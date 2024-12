Duży model językowy został z powodzeniem uruchomiony na systemie Windows 98 i wiekowym komputerze

Obliczenia powiązane ze sztuczną inteligencją zazwyczaj kojarzą się z koniecznością dysponowania olbrzymią mocą obliczeniową. W praktyce są już jednak dostępne na rynku modele językowe, które z powodzeniem działają na zwykłym sprzęcie. Rzadko jednak zdarza się, by ktoś próbował je uruchomić na wiekowym komputerze. Takiego przedsięwzięcia podjął się jeden z serwisów poświęconych AI. Rezultaty opublikowano na materiale wideo i blogu.

Uruchomienie sztucznej inteligencji, bazującej na dużym modelu językowym, w przypadku komputera z systemem operacyjnym Windows 98 może wydawać się niemożliwym przedsięwzięciem. Serwis EXO Labs udowadnia jednak, że dzięki specjalnej wersji silnika wnioskującego llama2.c jest to możliwe. W serwisie X opublikowano materiał wideo, na którym można zobaczyć, że zadanie zakończyło się sukcesem. Pojawił się też wpis na blogu EXO Labs, dzięki któremu możliwe jest własnoręczne uruchomienie modelu na starszym sprzęcie. Twórcy materiału postanowili wykorzystać komputer wyposażony w procesor Intel Pentium II z taktowaniem 350 MHz oraz 128 MB RAM. Bazą stał się silnik wnioskujący llama98.c, który jest zmodyfikowaną wersją niezwykle kompaktowego silnika llama2.c, opracowanego przez Andreja Karpathy (byłego pracownika Tesli).

