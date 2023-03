Deceit 2 - horror detektywistyczny z okultyzmem w tle na silniku Unreal Engine 5. Zwiastun z fragmentami rozgrywki

Wiosną 2017 roku ekipa z World Makers wypuściła pierwszą część Deceit. Wieloosobowy shooter umiejscowiony w szpitalu psychiatrycznym przyjął się całkiem nieźle wśród osób, które zdecydowały się go zakupić, lecz z drugiej strony nie odbił się szerszym echem. Być może lepiej zapamiętana zostanie kontynuacja - bo wygląda na to, że deweloperzy porywają się na ambitniejszy projekt. Tak przynajmniej sugerują pierwsze materiały.

Deceit 2 zostało zaprezentowane przez twórców w trakcie tegorocznego Streamer Awards, ukazując pierwsze skrawki gameplayu.

Gra przedstawia dość ciekawy koncept, w którym udział wziąć może od sześciu do dziewięciu graczy, rozszerzając nieco pod tym kątem opcje względem poprzednika (tam limitem była szóstka). Akcja ma mieć miejsce długi czas po katastrofalnym w skutkach rytuale w pewnym szpitalu psychiatrycznym w Millhaven, z którego ocalała zaledwie jedna osoba. Dziewiątka nowych nieszczęśników znajduje się w pułapce związanej z podobnym obrzędem, z czego dwoje z nich jest zainfekowanych i słucha rozkazów mistrza gry. Kto? Oto jest kluczowe pytanie.

Esencją rozgrywki w Deceit 2 jest analiza zachowania innych graczy. Każdy z siedmiu niewinnych musi dokładnie analizować wszystko, co się dzieje, zdobywając w międzyczasie przydatny sprzęt, który można nabywać w specjalnych miejscach. Zainfekowani z kolei muszą dążyć do aktywowania specjalnych kapliczek osłabiających sferę rzeczywistą - miejsce, gdzie wciąż mogą zostać zdemaskowani i zgładzeni. Jeżeli im się to uda, przenoszą się z resztą do Międzysfery, zyskując potężne moce. Potencjalne ofiary mają w ten sposób utrudnione zadanie ucieczki i uniknięcia straszliwego losu. Działający na silniku Unreal Engine 5 tytuł na pewno wygląda okazalej od poprzednika, choć już widać, że nie ma co spodziewać się ósmego cudu świata pod tym względem. Na razie nie ustalono dokładnej daty, co może oznaczać, że projekt znajduje się prawdopodobnie jeszcze we wczesnej fazie rozwoju.

Źródło: DSOGaming