Denuvo skuteczne jak nigdy dotąd. U ubiegłym roku tylko jedna gra posiadająca to zabezpieczenie została złamana

Zabezpieczenie antypirackie Denuvo nie ma zbyt pozytywnej opinii wśród graczy. W sieci nie brakuje mianowicie narzekań, że implementacja tego rozwiązania negatywnie wpływa na wydajność gier na PC (choćby ze względu na duże wykorzystywanie zasobów procesora). Wygląda jednak na to, że w swoim podstawowym zadaniu (zabezpieczenie przed piratami) Denuvo sprawdza się coraz to lepiej.

Wygląda na to, że Denuvo sprawdza się coraz to lepiej. W minionym roku crackerzy złamali tylko jedną z 36 gier, które wykorzystują oprogramowanie.

Jak donosi serwis CrackWatch, który dostarcza m.in. informacji o tym, czy dana gra została już "złamana" (scrackowana), spośród ubiegłorocznych premier wyposażonych w Denuvo tylko jedna została "spiracona". Mowa o Dying Light 2. Jeśli zaś chodzi o całkowitą liczbę gier, które w 2022 r. otrzymały oprogramowanie Denuvo, to jest to liczba 36. Trzeba więc przyznać, że zabezpieczenie okazało się ostatnimi czasy nader skuteczne. Denuvo w wersji Anti-Cheat pojawiło się po raz pierwszy w grze DOOM Eternal w 2020 roku i oprócz zabezpieczenia przed crackerami, stanowiło też zabezpieczenie przed wszelkiej maści cheaterami.

Warto jednak przypomnieć, że Denuvo trafiło do DOOMa dopiero wraz z łatką, w ok. 2 miesiące od premiery gry. Wtedy to gracze natychmiast odnotowali spadki wydajności gry, w wyniku czego po kolejnych kilku dniach programiści z id Software zdecydowali się na usunięcie zabezpieczenia. Cóż, teraz, gdy skuteczność Denuvo okazuje się coraz większa, chyba będziemy zmuszeni pogodzić się z myślą, że kolejne gry działałyby na naszych pecetach lepiej, gdyby tylko nie uraczono ich wspomnianym zabezpieczeniem. Bądźmy jednak dobrej myśli i miejmy nadzieję, że prędzej czy później pojawi się takie zabezpieczenie pirackie, które będzie równie skuteczne, ale też nie wpłynie negatywnie na działanie gier.

Źródło: Exputer