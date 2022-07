Disney+ – premiery na lipiec 2022. High School Musical - Serial: Sezon 3 oraz Cudowne lato Myszki Miki - odcinek specjalny

Disney+ zawiera treści od firm należących lub współpracujących z The Walt Disney Company. Mowa więc nie tylko o produkcjach Disneya, ale również Marvela, Star Wars, Pixara i National Geographic. W Polsce dostępna jest też zakładka Star, która proponuje treści dla dojrzalszych użytkowników. Znajdziemy tu m.in. mnóstwo filmów od 20th Century Studios (dawniej 20th Century Fox) oraz seriali przygotowywanych przez ABC Studios czy Searchlight Pictures (również dawny Fox). Sprawdźmy, jakie nowości trafią do biblioteki Disney+ w tym miesiącu. Na początek zobaczmy, jakie tytuły szczególnie poleca nam sama platforma Disney+, po czym przejdziemy do pełnej listy premier, na samym końcu niniejszego materiału.

Sprawdźmy, jakie dokładnie nowości przyniesie nam platforma sVOD Disney+ w lipcu 2022 roku. Poniżej znajdziecie szerzej opisane produkcje sugerowane wprost przez platformę Disney+, jak i listę nowości dzień do dniu.

High School Musical: Serial: Sezon 3 / odcinek 1

Opis: Uczniowie szkoły, w której kręcono filmy z serii High School Musical, wystawiają przedstawienie teatralne oparte na tej franczyzie.

Występują: Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett

Światowa data premiery: 27 lipca 2022

W Disney+ od: 27 lipca 2022

Tytuł oryginalny: High School Musical

Gatunek: Musical

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,1

Ocena na portalu Filmweb: 6,8

Księżniczka (The Princess)

Opis: Pełna akcji przygoda rozgrywająca się w baśniowym świecie opowiada o tym, jak hart ducha uzdolnionej i groźnej młodej królewny zostaje wystawiony na próbę.

Występują: Joey King, Olga Kurylenko, Antoni Davidov

Światowa data premiery: 1 lipca 2022

W Disney+ od: 1 lipca 2022

Tytuł oryginalny: The Princess

Gatunek: Fantasy / Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,5

Ocena na portalu Filmweb: 5,0

Nie w porządku (Not Okay)

Opis: Młoda kobieta znajduje sławę, gdy podaje się za osobę, która przeżyła śmiertelny atak, ale wkrótce przekonuje się, że internetowa sława ma straszną cenę.

Występują: Zoey Deutch, Dylan O'Brien, Embeth Davidtz

Światowa data premiery: 29 lipca 2022

W Disney+ od: 29 lipca 2022

Tytuł oryginalny: Not Okay

Gatunek: Dramat / Komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Czy ktoś widział tego człowieka? (Have You Seen This Man?): Sezon 1

Opis: W 1998 roku pewien sprzedawca komputerów z Brooklynu zgłaszał się do więzienia. Wypożyczył samochód, udał się na lotnisko JFK i... zniknął.

Występują: Zachary Meiser, Harvey Roberts, Jarred Harper

Światowa data premiery: 24 marca 2022

W Disney+ od: 6 lipca 2022

Tytuł oryginalny: Have You Seen This Man?

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,6

Ocena na portalu Filmweb: brak

Santa Evita: Sezon 1

Opis: Serial śledzi historię zabalsamowanego ciała Evy Peron, które po jej śmierci w 1952 roku przez trzy lata pozostawało niepochowane i stało się symbolem reżimu.

Występują: Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Francesc Orella

Światowa data premiery: 26 lipca 2022

W Disney+ od: 26 lipca 2022

Tytuł oryginalny: Santa Evita

Gatunek: Biograficzny

Kraj produkcji: Argentyna

Ocena na portalu IMDb: brak

Ocena na portalu Filmweb: brak

The Walking Dead: Sezon 11A

Opis: W ostatnim sezonie Daryl, Negan, Maggie i inni pozostali przy życiu bohaterowie wyruszają na pełną napięcia misję, by stawić czoła tajemniczym Żniwiarzom.

Występują: Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan

Światowa data premiery: 22 sierpnia 2021

W Disney+ od: 27 lipca 2022

Tytuł oryginalny: The Walking Dead

Gatunek: Dramat / Horror

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,2

Ocena na portalu Filmweb: 7,8

Cudowne lato Myszki Miki (The Wonderful Summer of Mickey Mouse) - odcinek specjalny

Opis: Myszka Mini jego przyjaciele przypominają sobie wszystkie szalone wydarzenia poprzedzające coroczny pokaz letnich fajerwerków.

Występują: Chris Diamantopoulos, Kaitlyn Robrock, Bill Farmer

Światowa data premiery: 8 lipca 2022

W Disney+ od: 8 lipca 2022

Tytuł oryginalny: The Wonderful Summer of Mickey Mouse

Gatunek: Animacja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

Pełna lista premier Disney+ w lipcu 2022:

1 lipca

Za kulisami filmu „Doktor Strange w multiwersum obłędu” (Marvel Studios Assembled: Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Legendy Marvela (Marvel Studios Legends): Sezon 1

Noc w muzeum 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) (2009)

Noc w muzeum: Tajemnica grobowca (Night at the Museum: Secret of the Tomb) (2014)

Księżniczka (The Princess) (2022)

Stan oblężenia (The Siege) (1998)

Wulkan (Volcano) (1997)

5 lipca

Zbrodnie po sąsiedzku (Only Murders in the Building) (2021): Sezon 2 / odcinek 13 (kolejne odcinki 12 i 19 lipca)

6 lipca

Ahoy Piratki! (Ahoy Pirates) (2020): Sezon 1

Z zapartym tchem (Captive Audience: A Real American Horror Story) (2022): Sezon 1

Charlie & angielski alfabet (Charlie & the Alphabet) (2017): Sezon 1

Charlie & cyferki (Charlie & the Numbers) (2009): Sezon 1

Charlie & kształty (Charlie & the Shapes) (2019): Sezon 1

Dino & polowanie na jajka (Dino & the Egg Hunt) (2021): Sezon 1

Egg Band (The Egg Band) (2021): Sezon 1

Giggle Wiggle (Giggle Wiggle) (2021): Sezon 1

Czy ktoś widział tego człowieka? (Have You Seen This Man?) (2022): Sezon 1

Mała Lola jedzie do miasta (Little Lola Visits the City) (2021): Sezon 1

Mała Lola na wsi (Little Lola Visits the Farm) (2015): Sezon 1

Mona & Sketch (Mona & Sketch) (2016): Sezon 1

Pociąg pocztowy (Post Train) (2016): Sezon 1

Obiecana kraina (Promised Land) (2022): Sezon 1

Rocco (Rocco) (2018): Sezon 1

Szlak ślimaka (Snail Trail) (2019): Sezon 1

Piosenki & rymy (Songs & Rhymes) (2009): Sezon 1

Zszywaki (Stitches) (2019): Sezon 1

Baby gromadka (Tiny Bunch, The (2017): Sezon 1

Przedszkole Toto (Toto's Kindergarten) (2019): Sezon 1

Jaki piękny dzień (What a Wonderful Day) (2016): Sezon 1

7 lipca

500 dni miłości (500 Days of Summer) (2009)

Orville: Nowe Horyzonty (The Orville: New Horizons) (2017): Sezon 3 / odcinek 32 (kolejne odcinki 14, 21, 28 lipca)

8 lipca

Cudowne lato Myszki Miki (The Wonderful Summer of Mickey Mouse)

9 lipca

Pusty człowiek (Empty Man) (2020)

13 lipca

Spoza układu (Solar Opposites) (2020): Sezon 3 / odcinki 1-3 (kolejne odcinki 20 i 27 lipca)

14 lipca

Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 2

Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 3

19 lipca

Dramat narodzin (Aftershock)

20 Lipca

Miasto aniołów, miasto śmierci (City of Angels | City of Death) (2021): Sezon 1

Na szlaku zbrodni (Wild Crime) (2021): Sezon 1

Cudowne lata (Wonder Years) (2021): Sezon 1 / odcinki 14-22

26 Lipca

Santa Evita (Santa Evita): Sezon 1

27 Lipca

High School Musical: Serial: Sezon 3 / odcinek 1

Light & Magic (LIGHT & MAGIC): Sezon 1 / 6 odcinków

The Walking Dead (The Walking Dead) (2010): Sezon 11A

29 lipca

Nie w porządku (Not Okay) (2022)

