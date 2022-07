Denuvo SecureDLC - najnowsza wersja zabezpieczenia weźmie w swoje objęcia nie tylko podstawkę, ale i dodatki DLC

Zabezpieczenie antypirackie Denuvo nie ma zbyt pozytywnej opinii wśród graczy. W sieci nie brakuje narzekań, że implementacja tego rozwiązania negatywnie wpływa na wydajność gier na PC (choćby ze względu na duże wykorzystywanie zasobów procesora). Mimo wszystko firma Irdeto (obecny właściciel oprogramowania Denuvo) nie ustępuje w pracach nad kolejnymi wersjami. Najnowszy wariant oprogramowania nazwano dumnie Denuvo SecureDLC.

Firma Irdeto ujawniła pierwsze szczegóły na temat nowej implementacji zabezpieczenia Denuvo. Tym razem program weźmie pod swoje ociężałe skrzydła nie tylko podstawkę ale również dodatki DLC.

Denuvo pozostaje popularnym narzędziem producentów gier, bo dzięki niemu znacząco zmalała liczba pirackich wersji gier, zwłaszcza w premierowym okresie, gdzie zyski ze sprzedaży są największe. Najnowsza wersja oprogramowania ma na celu zabezpieczenie nie tylko podstawowej wersji danego tytułu, ale także dodatków DLC. Mowa zarówno o drobnicy (np. dodatkowych przedmiotów) jak również tych większych, wchodzących w skład fabularnych rozszerzeń na kilka lub kilkanaście godzin.



Obecna wersja Denuvo zabezpiecza wyłącznie podstawową wersję gry

Nowe narzędzie ma się przydać przede wszystkim w popularnych grach free-to-play, których zyski bazują przede wszystkim na wszelkiego rodzaju przedmiotach kosmetycznych, czy nierzadko takich, których celem może być uzyskanie przewagi w grze. Wprowadzenie Denuvo SecureDLC ma wpłynąć na to, by nie było dłużej dostępnych narzędzi, które umożliwiają odblokowanie różnorodnych rzeczy w grach bez płacenia. Twórcy obiecują wprawdzie, że nowa wersja oprogramowania ma niewielki wpływ na wykorzystywanie zasobów komputera... no ale coś podobnego słyszeliśmy przy każdej wersji Denuvo.



Denuvo SecureDLC ma zająć się także wszelkimi dodatkami DLC

Źródło: Irdeto