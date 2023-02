Przegląd płyt głównych z chipsetem Intel W790 dla procesorów Xeon W-3400 i W-2400. Co przygotowały firmy ASUS, ASRock i Supermicro?

Prezentacja wyczekiwanych procesorów Intel Xeon W-3400 i W-2400 jest już za nami, a to oznacza, że nie mogło zabraknąć również premiery pierwszych kompatybilnych płyt głównych. Nowe jednostki pokazały jak na razie tylko trzy firmy: ASUS, ASRock i Supermicro. Czym się wyróżniają? Co dokładnie oferują? Wszystkie najważniejsze informacje możecie znaleźć poniżej.

Pierwsze płyty główne kompatybilne z chipami Intel Xeon W-3400 i W-2400 zostały do tej pory zaprezentowane przez trzy firmy: ASUS, ASRock i Supermicro. Czas przyjrzeć się tym konstrukcjom z bliska.

Zacznijmy od płyty ASUS Pro WS W790E-SAGE SE wykonanej w formacie EEB. Posiada ona osiem slotów na kości RAM DDR5-6800 (w sumie można zamontować do 2 TB pamięci). Płyta główna jest wyposażona w 14+1+1-fazowy układ zasilania, który jest chłodzony przez duże radiatory. Gniazdo procesora jest zasilane przez podwójne 24-pinowe złącze i poczwórny układ złączy 8-pinowych. Dostępne są również dodatkowe 8- i 6-pinowe złącza do zasilania PCIe. Ponadto na pokładzie znalazło się m.in. 7 gniazd PCIe 5.0 x16, 8x SATA, 3x M.2 czy 2x SlimSAS. Płyta posiada przyciski Clear CMOS oraz BIOS Flashback. W zestawie znaleźć można radiatory dla dysków M.2 w szczotkowanym metalicznym wykończeniu.

Płyta główna ASUS Pro WS W790-ACE to nieco mniej zaawansowana konstrukcja od modelu SAGE SE, choć również jak najbardziej warta uwagi. Została wykonana w standardzie CEB i posiada VRM w konfiguracji 12+1+1. Zasilanie jest dostarczane przez podwójne 24-pinowe i poczwórne 8-pinowe złącze. Ponadto jest też jedno 8-pinowe złącze zasilania do PCIe. Jeśli chodzi o porty, na pokładzie mamy m.in. 5 gniazd PCIe 5.0 x16, 2x M.2, 4x SATA i 3x SlimSAS.

ASRock W790 WS to stricte topowa konstrukcja E-ATX dla procesorów Xeon W-3400/W-2400, o czym świadczy chociażby potężny układ VRM w konfiguracji 20+2+1. Producent zastosował tu masywny radiator z aluminiowymi żebrami, który zawiera nawet rurkę cieplną prowadzącą do pokrywy I/O (pod którą znajduje się kolejny radiator). Zasilanie zapewnia jedno 24-pinowe i podwójne 8-pinowe złącze. Dostępne są również podwójne złącza 8-pin, które zapewniają jeszcze więcej mocy w gniazdach PCIe. Producent chwali się także 14-warstwowym PCB. Na pokładzie mamy m.in. 4x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 4x M.2, 1x U.2 czy 8x SATA. Na samej płycie głównej znajdują się przyciski zasilania / resetowania wraz z diodą LED DEBUG, a jeśli chodzi o I/O, producent zadbał m.in. o dwa porty 10 GbE, jeden 2,5 GbE LAN czy nawet przycisk Flashback BIOS. Co ciekawe, że płyta główna W790 WS będzie miała w zestawie dodatkową kartę rozszerzeń Blazing Quad M.2, która dodaje cztery opcjonalne złącza M.2 PCIe 5.0 x4. Cały układ zajmuje tylko jeden slot, natomiast podłączone nośniki będą chłodzone za pomocą dwóch wentylatorów.

Na koniec mamy płyty główne nieco mniej znanej firmy Supermicro. Zacznijmy od modelu X13SWA-TF (format E-ATX), który wyróżnia się zasilaniem VRM w konfiguracji 8+2 i przeznaczona jest dla procesorów z TDP o maks. wartości 350 W. Co ciekawe, na pokładzie znalazło się aż 16 slotów na pamięć DDR5-4800. Reszta specyfikacji obejmuje m.in. 6 gniazd PCIe 5.0 x16, 4 złącza M.2, 8 portów SATA czy 2x U.2. Warto dodać, że producent ten zaprezentował także model Supermicro X13SRA-TF w formacie CEB, który jest mocno odchudzoną platformą dla nowych Xeonów. Mamy tu 8+2-fazowy VRM, trzy gniazda PCIe 5.0 x16, 8 slotów na pamięć DDR5-4800, 2x M.2 czy 6x SATA. Niestety, producenci nie podali jeszcze cen omawianych płyt głównych, jednak możemy być pewni, że tanio nie będzie.

Źródło: WCCFTech, ASUS, ASRock, Supermicro