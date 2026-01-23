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Start Aktualności Karty graficzne

Der8auer zdradza działanie programu NVIDIA OPP, czyli jak firma manipulowała ceną MSRP kart graficznych GeForce

Mateusz Szlęzak | 23-01-2026 16:30 |

Der8auer zdradza działanie programu NVIDIA OPP, czyli jak firma manipulowała ceną MSRP kart graficznych GeForceOd wielu lat firmy technologiczne, takie jak NVIDIA, AMD czy Intel, przedstawiają sugerowane ceny detaliczne (MSRP), które producenci kart graficznych uwzględniają w różnym stopniu. Okazuje się jednak, że w przypadku NVIDIA i jej serii kart GeForce RTX partnerzy firmy nie mieli pełnej swobody w ustalaniu cen własnych modeli. NVIDIA prowadziła bowiem wewnętrzny program OPP, który miał wymusić ceny kart graficznych na poziomie MSRP.

Der8auer ujawnia działanie wewnętrznego programu NVIDIA OPP, w którym uczestniczyli najwięksi partnerzy firmy, m.in. Gigabyte, MSI i ASUS. Program miał na celu wymuszenie utrzymania cen kart graficznych na poziomie MSRP, przy jednoczesnym ustalaniu wysokich cen pakietów AIB.

Der8auer zdradza działanie programu NVIDIA OPP, czyli jak firma manipulowała ceną MSRP kart graficznych GeForce [1]

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Der8auer dotarł do informacji potwierdzonych przez dwa niezależne źródła, które wskazują na istnienie wewnętrznego programu OPP - pełne rozwinięcie nazwy pozostaje nieznane. Program funkcjonował między NVIDIA a jej dużymi partnerami, takimi jak Gigabyte, MSI i ASUS, mniej więcej od premiery serii GeForce RTX 3000 i miał zapewnić, że część kart graficznych faktycznie trafi na rynek w cenie MSRP ustalonej przez NVIDIA. Mogłoby się wydawać, że jest to korzystna inicjatywa, problem w tym, że jej realizacja pozostawiała wiele do życzenia. Pakiety AIB (GPU + kości pamięci GDDR) sprzedawane były w bardzo wysokich cenach, przez co wprowadzenie kart w cenie MSRP byłoby praktycznie niemożliwe, bez istnienia tego programu. NVIDIA rozwiązała to w formie mechanizmu przypominającego cashback: jeśli producent sprzedał wystarczającą liczbę kart w cenie MSRP, mógł liczyć na zwrot części wcześniej wydanych środków u NVIDIA.

Der8auer zdradza działanie programu NVIDIA OPP, czyli jak firma manipulowała ceną MSRP kart graficznych GeForce [2]

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Program ten jednak przestał funkcjonować wraz z początkiem kryzysu na rynku pamięci operacyjnej pod koniec 2025 roku. Der8auer wyciąga z tej sytuacji wniosek, że ceny kart graficznych GeForce RTX 5000 mogą jeszcze wzrosnąć, między innymi z powodu braku cashbacków ze strony NVIDIA dla partnerów AIB. Oznacza to, że podawane przez firmę MSRP przestaje mieć realne znaczenie, gdyż było sztucznym wytworem programu OPP. Warto również zastanowić się, jak wysoka musi być marża NVIDIA na dostarczanych chipach, skoro producenci nie byliby w stanie osiągnąć MSRP nawet przy najtańszych konstrukcjach. Mechanizm ten może przywodzić na myśl zmowę cenową, choć do pełnej oceny konieczny byłby dokładny opis wszystkich procedur, które pozostają nieznane. Dodatkowo Der8auer potwierdza, że produkcja kart GeForce RTX 5070 Ti została zmniejszona o 20% na rzecz modelu GeForce RTX 5080, a jego cena wzrośnie nawet o 50%. NVIDIA także przestała dostarczać partnerom pamięci GDDR7 w pakietach AIB, a w obecnej sytuacji seria GeForce RTX 5000 Super może się w ogóle nie ukazać.

Źródło: Der8auer
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