Pozwalają mocniej nam uświadomić, jak wiele osób zdążyło już zawędrować na Ziemię Pomiędzy od czasu premiery mającej miejsce jeszcze pod koniec lutego ubiegłego roku.

