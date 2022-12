Dragon Age: Dreadwolf z nową zapowiedzią, choć nadal bez żadnych ujęć z właściwej gry

Kilka tygodni temu studio BioWare potwierdziło wiadomość dotyczącą rozwoju gry Dragon Age: Dreadwolf. Nowa część popularnej franczyzy weszła w fazę alfa, co oznacza że możliwe jest przejście gry od początku do końca. Kwestie głównej fabuły zostały zamknięte, a pozostał etap dopracowania poszczególnych mechanik, w tym także oprawy graficznej, a także eliminacja kolejno napotykanych błędów. BioWare opublikowało kolejną krótką zapowiedź gry, która przybliża nam postać głównego antagonisty produkcji.

Niespełna minutowy materiał ma narrację prowadzoną przez Varrica - chyba jednego z najpopularniejszych krasnoludów w serii gier Dragon Age. Wprowadza on nam pokrótce postać maga Solasa, który będzie głównym antagonistą produkcji (a przypominamy, że był on sojusznikiem w Dragon Age: Inkwizycja). Mag o wspomnianym imieniu ma okazać się przerażającym bóstwem znanym także jako Fen'Harel lub Straszliwy Wilk (z oryginalnego - Dreadwolf). BioWare już przy okazji ostatniego dodatku DLC do Inkwizycji sugerowało, że Solas będzie kolejnym przeciwnikiem, a kolejne materiały zdają się to potwierdzać. Wprowadzenie Varrica jako narratora sugerują z kolei, że lubiany krasnolud powróci w czwartej części.

Producent niestety nadal nie ogłasza żadnych konkretów w temacie daty premiery. Wiemy, że Dragon Age: Dreadwolf będzie grą single-player bez żadnych elementów multiplayer i bez mikrotransakcji. Tytuł powstaje z myślą z PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Warto jednak podkreślić, że już za kilka dni odbędzie się gala The Game Awards. Być może podczas tego wydarzenia otrzymamy w końcu konkretny materiał z gry, prezentujący obecny stan produkcji.

Źródło: BioWare