Darmowe aplikacje na Androida, styczeń 2026. Wiele social mediów w jednej apce, poprawa prywatności, przesyłanie plików i inne

Jak wszyscy zapewne dobrze wiemy, rynek urządzeń mobilnych zdominowany jest przez dwa systemy operacyjne: Android oraz iOS. Jeśli chodzi o smartfony, to Android ma potężną przewagę, bo znajduje się na prawie 72% urządzeń łączących się z Internetem, a iOS na niespełna 28%. W przypadku tabletów wygląda to trochę inaczej, bo produkty Apple cieszą się tutaj dużym wzięciem, więc iPadOS (na bazie iOS) i Android idą niemal łeb w łeb, a jeden drugiego wyprzedza sezonowo. Tak czy inaczej, oba te systemy zajmują praktycznie 100% rynku i raczej w najbliższej przyszłości się to nie zmieni, a szkoda, bo przyznam, że lubiłem istniejący kiedyś system Windows 10 Mobile. Androida używa łącznie prawie 4 miliardy osób na świecie, a w samej Polsce szacuje się, że jest ich niemal 16 milionów. Są to zatem miliony osób, które potencjalnie szukają najlepszych darmowych aplikacji na Androida.

Autor: Tomasz Duda

Prawdopodobnie większość z nas lubi dostawać użyteczne rzeczy całkowicie za darmo, bo jeśli okażą się one przydatne, to zyskujesz coś fajnego zerowym kosztem, a jeśli nie, to cóż… i tak nie zapłaciłeś nic. Warto jednak skupić się w pierwszej kolejności na oprogramowaniu z otwartym źródłem, bo przynajmniej część osób jest w stanie do niego zajrzeć i zweryfikować, czy nie ma tam rzeczy niepotrzebnych lub wręcz szkodliwych. I takie właśnie aplikacje mam zamiar polecić Ci w tym zestawieniu. Bezpłatne, wolne, otwarte i dostępne do pobrania bezpośrednio z popularnego serwisu GitHub lub ze znanego, alternatywnego sklepu F-Droid (przynajmniej częściowo). Jeśli któryś z tych programów okaże się dla Ciebie interesujący i przydatny, to podziel się opinią w komentarzu. Zacznę od dwóch otwartych i darmowych sklepów, a następnie przejdę do narzędzi. Zapraszam!

Siedem darmowych aplikacji na telefon z Androidem. Wszystkie wolne, otwarte i dostępne bezpośrednio z GitHub. Pobieraj i używaj do woli.

Orion Store - sklep z darmowymi aplikacjami dla Androida i nie tylko

Wiele osób szukających darmowego dostępu do treści płatnych lub obarczonych reklamami, a często również niepożądanymi funkcjami śledzącymi / telemetrycznymi, szybko trafia na zmodyfikowane aplikacje z dopiskiem “Revanced”. I w tym miejscu chciałbym polecić Tobie coś, co ułatwia znalezienie i pobranie szeregu aplikacji typu Revanced, w jednym miejscu, a oprócz tego daje dostęp do wielu innych narzędzi nie tylko na Androida, ale też na Windows czy Linux. Tym miejscem jest Orion Store. Jak sama nazwa wskazuje, jest to sklep, ale dość specyficzny, bo wybór narzędzi jest relatywnie niewielki (przynajmniej na razie), ale znajdziesz tu niemal same perełki, a oprócz tego jest opcja własnoręcznego dodawania kolejnych aplikacji do biblioteki, by społeczność mogła z nich skorzystać. W tej chwili jednak najważniejsze jest to, że na ekranie głównym, w pasku wyszukiwania wpisujesz Revanced i możesz bezpośrednio pobierać i instalować np. YT Music Revanced, YouTube Revanced, TikTok Revanced, X Revanced, Strava Revanced, Duolingo Revanced, Twitch Revanced, Lightroom Revanced, Messenger Revanced, ProtonVPN Revanced i szereg innych. Masz więc ode mnie “polecajkę” dwa w jednym: fajny, otwarty sklep Orion Store i jeszcze fajniejszy zestaw aplikacji.

Neo Store - ładniejszy i czytelniejszy klient F-Droid

Sklep F-Droid zapewne znacie, a jeśli nie, to zdecydowanie go polecam, bo znajdziesz tam mnóstwo darmowego, otwartego oprogramowania, które w przytłaczającej większości szanuje Twoją prywatność znacznie bardziej, niż oficjalny Google Play Store. Neo Store to w uproszczeniu po prostu inny interfejs dla F-Droid: nowocześniejszy, ładniejszy, bardziej ergonomiczny i moim zdaniem bardziej przystępny dla nowych użytkowników, a mimo to znajdziesz tutaj dokładnie te same aplikacje. Domyślnie aktywne są repozytoria F-Droid, IzzyOnDroid i Guardian Project, ale użytkownik może włączyć mnóstwo innych oraz ręcznie dodać własne. Piękne jest to, że wchodząc w aplikację, którą potencjalnie chcesz zainstalować, od razu na samej górze widzisz kolorowe, wyraźne paski, oznaczające ile jest rozpoznanych elementów śledzących w danej aplikacji (zielony kolor oznacza brak lub bardzo mało) oraz ilu uprawnień wymaga dane narzędzie. Przykładowo znany, bezpieczny Tor Browser nie ma elementów śledzących, ale wymaga wielu uprawnień, co jest wyraźnie zaznaczone. Rzecz jasna aplikacje można pobierać, instalować, a także usuwać bezpośrednio z Neo Store, a oprócz tego warto podkreślić, że w wielu przypadkach dostępnych jest kilka wersji do pobrania, np. v1.5, 1.4, 1.3 itp. Możesz więc wybrać wcześniejsze wydanie, jeśli działało na twoim smartfonie stabilniej lub lepiej. Ba! Jeśli chcesz, to możesz nawet zaznaczyć, żeby sklep ignorował kolejne, nowsze wersje aplikacji. W każdej chwili możesz też otworzyć link do strony GitHub danej aplikacji. Całość działa szybko i pewnie. Słowem: polecam.

PrivacyFlip - automatyczne wyłączanie funkcji telefonu po zablokowaniu wyświetlacza

PrivacyFlip to aplikacja prosta, ale bardzo użyteczna, przynajmniej pod dwoma względami. Na początku chcę zaznaczyć, że do prawidłowego działania tego narzędzia konieczne jest zainstalowanie i aktywowanie Shizuku (bo większość osób raczej nie ma zrootowanego telefonu). Włączenie Shizuku to tylko kilka kroków. Jak to zrobić? Zajrzyj do tego poradnika. Gdy Privacy Flip już działa, to umożliwia Ci automatyczne wyłączenie szeregu funkcji telefonu, po zablokowaniu wyświetlacza oraz ponowne włączenie po jego odblokowaniu. Wydaje się proste i głupie, ale zapewniam, że głupie nie jest. Po zablokowaniu telefonu może dezaktywować się np. mikrofon, łączność komórkowa (dane), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, lokalizacja, aparat albo oszczędzanie energii. Rzecz jasna możesz wybrać wszystkie z nich lub tylko niektóre. Na tym jednak nie koniec. Jeśli np. w danej chwili słuchasz muzyki na słuchawkach Bluetooth, to możesz zaznaczyć opcję, że Bluetooth ma być wyłączony po zablokowaniu telefonu, tylko jeśli aktualnie nie jest używany. Słowem, jeśli słuchasz, to się nie dezaktywuje, a jeśli nie słuchasz, to się wyłączy. Podobnie można zrobić choćby z Wi-Fi, by nie przerywać jakiegoś transferu danych. Ciekawą opcją jest opóźnienie w wyłączaniu tych funkcji. Możesz np. ustawić, by telefon wyłączał to, co chcesz, dopiero po kilku czy kilkunastu sekundach od zablokowania wyświetlacza, ale aktywował z powrotem już po sekundzie od jego odblokowania. Na co Privacy Flip ma wpływ? Po pierwsze: zwiększa kontrolę nad własną prywatnością, bo możesz wyłączyć sporo rzeczy, gdy nie korzystasz z telefonu. Po drugie: może wydłużyć czas pracy na baterii, bo wyłączone funkcje nie zużywają energii w tle.

Essentials - narzędziowy kombajn z wieloma funkcjami

Essentials to kolejna aplikacja, która do prawidłowego działania wymaga aktywnego Shizuku w systemie, ale odwdzięczy się za to całkiem interesującą i obszerną funkcjonalnością. Zacząć można od tego, że pozwala łatwo ustawić długi czas wygaszania ekranu lub zablokować wygaszanie całkowicie. Pozwala też włączyć tryb oszczędzania energii (baterii) tylko podczas działania Map Google. Umożliwia też wysyłanie powiadomień o zbliżaniu się do celu podróży w Google Maps, ale znacznie wcześniej, niż sama nawigacja (np. 1 / 2/ 5 km wcześniej). Kolejnymi ciekawostkami są: możliwość ustalenia, jakie linki mają być otwierane, w jakich aplikacjach, funkcja zamrażania wskazanych aplikacji po zablokowaniu ekranu i odmrażania po wybudzeniu, dostosowanie wyświetlania ikon na górnym pasku systemowym, włączanie świetlnym powiadomień zarówno na zablokowanym ekranie, jak i za pomocą diody latarki, przypisywanie konkretnej czynności do przycisku, zabezpieczanie dostępu do aplikacji przy użyciu biometrii, dodawanie niewidocznego widżetu do szybkiego blokowania ekranu, bez wciskania fizycznych przycisków i inne. Słowem: Essentials to sporo narzędzi, za darmo i z otwartym źródłem.

Nora - wiele serwisów społecznościowych w jednej aplikacji

Nora to darmowa, wolna, otwarta aplikacja do obsługi wielu mediów społecznościowych w jednym miejscu. Nie ma żadnych własnych elementów śledzących i nie wymaga wielu uprawnień, jedynie dostępu do Internetu, co chyba jest zrozumiałe w przypadku korzystania z social mediów. Należy jednak podkreślić, że Nora w zasadzie nie jest klientem, lecz czymś w rodzaju przeglądarki, zoptymalizowanej tak, by dawać szybki i wygodny dostęp do wielu serwisów społecznościowych. Standardowo obsługuje serwisy: X, Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, Reddit, LinkedIn, Threads, Tumblr, Bluesky i VK, ale można też ręcznie dodać inne adresy. Na początku wyświetla listę stron, Ty wybierasz jedną i logujesz się tak, jak przez zwykłą stronę internetową (menedżery haseł same rozpoznają i wklejają dane), a później możesz wysunąć pasek boczny i zalogować się na kolejne. Wszystkie serwisy wyświetlają się w postaci kart ułożonych jedna nad drugą, więc wystarczą dwa dotknięcia, aby przełączać się między nimi (najpierw wysuwać pasek z kartami, a potem wybierasz kartę). Interfejs można dostosować do obsługi jedną ręką, tak, aby karty i pasek główny wyświetlały się na dole. Warto podkreślić to, że Nora nie jest de facto klientem, lecz przeglądarką. Sama aplikacja nie potrzebuje loginów i haseł, bo wyświetla jedynie strony, choć oczywiście ostrożność zawsze jest wskazana.

Transfer - szybkie lokalne przesyłanie plików z telefonu na komputer i w drugą stronę

Tak, wiem: jeśli chodzi o darmowe, otwarte narzędzie do lokalnego przesyłania plików, to LocalSend jest najlepszy i najczęściej polecany. Zgadzam się z tym, też go używam na co dzień i polecałem go już przy jednej z wcześniejszych okazji. Jeśli chcesz jedno, dobre, sprawdzone, łatwe w użyciu narzędzie, to po prostu skorzystaj z LocalSend. No… chyba że po prostu chcesz wypróbować coś innego, to znalazłem niedawno aplikację o nazwie Transfer. Instalujesz ją tylko na smartfonie, nie na komputerze nie trzeba (LocalSend też może tak działać). Po uruchomieniu wybierasz na telefonie folder, do którego będą automatycznie odbierane pliki z komputera i zezwalasz na dostęp do niego. Serwer usługi powinien automatycznie wystartować na urządzeniu mobilnym, a na PC wpisujesz w pasku adresu przeglądarki internetowej adres IP widoczny w aplikacji (192.168.1.x:xxxx). Teraz na smartfonie dotykasz strzałki w prawym dolnym narożniku wyświetlacza, wybierasz pliki i wysyłasz. Krótką chwilę później są one już widoczne w oknie przeglądarki na komputerze i gotowe do pobrania. W ten sposób możesz relatywnie szybko i wygodnie przesyłać choćby zdjęcia i filmy z telefonu na PC, ale w drugą stronę też się da. Po prostu w odpowiednim polu w oknie przeglądarki upuszczasz pliki i chwilę później zostają one przesłane na smartfon, do wskazanego na samym początku folderu. U mnie np. LocalSend działa średnio między Androidem, a macOS, natomiast Transfer, mimo że bardzo prymitywny i trochę wolniejszy, to działa zawsze tak samo dobrze. Nie namawiam, ale jak komuś się nudzi, to może wypróbować.

Casio G-Shock Smart Sync - podstawowa obsługa zegarków Casio G-Shock, Edifice i Pro Trek

Nie ukrywam, że jestem fanem zegarków G-Shock. Moje najstarsze modele pochodzą z 1987 roku, czyli niedługo będą obchodzić czterdziestkę, a nadal działają idealnie. I to właśnie lubię w G-Shockach: ciężko jest je zepsuć. Wiele modeli jest prostych (czas, alarm, stoper, minutnik itp.), część ma przeróżne czujniki, takie jak barometr / wysokościomierz, kompas cyfrowy, a do tego radiową synchronizację czasu z zegarem atomowym, panel solarny do uzupełniania energii, a nawet odbiornik GPS. Ale… współcześnie wychodzi coraz więcej modeli z łącznością Bluetooth i możliwością ustawiania niektórych funkcji z poziomu smartfonu. Dotyczy to zarówno serii G-Shock, jak i Pro Trek, Edifice oraz innych modeli Casio. Oficjalnie do obsługi służy aplikacja Casio Watches i jeśli zależy Ci na pełnej funkcjonalności, to zdecydowanie warto z niej skorzystać. Wymaga ona jednak tworzenia konta, logowania się i przesyła dane telemetryczne. Jeśli więc zależy Ci na aplikacji z otwartym źródłem, bez logowania i telemetrii, a jednocześnie wymagasz tylko podstawowych funkcji, to możesz wypróbować aplikację Casio G-Shock Smart Sync. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w przeciwieństwie do Casio Watches, tutaj nie znajdziesz np. funkcji rejestrowania kroków, dystansu, zapisywania śladu (trasy), szacowanego zużycia kalorii, zapisu historii treningów i innych funkcji sportowych. Realnie możesz synchronizować czas (wraz z opcją korekty opóźnienia synchronizacji czasu), ostawić minutnik lub alarmy na telefonie i przesłać je na zegarek, wysłać powiadomienia o zbliżających się okazjach na zegarek (np. urodzinach, zwłaszcza po dodaniu dostępu do kalendarza w smartfonie), a także włączyć funkcję zdalnego wykonywania zdjęcia, zmiany utworu muzycznego oraz oczywiście ustawiać czas podświetlenia, dźwięki klawiszy w zegarku, tryb oszczędzania energii, format czasu i parę innych. Nic wielkiego, ale niektórym osobom taka otwarta, lekka, niewymagająca logowania aplikacja, jak Casio G-Shock Smart Sync może wystarczyć.