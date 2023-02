EK-Quantum Momentum ROG Strix Z790-I D-RGB - chłodzenie wodne dla CPU i płyty głównej dostępne w pre-orderze

EK Water Blocks (EKWB), słoweńska firma specjalizująca się w dziedzinie chłodzenia komponentów komputerowych, zaprezentowała właśnie swoje najnowsze dzieło. Tym razem dotyczy ono gamingowej płyty głównej Asus ROG Strix Z790-I. Blok wodny (nazywany "monoblokiem") obejmuje zarówno procesor, jak i samą płytę. Jak w każdym produkcie tego producenta możemy liczyć na najwyższą jakość wykonania oraz wysoką cenę końcową.

EK-Quantum Momentum ROG Strix Z790-I D-RGB - blok wodny autorstwa słoweńskiej firmy EKWB dla najnowszego socketu Intela LGA 1700 jak zwykle się wyróżnia. Co tym razem oferuje nam producent?

Nowa linia Quantum jest specjalnie zaprojektowania dla wspomnianej płyty Asusa. Możemy więc liczyć na pełną integrację z oficjalnym oprogramowaniem ASUS Aura Sync RGB. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowolnie zmieniać podświetlenie diód LED D-RGB. Chłodzenie jest zgodne z EK-Matrix7, więc nie jest wymagane ściągnięcie fabrycznego radiatora przed instalacją, ponieważ blok wodny jest jego uzupełnieniem. Chłodzi on zarówno procesor umieszczony na gnieździe LGA 1700 (Intel Core 12. oraz 13 generacji) oraz radiator na tranzystorze MOSFET. Jak wiemy w konstrukcjach mini-ITX i przeznaczonych do tego małych obudowach (np. SFF), ciężko zamontować większe i wydajniejsze chłodzenie. Na tym polu blok wodny wypada lepiej niż dobrze. W otwartych testach firmy obniżył temperaturę o ponad 20 stopni Celsjusza.

Jako że firma EKWB zajmuje się tworzeniem produktów premium, możemy liczyć na użycie odpowiednich materiałów. Podstawa bloku wykonana jest z niklowanej miedzi elektrolitycznej, natomiast górna część z akrylu. Co wyróżnia go na tle konkurencji to fakt, że instalacja jest dość prosta i do pełnego działania wymagane są jedynie dwie złączki. Dzięki technologii EK Velocity² ma być zapewnione jak najlepsze chłodzenie procesora. Wszystko poprzez specjalnie zaprojektowaną sieć kanałów tak, aby przepływ wody chłodził krytyczne punkty. Zminimalizowane są również opory hydrualiczne oraz zapewniony optymalny kontakt z powierzchnią procesora. W komplecie otrzymujemy mechanizm umożliwiający zamontowanie całości, pastę termoprzewodzącą EK-TIM Ectotherm (która nie przewodzi prądu, co jest dość istotne w tym wypadku), podkładki termiczne oraz backplate. Cena w przedsprzedaży wynosi obecnie 216,96 euro (~1030 zł). Planowany czas dostawy to 3 marca tego roku.

Źródło: EKWB