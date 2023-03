Echoes of the Living - wypuszczono demo nadchodzącego survival horroru. Gra inspirowana klasycznymi wersjami Resident Evil

Obecnie czekamy na remake czwartej części Resident Evil, ale później znajdzie się też co nieco dla zwolenników oldschoolowego ujęcia. Dwuosobowe studio MoonGlint przygotowuje na ostatni kwartał 2023 roku swój survival horror w wersji klasycznej. Wcześniej deweloperzy pracowali nad nową wersją pierwszego Residenta na silniku Unreal Engine 4 (jednak efekty nie zostały pokazane publiczności) oraz VIGIL - podobnym projektem, który został ostatecznie anulowany.

Echoes of the Living mocno bazuje na dziedzictwie gatunkowych szlagierów prosto z lat 90., dodając nowoczesną oprawę. Twórcy poprawili kilka rzeczy w grze, czego efekty zobaczyć możemy w wersji demo na Steamie.

Akcja Echoes of the Living ma miejsce gdzieś na terenach północy Europy w 1996 roku. Pewnej zwyczajnej z początku nocy w okolicach pojawia się znienacka nietypowa mgła - zwiastun późniejszych tragedii. Mieszkańcy zaczęli chorować i zmieniać się w zombie, a przyczyna tych wydarzeń jest nieznana. W grze pojawi się dwójka głównych bohaterów. Laurel to zastępczyni szeryfa obserwująca te wydarzenia od samego początku i pragnąca uciec z miasteczka po tym, jak na własne oczy widziała brutalną śmierć swoich kolegów z oddziału. Z kolei Liam, były członek Spec Ops, zjawił się z narzeczoną, by rozpocząć u jej boku nowe życie. Wskutek ogólnego chaosu rozdzieliło ich i teraz mężczyzna musi ją odnaleźć.

Wraz z grywalnymi postaciami przyjdzie nam z czasem rozwiązać makabryczną zagadkę związaną z upadłym miasteczkiem. Liczne odniesienia do klasyki - na czele ze wspomnianym wcześniej Resident Evil - widoczne są od pierwszych materiałów. Momentami wręcz można by pomylić niektóre miejsca z jakimś Raccoon City. Tradycyjnie mamy ograniczony ekwipunek, kamera umiejscowiona jest tak jak w starociach z lat 90., pojawiają się save roomy, a poza walką z potworami przyjdzie nam również rozwiązać niejedną zagadkę. Echoes of the Living wydaje się idealną propozycją dla fanów tego typu gier w nowoczesnej oprawie. Na premierę jeszcze sobie trochę poczekamy, ale już teraz można sprawdzić demo z poprawioną pracą kamery

